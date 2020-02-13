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数十万党员干部奋战疫情防控和春耕备耕一线

贵州总攻战“疫”斗“贫”两场硬仗

2020年02月13日08:36 来源：人民网－人民日报

人民网贵阳2月12日电  （记者汪志球）2月10日，贵州举行全省决战决胜脱贫攻坚誓师大会，向贫困发起最后总攻；2月5日至9日，全省范围内开展筛查，对全省报告的疑似病例等五类重点人员进行核酸检测，及时有效发现和控制传染源。贵州要求党员干部在两场硬仗中拿出决胜的精气神，尽早打赢疫情防控战、按时打赢脱贫攻坚战。

誓师大会采用电视、APP和网络直播形式开到村（社区），主会场只有33人参会，分散就座，各分会场严控人数，9个未摘帽的深度贫困县和3个剩余贫困人口超过1万人的拟摘帽县党委、政府承诺发言已在当天《贵州日报》全文刊发，627万多人次通过广电网络、IPTV网络宽带电视、新闻客户端等方式分散收看。贵州紫云县苗族布依族自治县委书记程华恩承诺：“会议开得及时、接地气又符合防控要求，极大提振了精气神，紫云剩余贫困人口12940人，我们两场硬仗一起打，干部下沉到村到户，确保啃下这两个硬骨头。”

截至目前，贵州各地各部门正全力保障和调度生产和春耕所需物资，全省数十万名驻村第一书记、扶贫工作队员以及帮扶责任人进入“战斗状态”，尽锐出战，奋战在疫情防控和春耕备耕一线。“扶贫部门正在做疫情对脱贫攻坚影响的评估和应对，要求帮扶干部既要帮助群众做好疫情防控，更要结合实际有计划有节奏地恢复生产发展。”贵州省扶贫办主任李建说。

为抓住疫情防控窗口期，做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗，将核酸检测扩大到五类人群，贵州省疫情防控领导小组办公室2月10日透露，5日至9日全省五类重点人员检测共采样37018人，检出阳性结果60例。短短5天时间，扎实有序开展取样、检测和数据分析等工作，昼夜奋战与病毒赛跑，对潜在的传染源进行彻底排查。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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