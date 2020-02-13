守好一个门 守护一座城

“快递就放在门口，您别进去了！我们请居民来取。”2月12日中午，正是午饭时间，外卖小哥们在武汉街头忙碌穿梭。当两名小哥来到武汉市江岸区台北街桃源社区1号门门口时，遇到五六名身穿“红马甲”的志愿者。“我们社区现居住着近2000户居民，共6个出入口，每个出入口都有市里支援的党员志愿者，劝导居民减少进出。”桃源社区党总支书记胡郡艳说。

这些党员志愿者，又叫“下沉”党员干部，连日来，武汉市共派出34498名机关单位、企事业单位干部职工，下沉社区共同参与疫情防控。“我今天是第一天到这里报到，应该每天上午8点半到岗，晚上8点半下班。不过我早上8点就到了。”桃源社区较大，在一个大铁门前，记者见到了来自市老年大学机关的姚珉艳，50岁上下的她，正拿着社区居民出入证和出入登记表。由于桃源社区离自己家比较远，她借了一辆电动车，一大早就出发了。“很长时间没骑车，刚开始还有点紧张。但是我对自己说，不能怕，必须勇敢地冲上去。这是一场人民战争，每个人都有责任！”

桃源社区是个老社区，房子大多建于上世纪八九十年代，难以封闭管理。有几栋楼临街而建，楼栋门对着马路，怎么办？在台北二路，记者看到，一大排挡板用铁丝连接起来，只留一个临时出口。一名身穿白色防护服的男士站在出口前，三四名身穿红马甲、戴着志愿者小红帽的女士在旁协助。“这次我们机场集团派出了150名志愿者，分头支援10个社区。”身穿防护服的王峰告诉记者，“昨天想出门的人还比较多，经过我们宣传和劝说，今天出门的人就非常少了。”

“前几天深夜转运确诊患者去医院，有个志愿者看到我们社区干部没穿防护服，竟然把自己的防护服让给了我们。我当时感动得差点掉泪。”胡郡艳一边说着，一边带着记者来到另一处大门前。一个年轻的帅小伙和一个秀气的姑娘守在这里。“小伙子叫左昌坤，姑娘叫舒畅，他们是‘夫妻档’呢！”一旁的同事介绍。送防护服的志愿者就是左昌坤，“你们值守的小区也有发热人员，把自己的防护服送给社区干部，向妻子‘请示’了吗？”记者问。还没等他回答，舒畅连忙说：“同意，同意！社区干部比我们更需要。”

他们对面，门洞口站着两位年轻的妈妈。陈璐，女儿10岁；彭晓萌，儿子才一岁三个月。为了保证家人的安全，她们都住在了机场的“倒班楼”。陈璐完全顾不上女儿的学习。彭晓萌儿子还在喝夜奶，“没办法，只能把丈夫锻炼成‘超级奶爸’了，他还要在家办公，忙下来自己一天只能吃一顿饭。每次视频通话，都看见孩子头上青一块紫一块的，爸爸嘛，当然没有我细心！”

“武汉就是我们大家的家，只有我们守好每一个门，才能守护好这一座城！”王峰说。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 02 版）