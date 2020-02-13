战“疫”，社区扎紧防控篱笆

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，我国强大的基层治理体系发挥了巨大作用。基层党支部发挥战斗堡垒作用，党员干部冲锋在前；社区工作者坚守岗位，为群众解决各种生产生活难题；基层网格员深入摸排出入网格人员，确保做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；基层派出所民警加大执勤力度，维护社会稳定、保护群众安全……

当前正是疫情防控的关键时期、紧要关头，更需要基层干部充分发挥主观能动性，充分发挥社区在疫情防控中的重要作用，加强社区各项防控措施的落实，使社区成为疫情防控的坚固防线。

——编 者

湖南浏阳宏源村党总支书记黄艳红

关键时刻，党员带头

本报记者 何 勇

1月23日，腊月廿九，年前最后一个工作日，结束紧急会议已是晚上9点。回村路上，湖南浏阳集里街道宏源村党总支书记黄艳红皱起眉头不停思考：如何凝聚全村之力抗击疫情？作为村里的带头人，黄艳红干了16年，经历了不少大风大浪。但这次疫情，还是让她有些紧张。

宏源村位于浏阳河畔，有35个村民小组、4000多口人，还有12家花炮企业以及一些种植、养殖经济体。许多村民长年在外打工，春节期间都纷纷回到村里，给疫情防控工作带来了不小压力。

思来想去，黄艳红还是决定用老办法，充分发挥村里124名党员的先锋模范作用。这么多年来，无论是发展集体经济、整治农村人居环境，还是调解矛盾纠纷、建设文明乡村，不都是党员冲锋在前吗？

等黄艳红赶回村党支部，各党支部书记、村委会干部、村民组长都已经在会议室等着了。

“以往党支部包区、党小组包片、党员包户的办法还得接着用，只有发挥党组织和党员的作用，才能把疫情防控住，充分保障全村人的健康。”

“我们之前摸了底，这段时间从武汉返乡的一共有37位村民。这些人目前都居家隔离，还有专人照顾。早一刻管控到位，病毒传染风险就少一分。”村干部你一言我一语商量着，很快就敲定了一套“三包”的办法。

“我们组年前有10人从武汉务工回来，情况我都清楚。明天一早我就一一上门嘱咐他们不能出门，不给同村人添麻烦。”村干部李昔仁第一个站出来认领包片任务。紧接着，每个组、每个重点户都有党员认领，黄艳红心里有了底。

随着集中隔离的村民陆续解除医学观察，村里年轻人待不住了：“这么久了，村里连个发热的都没有，还有啥好担心的？眼见着春节都过完了，一年才见一次面，怎么着也得喝顿酒吧。”

这可让黄艳红急坏了。她想能不能编段防疫顺口溜，录个短视频给大家提提醒？这个任务，水围党支部委员潘晓平一口就答应下来。“不聚堆，不打牌，邀伴散步也不来；无事尽量不出处，出门必须口罩戴；相信科学相信党，疫情防控打胜仗。”这段俏皮的短视频很快就在村微信群里传开了，年轻人也都打消了聚集喝酒的念头。

安徽马鞍山平湖派出所教导员潘幸生

联防联控，使命必达

本报记者 韩俊杰

2月6日上午10时，两眼布满血丝的安徽省马鞍山市公安局雨山分局平湖派出所教导员潘幸生跟社区工作人员一起，再次来到中山花园一户居民家中，为陈女士量体温。

陈女士1月17日从武汉驾车来马鞍山，这天居家隔离期要结束。体温枪显示36.5度，潘幸生再三叮嘱陈女士及家人近期不要出门，生活上有任何需要都可以随时跟他们联系。

从陈女士家出来，潘幸生又来到三村、四村小区出入口进出人员登记点巡查。从社区工作人员口中得知，有一位老人最近出门总是不戴口罩且多次劝说无果，潘幸生立即来到该户做工作。经耐心劝说，老人最终答应今后出门戴口罩，并配合做好登记及体温测量。

疫情发生以来，雨山区立即启动“社区吹哨、部门报到”基层治理机制，筑牢联防联控、群防群治坚固防线。在全力做好疫情防控工作的同时，只要社区有“召唤”，潘幸生和同事总是第一时间赶到现场支援。“疫情就是警情，防控就是责任。联防联控，使命必达。”潘幸生说。

参与网格化管理、地毯式排查，强化隔离区等重点区域巡逻，密切关注返乡人员实时动态，从除夕到现在，潘幸生和同事们一直坚守在疫情防控第一线。

春节期间，雨山区有不少从武汉来马人员，潘幸生和同事们一起，全力参与社区联防联控工作。1月27日，潘幸生对辖区登记挂有鄂A牌照的车主逐一回访排查。当来到俞某一家时，得知俞某夫妇体温在37度上下，且有轻微咳嗽症状，这引起了潘幸生高度警觉。在叮嘱俞某一家不要出门后，潘幸生立即将此情况汇报给区疫情防控指挥部。十几分钟后，在警车引导下，俞某夫妇被紧急送往医院诊治。后经检测，两人均被确诊为新冠肺炎。

父母感染了，孩子情况怎么样？放心不下的潘幸生提醒社区工作人员继续密切关注俞某4岁的女儿。1月29日，俞某女儿也出现了发热症状，社区工作人员立即将孩子带往医院检测。当天下午，俞某女儿病毒核酸检测结果呈阳性。

孩子要立即送往定点医院接受治疗，可孩子爷爷情绪十分激动，不愿让年幼的孩子离开。冒着被感染的风险，潘幸生和辅警黎云昊穿上防护服、戴上口罩，上门做思想工作。经过4个多小时的耐心劝说，老人最终同意让孙女到定点医院接受治疗。

江苏苏州七都社区党总支副书记韦亚梅

你们在家，我们靠前

王伟健 蔡铭越

这几天，江苏省苏州市吴江区七都社区党总支副书记韦亚梅的手机上总连着充电宝。

韦亚梅说，自从她把自己的手机号印在了防疫宣传横幅上，电话就没断过，“都是防疫的事情，有居民报告疑似情况的，有报名志愿服务的，还有要求社区帮忙的。这样也好，社区居民的需求能及时得到回应，我也能及时掌握了解情况，方便工作。”

趁着没有电话的空当，韦亚梅来到电脑前统计刚报上来的摸排数据。没过多久，她又拿起宣传单、话筒冲出门去，和志愿者一起，到街头、小区开展防疫宣传。七都社区的防疫宣传形式多样，既有贴传单、挂横幅的老传统，也有方言喊话、唱防疫歌等新方式。

随着疫情防控工作的深入开展，七都社区的志愿者从20多位增长到目前的300多位，其中有不少是党员。韦亚梅是各志愿小组的统筹人，哪里需要她就出现在哪里，七都社区里常常能看到她和志愿者活跃的身影。

“从1月26日开始到2月8日，我们社区已经解除12户居家医学观察，还有20户正在进行居家医学观察。”韦亚梅说，社区对居家观察的家庭提供了人性化服务，特地成立了“防疫关爱群”，由志愿者关爱组送服务上门。

不久前，韦亚梅和一名志愿者前往一户居家医学观察家庭，她手里拎着不少物资，都是按照这家列出来的需求清单采购的。“你好，东西送到了，有什么需要可以在群里跟我们志愿者说。”韦亚梅敲了敲门，大声喊道。不等开门，她放下东西，拎起门口的垃圾袋转身下了楼，出门把垃圾扔到特定的垃圾桶里。

在韦亚梅心中，志愿者们的热情、党员们的身先士卒，还有社区居民的配合和支持，都是社区防疫工作最有力的保障。“你们在家，我们靠前，阻击疫情一起努力”是韦亚梅最爱说的一句话。

在忙碌的防疫工作中，有一件事让韦亚梅觉得心头暖洋洋的。2月2日这一天，有一位“90后”姑娘特地找到她，要求加入志愿者行列，还向她递交了入党申请书。

天津宝坻区平安家园小区网格员李艳华

温馨提示，守好网格

本报记者 朱 虹

天刚蒙蒙亮，李艳华就赶到宝坻区霍各庄镇平安家园小区。除了自己家，就属这里她最熟悉了。李艳华是霍各庄镇农经管理站会计，从2018年10月起担任平安家园小区网格员，每天巡查、入户，小区43栋楼107个单元的情况都在她心里。

农历腊月二十八，李艳华和社区网格员们一起参加了镇里的会，要求逐户排查居民来往武汉的情况。从那天起，她和同事们一天也没有休息。

农历腊月二十九，她挨家挨户敲门走访。李艳华嘴甜，说话热络，居民们都熟悉，到几户独居老人家还不忘问问缺不缺啥。一天跑下来，没发现异常。平安家园小区建于2012年，但居民们一直没有选出业委会。小区离宝坻城区不远，有不少租住居民，人员变动频繁。“入户时有些居民不在家，有的可能没听见，肯定会有遗漏。” 回到家的李艳华还是不放心。

除夕这天一大早，李艳华就匆忙赶到单位，打印“温馨提示”，提醒有武汉接触史的居民及时和自己联系，还留下电话号码。在小区各层贴好以后，又挨个敲门，没人的门上贴一份提示，有人的再嘱咐一遍。

大年初三一早，电话铃响了。“姐，我发烧了。”李艳华心立刻揪了起来，小区居民方某1月18日乘坐从深圳到北京西的火车，途经武汉没下车，回到家后就觉得不舒服。李艳华立刻向网格长报告了情况，网格长迅速上报，很快急救车开来，把方某一家拉到发热门诊检查。

“姐，我好害怕。”方某有些紧张，一直给李艳华发微信。“放心吧，我问了大夫，4小时就能出结果。”李艳华一边安慰她，一边想着万一确诊了该怎么办。检查结果出来，方某只是普通发烧，在家隔离就好。把人接回来，李艳华掏出200块钱塞给保洁王姐，让她帮着买点菜，自己赶紧跑到卫生院去开药。

不管白天黑夜，李艳华的手机总是响个不停，上级布置任务、群里各种通知，大事小情要一一落实。社区一半以上居民都有她的微信，居民在家里心情烦躁、大爷大妈想找人说几句话，她都会立刻回复。

正月初七，宝坻区确诊第一例新冠肺炎患者，是区百货大楼销售人员，密切接触者需要全部接到统一地点接受医学观察。平安家园小区居民张某就是其中之一：“那边条件再好我也不能去啊，媳妇身体不好，家里没人照顾。”李艳华又帮着协调，最后张某夫妻俩都去接受观察。

没多久，张某又发来微信：“突然想起来，家里电饭锅电源没拔。”“放心吧，我跟物业说把你家电闸先关上。”“嗯，有你我就放心了。”放下手机，张某看见了李艳华的微信签名——永远微笑向暖。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 19 版）