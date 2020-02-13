武汉已启用7座方舱医院

人民网武汉2月12日电 （记者程远州、鲜敢）记者从武汉疫情防控指挥部获悉：目前武汉已经有武汉客厅方舱、江汉区国际会展中心方舱、武昌方舱、江岸塔子湖方舱、黄陂方舱、汉阳国博方舱、硚口体育馆方舱等7座方舱医院启用。自2月6日开始收治病人以来，截至2月12日上午7时，共收治4313名患者，出院36人，转出305人，目前还有3972人在方舱内收治。方舱医院共有医护人员4966名。

此外，为做好重症患者收治工作，目前武汉市定点医疗机构达到40余家，还有火神山、雷神山医院，床位增加到1.2万张，这些将全部用于收治重症和危重症患者。各定点医疗机构首要任务是对确诊病例中的重症、危重症患者和疑似病例中危重症患者进行集中救治。截至2月11日，武汉市统一调度全市病床，安排收治重症患者2676人。2月12日调度全市病床资源，收治重症患者800余人。

据了解，2月12日，华中科大协和医院将肿瘤中心院区紧急改造成武汉市新冠肺炎危重症患者救治定点医院，新开850张床位，将在24小时内正式收治危重症病人。

为确保核酸检测有序开展，落实应检尽检，湖北省和武汉市疫情防控指挥部已累计调运新冠病毒核酸检测试剂盒18万人份，累计下发至各检测机构9万余人份，累计检测新冠病毒核酸72247人次。截至目前，全市已有40家机构能开展新冠病毒核酸检测工作，日检测能力达8000—10000人份，大大缩短了疑似病例的确诊时间。

据悉，武汉市核酸检测对象包括在院治疗病例、发热门诊留观病例和隔离点观察疑似病例。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 02 版）