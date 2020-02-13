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特殊假期，更需家庭教育

孙云晓

2020年02月13日08:36 来源：人民网－人民日报

希望在这个延长的假期，父母不要将孩子简单推给在线课程，而是能够在引导和参与中，给予孩子真正有益的素养与能力

教育部日前下发通知，要求2020年春季学期延期开学，部分省份已将开学时间延迟至3月1日之后。面对延长的假期，如何帮助学生获得最大的收获与成长？除了学校的努力，家长更应担负起教育主体责任，确保家庭教育不缺位。

首先，父母做出榜样是最好的教育。身教胜于言教，榜样教育，是富有现实感的价值观引领。许多奋战在防控疫情第一线的父母，给孩子做出了最好的榜样。即便大部分父母没有机会走到前线，他们也在自己的岗位上恪尽职守，或者在居家期间自觉遵守政府规定，这都是在为防控疫情做贡献，会在孩子幼小的心里埋下种子。

同时，要注重培养孩子良好行为习惯。行为习惯对于人的成长至关重要，防控疫情为养成好的习惯创造了绝佳条件。比如勤洗手、不用手触摸口鼻的卫生习惯；比如坚持阅读、写作的学习习惯；比如承担力所能及家务活的劳动习惯；比如坚持看新闻、主动甄别信息真伪的媒介使用习惯等。需要特别提醒的是，习惯培养不能只是对孩子提出要求，或只是行为训练，需要引导孩子了解好习惯的意义，产生兴趣与感情，才可能最终养成稳定的好习惯，终身受益。

此外，要引导孩子关心社会。抗击疫情期间，既要保护孩子的身体健康，也要发展孩子的心灵需求。我们常说，孩子是看着大人的背影长大的，是否了解和理解大人成为孩子成长的关键。抗击疫情的过程，是将爱国、志愿、责任等抽象概念变得具体的过程。给予正向的支持与引导，鼓励孩子观察、思考、体悟，效果将远胜于课堂和书本学习。

还要引导孩子进行探究性学习。防控疫情期间，要将教育变被动为主动，帮助孩子掌握好的学习方法，比如探究性学习。面对疫情，相关信息如潮水般涌来，父母可以与孩子一起做汇总，通过信息的收集整理和分析研究，去伪存真、加深认识，孩子既会提升逻辑能力，也会掌握研究方法，还能提升对于疫情的科学认知。

都说家长是孩子的第一位老师，希望在这个延长的假期，“第一位老师”不要将孩子简单推给在线课程，而是能够在引导和参与中，给予孩子真正有益的素养与能力，获得更大成长。

（作者为中国教育学会家庭教育专业委员会常务副理事长，本报记者赵婀娜采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 12 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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