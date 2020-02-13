“幕后”英雄，战斗在城市“生命线”（来自疫情防控一线的报道）

湖北鄂州市的“西大门”葛店镇，与武汉光谷几乎连为一体。作为武鄂协同发展先行区，国家级的葛店经济技术开发区，拥有规模以上企业238家。

在这场疫情防控阻击战中，葛店经开区保防控、保运转的企业，职工不休假，机器不停摆，开足马力保供应。这些企业如何继续为战“疫”提供“粮草”？记者一行来到葛店实地探访。

生产84消毒液和消毒酒精的海力环保科技股份有限公司大门口，几辆运输车正在排队。“公司缺人，我当司机到高速路口送货去了！”公司董事长史铁京匆匆赶来。

春节假期，接到恢复生产通知，史铁京二话不说，退掉了度假机票，连夜召集十几名工人恢复生产。1月25日，第一批15吨产品出厂。这段时间陆续增加人手，日产量达到90吨左右。为切实防控疫情、确保安全生产，海力环保公司所有员工吃住都在厂里。“进厂不出门，出门不进厂，这是铁的纪律。”

眼下防护物资紧缺，价格涨了没？“没涨一分钱！这个时候哄抬价格，那还像话吗！”史铁京坚定地摇头。

接着，记者来到湖北能源鄂州发电公司。该公司每天供应3000多万千瓦时电力，责任很重。保人员、保原料、防疫情，都是考验。公司党委书记柯晓阳介绍：“党员第一时间挺身而出，青年志愿者也站出来了，他们连轴转，兼职做厨师、保安，一人承担多项工作。大家任劳任怨，斗志满满。”

“不仅生产一线要安全，我们还要有大局观，周边5个村安全了，厂区才安全。”柯晓阳说，公司专门组织一支防护队，到周边村子发放口罩等物资，并帮着进行卫生消毒杀菌。

为确保企业正常生产，葛店经开区管委会同样坚守一线，服务“不打烊”。

采访时，柯晓阳手机响了，原来是负责电厂设备维修的工程师人在宜昌，过不来。“这事儿就交给我吧。”葛店经开区管委会副主任万兴平说，“急企业之所急。只要企业提出需求，园区一定尽力快速协调。”

特殊时期，和一线战场正面作战的医护人员一样，这些“幕后人员”，也在默默无闻地捍卫着城市“生命线”，为打赢疫情防控阻击战提供支持。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 01 版）