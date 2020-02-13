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银保监会提示

警惕不法分子利用疫情实施诈骗

2020年02月13日08:36 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月12日电  （记者欧阳洁、曲哲涵）银保监会近日发布风险提示，近期，一些银行保险机构收到投诉反映，有不法分子利用疫情发布虚假信息实施诈骗，侵害消费者利益。

银保监会相关负责人介绍，当前诈骗手法主要集中在以下两个方面：一是“退改签”电信诈骗中窃取银行卡号、密码、验证码等敏感信息，转走卡内余额。二是在网络平台以“采购防护物资”“献爱心”等为幌子发布虚假信息，诱骗消费者转账，使消费者账户资金受损。此外，也有不法分子假冒慈善机构或爱心人士，向消费者发送防控新型冠状病毒肺炎“献爱心”的虚假捐款信息，一旦转账，就造成账户资金受损。

中国银行保险监督管理委员会消费者权益保护局提示广大消费者：在收到“退改签”类的信息后，消费者要通过相关企业或部门公布的官方渠道查询确认，切勿随意点击不明链接、使用不明来源的无线网络。应通过正规平台、渠道购买物资或捐款。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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