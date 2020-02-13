讲好中国抗击疫情的故事

核心阅读

疫情第一线就是战场。全国广播电视和网络视听单位发挥媒介和平台优势，直击疫情阻击战，让信息抵达最广泛的人群，用信心凝聚最广大的力量。

从大喇叭到小屏幕，从线上到线下，全国广播电视和网络视听单位火速集结传播防疫信息，鼓舞振奋人心，凝聚坚决打赢疫情防控阻击战的磅礴之力。

网上网下 争分夺秒

凝聚众志成城的力量

疫情就是命令，防控就是责任。春节前后，在国家广电总局的统筹部署下，全国广播电视紧急投入抗击疫情的战斗中。中央广播电视总台、各地广播电视媒体分别在主频率主频道、主要新闻节目，深入宣传习近平总书记的重要讲话和重要指示精神，宣传党中央各项决策部署，体现党和国家对疫情防控工作的坚强领导，展现各地各部门同舟共济做好疫情防控工作的具体行动。

电视荧屏以多时段直击疫情阻击战，及时回应人民群众的关切。据初步统计，全国33家卫视调整节目编排，在重要时段推出40余档新闻直播、特别节目。

央视综合频道主要新闻节目及时报道疫情防控新闻，央视新闻频道多档新闻节目24小时滚动播出。湖北卫视1月21日起在《湖北新闻》全版播出肺炎疫情相关报道，每天分7个时段推出特别节目《众志成城抗疫情》。湖北之声开设特别直播节目《我们在一起》，湖北公共新闻频道自1月25日起24小时播出《众志成城抗疫情》专题栏目，实时更新疫情相关信息。

全国有30余档疫情防控知识特别节目，北京卫视养生栏目《养生堂》、东方卫视《名医话养生》增设防疫知识特别节目，浙江卫视特别节目《李兰娟今天说》、湖南卫视《抗击疫情特别时间》等，集结多位权威医学专家，答疑解惑、以正视听，为观众提供科学防疫指导，引导理性看待疫情，增强自我防护能力。

这是一场没有硝烟的战争，众志成城、团结奋战，是赢得战役的硬核力量。在疫情面前，从田间地头的大喇叭到最先进的5G直播，从每天直播的新闻发布会到网络视听平台，网上网下争分夺秒，让信息抵达最广泛的人群，用信心凝聚最广大的力量。

广播响了，防线筑起。“喂喂，各位老少爷们儿，今年春节，都别互相走动了，还是以微信、电话拜年为主……”安徽亳州一名村干部的大喇叭“喊话”在朋友圈热传。春节期间，这样的广播音视频不断刷屏。据不完全统计，在疫情防控宣传中，各省区市6182个乡镇、近10.5万个行政村（社区）共使用127.2万只广播音箱、高音喇叭和音柱等农村应急广播设备，覆盖人口达2亿。田间地头的“大喇叭”将音频版的疫情防控手册“说”到村民心坎里，用“村言村语”打通信息传播的最后一公里，筑起乡村疫情防控的一道道防线。

5G来了，直播变了。2月2日晚9点，湖北广播电视台长江云联合全国38家主流媒体40多个端口，通过中国广电提供的5G信号向全网直播了湖北省抗疫新闻发布会。为最大限度减少人员聚集，确保发布人和记者安全，发布会首次采用视频远程提问方式进行。此次5G应用涉及施工审批、网络规划、站点勘测等诸多环节，在全民防疫、交通管制的特殊时期，从下达建设命令到基站正式开通仅用72小时。通过5G直播镜头，数千万“云监工”全程见证武汉市火神山医院、雷神山医院的建设过程，日以继夜的建设者成为话题焦点。

网络视听平台也在行动。芒果TV、爱奇艺、优酷、腾讯、哔哩哔哩、喜马拉雅等视听平台开展网络视听“共同战‘疫’”宣传，每天24小时滚动更新。抖音、快手、微视等短视频平台全网推送国家卫健委推荐的权威疫情防控宣传短视频，制作推送《应急广播村村响危难时刻显身手》《交付了！火神山医院建造超清延时摄影全记录》等短视频。多家视频平台推出限时免费观看活动，有线电视互动平台与IPTV也开展惠民活动，积极提供丰富的视频内容，丰富特殊时期的居家文化生活。

心连心 在一起

家国情怀在心中激荡

疫情第一线就是战场。连日来，广大医务人员进入“战时状态”，各地支援的医疗队向着武汉前进；科研工作者进入“战时状态”，分秒必争推进科研攻关；交管运输部门进入“战时状态”，开辟绿色通道保障重点物资运输……与方方面面的一线工作者一样，广电工作者也进入“战时状态”，把镜头对准战疫最前线，对准不畏挑战迎难而上的故事和瞬间，为打赢这场没有硝烟的“人民战‘疫’”，记录精神、传递信心。

女医生女护士为方便穿防护服剪下长发，医护人员长期佩戴口罩在脸上留下压痕血印，防护服里的衣服被汗水浸透……一个又一个细节被镜头捕捉，一次又一次感动着荧屏内外。从高铁车站、高速公路、居民小区维护秩序、测量乘客体温、检查来往车辆，到防疫物资运送、消毒药剂喷洒、防护用品工厂加班加点，画面一次次定格口罩背后的普通人，他们在这个特殊时期，舍小家、为大家，坚守岗位、默默付出。他们的身影、他们的声音、他们的故事，成了这场战役中最温暖人心的力量。

战场在哪里，记者的脚步就迈向哪里。“请允许我前往报道的最前线，只为尽一份新闻工作者应尽的义务。父母妻儿已经安顿好，我定全力以赴。”1月23日凌晨3点15分，武汉市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布1号通告。通告发布后不到一个小时，武汉广播电视台新闻综合广播记者王佳杰即向频道提交了这份“请战书”。一天之后就是除夕夜，在这个本该是团圆守岁的日子，为了大家庭的圆满，越来越多的广播电视记者写下“请战书”。他们用奔跑的身影、手中的笔、紧握的话筒和肩上的机器，记录下这个特殊时期无数无畏的心灵、坚毅的面孔，向世界讲述中国抗击疫情的故事。

还有一支“轻骑兵”，接力温暖着我们。“我的城市生病了，但我依然爱她。” 17位来自武汉的文艺工作者，每一个人用手机录下自己的声音，在祖国各地谱成最美合唱。1月27日，MV《武汉伢》全网发布，很快就在社交媒体刷屏。据统计，各级广播电视播出机构以防控新冠肺炎为主题，组织创作了近300件公益广告。短小精悍的防疫宣传短片、公益广告以及主题歌曲，一句句提醒、一首首乐曲、一帧帧画面，传递着大爱和力量，将全国人民的心连在一起。

“春的脚步，不会因一场风雪而停下”。全国各条战线都在行动，家国情怀在每个中国人的心中激荡，万众一心、众志成城，这场没有硝烟的战争，我们一定能打赢！

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 20 版）