冲锋在第一线 战斗在最前沿 构筑起坚固生命防线

这是一场没有硝烟的战争。

新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，亲自指挥、亲自部署，为做好当前疫情防控工作指明正确方向，提供了根本遵循。在党中央统一领导、统一指挥下，各级党委和各有关部门各司其职、协调联动，及时发声指导、及时掌握疫情、及时采取行动，迅速汇聚起防控疫情斗争的强大力量。

疫情就是命令，防控就是责任。医疗卫生战线处在抗击疫情的最前沿，基层党组织和广大党员、医务工作者是抗击疫情的主力军，他们第一时间响应党中央号召，挺身而出、冲锋在前、迎难而上，不顾个人安危，以“最美逆行”奔赴疫区，以实干担当勇挑重担，以无畏精神与病魔较量，坚守岗位、日夜奋战，守护群众平安健康。

同时间赛跑 与疫情搏击

以“战时”状态应对“大考”

时间就是生命，生命高于一切。面对突如其来的疫情，全党上下迅速动员。

1月20日，习近平总书记对疫情防控工作作出重要批示，强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。1月25日农历正月初一，总书记主持召开中央政治局常委会会议，对疫情防控工作进行再研究、再部署、再动员。1月27日，总书记再次作出重要指示，对各级党委（党组）、各级领导班子和领导干部、基层党组织和广大党员提出明确要求。1月28日，党中央发出通知，强调要加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证。2月3日，总书记再次主持召开中央政治局常委会会议，强调同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。2月5日，总书记主持召开中央全面依法治国委员会第三次会议，强调全面提高依法防控、依法治理能力，为疫情防控工作提供有力法治保障。2月10日，总书记在北京市调研指导疫情防控工作，强调要以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。总书记还视频连线湖北武汉抗击疫情前线，给全国奋战在疫情防控一线的医务工作者和广大干部职工送去党中央的关怀和慰问，并强调广大医务工作者要发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，发挥火线上的中流砥柱作用，全力以赴救治患者，打好武汉保卫战、湖北保卫战。

为深入贯彻习近平总书记重要指示和党中央决策部署，中组部于1月29日发出通知，2月3日在京召开电视电话会议，就组织部门落实中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制有关要求，在疫情防控中积极主动履职、有效发挥作用作出具体安排，推动各领域党组织尤其是公立医院、相关高校、科研院所党组织团结带领广大党员、干部和医务工作者、专业技术人员恪尽职守，全力以赴做好医疗救护、科研攻关、基础预防等工作，更加坚定勇敢地站在抗击疫情最前线……

各级组织部门紧急行动，按照联防联控机制要求，会同卫生健康等部门和各有关方面主动作为，以战斗的姿态投入防控疫情斗争。

去年12月底以来，湖北省武汉市中心医院呼吸与重症医学科党支部书记胡轶带领160人的医护团队，连续在岗位上奋战了40多天，每天工作16个小时以上……

1月23日，春节前最后一个工作日，四川渠县李馥镇卫生院的党员医生万青松过得并不轻松。设置发热门诊分诊、隔离病房、“留观”病房，给火车站疫情监测点送应急口罩……第二天年三十，他又前往辖区12个村卫生室进行疫情防控宣传，随后上报物资发放信息、确保分诊台规范……万青松回到家已快半夜12点，农历新年的钟声即将敲响。在全国，像胡轶、万青松这样放弃休假仍“连轴转”的党员医务工作者何止千千万万。

春节前，湖北、浙江、江苏、宁夏、新疆等地组织部门下发通知，要求各级党组织立即动员党员、干部特别是医疗卫生战线的党员、干部和医务工作者投入疫情防控工作。北京、天津、湖南、安徽等地吹响“冲锋号”，发动全省医疗机构的党员、干部职工取消春节休假，全部投入疫情防控阻击战。广东、山东、内蒙古等地及时成立组织部门疫情防控工作小组，就组织动员、力量调配、资源整合等制定工作方案。截至目前，全国所有省份组织部门都以视频会或通知形式作出安排，建立“战时”工作协调运转机制。

各级卫生健康系统党组织坚决贯彻党中央关于防控疫情斗争决策部署，带领党员、干部和医务工作者切实发挥第一道防线作用。上海市卫生健康系统党组织动员全市近26万名医务人员坚守岗位，构筑起一道道坚实的“健康墙”。河北、黑龙江卫生健康系统党组织及时部署谋划，强化医务人员培训，全力打一场有准备之仗。浙江卫生健康系统党组织在最短时间内，推动构建起从疫情研判、社区排查、阻断传染源，到病例救治、防控指导、健康宣教全流程全闭环的管控机制，有效遏制疫情扩散蔓延……

实践证明，党的领导是战胜一切困难风险的定海神针，是中国特色社会主义制度的最大优势。各级组织部门服从服务疫情防控大局，会同卫生健康等部门和各有关方面，齐心协力、步调一致开展工作，推动把党的政治优势、组织优势和密切联系群众优势转化为疫情防控工作优势，形成阻挡病毒、抵御疫情的钢铁长城，有力保障了广大人民群众的身体健康和生命安全。

视疫情如命令 视病房如战场

让党旗在防控一线高高飘扬

基层党组织是党全部工作和战斗力的基础。哪里有疫情、有群众，哪里就有党组织坚强有力的领导、扎实有效的工作。

每天上午8点半，首都医科大学附属北京天坛医院党委书记路明准时参加疫情防控办公室交班晨会，分析疫情、研究对策。“我们采取‘扁平化’‘垂直化’模式，党委靠前指挥、打破部门界限。”路明介绍，从医疗资源调配、医疗队组建，到医院出入口调整、门诊安排，院党委都做到事事清楚、件件落实。依靠院党委的有力领导、及时决策，全院疫情防控工作有效运转，第一时间准确筛查出多名疑似患者，有效地配合疾控部门及时确诊或排除。

疫情防控、救治病人，医院就是前线，病房就是战场。越是形势严峻，越到关键时刻，越需要医疗卫生战线党组织充分发挥战斗堡垒作用，带领全体党员和医务工作者众志成城、抗击疫情，把力量聚集在党的旗帜下。

江苏省人民医院党委发出号召，全院83个党支部纷纷响应，广大党员、干部带头投入疫情防控第一线。门急诊办公室党支部书记谈锦美在支部微信群里发出倡议：“我是一名共产党员，也是一名医务工作者，组织有号召、疫情有需要，就要带头报名加入防控队，作出应有贡献。”倡议得到党员一致响应，大家奋勇争先、随叫随到。

同样地，华中科技大学附属同济医院百名党员主动向党组织请缨，带头上发热门诊。浙江杭州市西溪医院党委第一时间向全院医务人员发出倡议书，党委书记蔡兆斌带头，全院400余名医务工作者纷纷请战。短短一天，全院完成腾空并迅速收治新冠肺炎患者。

各地区各有关部门组织医务工作者和医疗队及时成立党组织，奋战在防控第一线，成为抗击疫情的突击队。福建三明市中西医结合医院成立抗击疫情临时党支部，组织党员医务人员做好新冠病毒检验和诊疗工作。重庆医科大学附属第二医院党委靠前指挥，迅速成立疫情防控工作领导小组和专家组，并组建“青年志愿者突击队”，400多名医生报名加入到一线发热门诊。安徽马鞍山市第四人民医院作为全市定点收治医院，疫情发生后，医院党总支成立2支应急小分队，统一指挥和调度全院各项防控工作，并第一时间组建了30多人的医疗团队……

一方有难，八方支援。面对湖北尤其是武汉的严重疫情，全国各地纷纷派出医疗队援助。各医疗队及时成立党组织，发挥引领、凝聚作用。上海439名援鄂医疗队员，其中有党员174名，他们成立2个临时党总支、14个临时党支部，并开展“勇担当、善作为”特殊党课教育，激发工作热情。1月25日，浙江省从37家医院选派42名医生、93名护士，组建了第一批奔赴武汉的医疗队，同时成立医疗队临时党委。截至目前，浙江共向武汉派驻医疗队员1180余名，其中党员539名，成立3个临时党委，定期召开党委会，引导广大党员在一线勇担当、作表率。1月30日，南方医科大学南方医院支援湖北医疗队临时党支部在武汉驻地召开第一次党员大会，全体党员、预备党员面向党旗宣誓，重温入党誓言，在抗击疫情一线增强信心、坚定信念。2月6日，中南大学湘雅医院接到第三批援鄂紧急任务后，1个半小时内就组建起一支由30名医生、100名护士组成的医疗队，队员中超过70%的是党员；医疗队建立临时党组织，下设4个分队及党支部，主要担负武汉协和医院西院区重症病房救治任务。

阻击疫情，离不开“解码”病毒。科研院所党组织发挥专业优势，全力以赴组织科研攻关，服务疫情防控需要。浙江省微生物研究所党员专家牵头，加班加点做好样本检测工作，1月24日在全国省疾控层面分离出首株新型冠状病毒毒株；1月26日广东省疾控中心火速成立医疗科研攻关党支部，27日成功分离一株新型冠状病毒，取得科研攻关重要进展。

……

从医院救治一线到支援湖北医疗队，再到前沿科研攻关，党组织坚强引领，把堡垒筑在防控疫情斗争最前沿，为抗击疫情提供了强有力的支撑和保障。

把危险留给自己 把安全让给别人

争当防控一线排头兵

党的力量是通过每一名党员的模范作用来体现的。在医疗救治一线，广大党员和医务工作者临危不惧，与死神较量，用生命守护生命。他们是“最美逆行者”，是最可敬、最可爱的一群人。

“我们是共产党员，是健康卫士，忠于党，忠于人民！守初心、担使命，全力以赴、抗击肺炎，不畏生死、不计得失”，这是河北医科大学第三医院党委领导班子和全体党员作出的庄严承诺。“无论生死，不计报酬”，广大党员和医务工作者的铮铮誓言响彻大江南北。

“如果你的生命开始倒计时，就会拼了命去争分夺秒。”说这话的，是武汉市最大的传染病专科医院金银潭医院党委副书记、院长张定宇。3年前，张定宇被诊断患有渐冻症，前不久，他的爱人不幸罹患新冠肺炎。来不及悲痛，没时间歇息，张定宇率领全院240名党员冲锋在前，日夜扑在一线。流行病学调查中，他率先采集支气管肺泡灌洗液样本送检，为确定病原赢得先手；增设病区时，他两天两夜没合眼，为援助医疗队接管创造条件……“现在，我的双腿已经开始萎缩，全身慢慢都会失去知觉。我必须跑得更快，才能跑赢时间，把重要的事情做完；我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多的病人。”张定宇坚定地说。

从除夕至今，浙江大学医学院附属第一医院党委书记梁廷波带领全体党员一直坚守在医院，24小时在岗，及时协调解决病人救治、物资保障等难题。“关键时刻，党员、干部就该冲在一线，守土有责、守土担责、守土尽责。有党组织、党员在，就一定能夺取最终胜利”，梁廷波说。他还发挥业务专长，主动释疑解惑，回应社会关切，让人们看到了他作为一名党员、干部的担当作为。

“我是党员，我先上；我是党员，我带头”，已成为全国医疗卫生战线最响亮的口号、最坚决的行动。

一个党员就是一面旗帜。为打赢疫情防控阻击战，不少医院设置党员先锋岗、党员责任区、党员攻关组。广大党员报名在前、战斗在前、引领在前，坚守在最困难、最危险的岗位上。上海华山医院感染科党支部书记、主任张文宏铿锵有力地说，“党员要上前线，现在就是前线，没有讨价还价的余地，我是支部书记，我先上，别的党员也必须顶上”。华中科技大学附属协和医院1253名党员递交请战书，主动申请到发热门诊、隔离病房、对口定点医院等疫情防控最前沿。安徽和县人民医院选派援鄂医疗队员时，妇产科护士长司怡第一时间递交请战书，她说，“我入党20多年了，论党龄全院所有从事护理工作的人员都比不过我，我有优先权”。四川九寨沟县永和乡城沟村73岁的老村医何海银有着42年党龄，这些天，他背着药箱、顶着寒风，挨家挨户宣传防疫知识，一走就是好几个小时……

“我是一名共产党员，必须冲在防控救治最前线！”“危难时刻我们党员不上，谁上？”“为国为民分忧，这是党员不容推辞的义务”……他们在亲人和群众之间、小家和大家之间，毅然选择后者，用行动诠释入党誓言。他们义无反顾，只因人民需要。

从湖北江汉油田总医院的“95后”党员护士谢杰芬，不顾家里只有半岁的孩子，毅然报名前往一线，到第一个为疫情防控工作拉响警报，也是医院救治一线“带头人”的54岁党员张继先，再到84岁高龄的中国工程院院士钟南山临危受命，奔赴疫情最严重的地方，他们在群众最需要的时候挺身而出，争当抗击疫情排头兵，以实际行动擦亮共产党人的金字招牌，有力彰显了共产党员的政治本色和过硬作风。

广大党员英勇无畏抗击疫情的牺牲精神，极大地感染和影响着身边群众。现在，越来越多的人们主动向党组织靠拢，各地区各医院都有一大批优秀分子向党组织提出了入党申请。江西抚州第一人民医院19名奋战在防控一线的医务工作者向临时党支部提出申请，恳请党组织在防控疫情严峻斗争中考验自己。宁波援鄂医疗队共有31人，11人已经是党员，另外有14人提交了入党申请书。“在当前的关键时刻，亲眼看到身边的党员吃苦在前、奋不顾身，让我萌生了想要加入这个先进组织的迫切愿望”，队员何洋说。2月5日，她和另外8名医务工作者在防控一线庄严宣誓，光荣加入党组织。

抗击疫情，众志成城。在党中央的坚强领导下，各级党组织和广大党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用，广大医务工作者恪尽职守、忘我工作，社会各界团结一心、共克时艰，为打赢疫情防控阻击战汇聚起了磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 01 版）