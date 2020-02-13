每队成建制负责一个病区

人民网武汉2月12日电 （记者程远州、吴君）2月12日，湖北省召开新闻发布会，介绍国家卫健委支援湖北医疗队的有关情况。

发布会上，北京协和医院副院长韩丁介绍，目前共有164名北京协和医护人员奋战在抗疫一线，包括呼吸、感染、心脏、消化、内分泌等方面的专家，形成了多科室联合团队。

中日友好医院党委书记周军表示，为提高重症患者的治愈率，降低病死率，国家和各省市救援医疗队将患者，特别是重症患者集中起来，利用优势资源，对重症患者开展针对性救治。

复旦大学附属华山医院副院长马昕说，呼吸机和人工膜肺等设备作用十分重要，几乎每支医疗队都携带了这些高精尖设备。

目前，支援武汉的医疗队由国家卫健委整体部署和指导，每个医疗队成建制地负责一个病区。其中，在同济医院中法新城院区有18支国家和各省份的医疗队，每支医疗队的人数都在150人左右，每个病区大概有50张床位。

医护人员在传染病房实行24小时值班制，4至6个小时一个班。医疗队形成了多学科团队协作机制，并且可通过远程通信手段，与后方的医疗队形成会诊。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 02 版）