武汉全力保障“菜篮子”

人民网武汉2月12日电 （记者田豆豆）12日中午11时40分，一辆橙色加长大卡车驶入武汉市江岸区台北二路，车头上“川鄂同心”四个大字格外醒目。“去台北街道办事处怎么走？”大卡车师傅停车问路。“就在前面！”身穿防护服的社区干部忙着指路。卡车上装载的，是一袋袋新鲜蔬菜。

“爱心菜来啦！爱心菜来啦！”一二十名街道、社区干部早已等待多时，车刚停稳，就上车的上车，接货的接货，把蔬菜一袋袋搬了下来。“疫情发生以来，我们街道社区承担了很多帮居民送菜的工作。前几天跟四川的朋友说起，他立刻决定给我们捐赠蔬菜，这一车就来了25吨，我们得赶紧给居民特别是困难群众送去。”台北街办事处副主任丁明欣说。

“我们社区前几天建了个‘桃源社区蔬菜群’，里面有200多户有送菜需求的居民。” 台北街桃源社区党总支书记胡郡艳说。他们已经给居民送过一次免费爱心菜，还代购过一次，一户一袋16斤、6种蔬菜，才50元。“桃源社区蔬菜群”群主、社区工作者蒋瑾说：“我们把200户分成7个组，由7名志愿者担任组长，负责对接居民需求。”

武汉全力保障居民“菜篮子”供应，截至2月10日，据不完全统计，全市超市正常开门营业的门店，包括各种便利店有1300余家。截至11日，全市共有18家电商平台企业开展线上生鲜配送业务，日均配送单量超过12万单、配送重量超过500吨。

尽管特殊时期供应渠道比过去减少，武汉市正在积极拓宽渠道，提高供应总量。省内外许多爱心人士的捐赠也从多种渠道抵达武汉。

在武汉盒马门店工作的黄辉说：“我们一直在不停地补货，力争货架充足。”因为春节人力短缺，各门店积极联系所在区域街道办统一送菜到社区。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 02 版）