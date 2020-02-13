充分发挥疫情防控的强大政治优势

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，对加强疫情防控作出全面部署。党中央印发的《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》提出，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势，确保党中央重大决策部署贯彻落实，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

在革命、建设、改革的奋斗历程中，我们党带领全国人民克服一系列艰难险阻，不断从胜利走向新的胜利，其中一个重要法宝就是充分发挥政治优势，广泛调动各方面积极因素，使全党全国人民心往一处想、劲往一处使，形成无坚不摧的磅礴力量。当前，面对严峻复杂的疫情防控形势，党中央成立应对疫情工作领导小组，向湖北等疫情严重地区派出指导组，推动有关地方全面加强防控一线工作。各级党组织和广大党员不忘初心、牢记使命，挺身而出、英勇奋斗、扎实工作。军队和地方医护人员奔赴武汉和湖北各地，留下“最美逆行者”的身影，投入与病毒斗争、为生命接力的战斗。为尽早把医院建设好，让病人得到及时救治，武汉火神山医院、雷神山医院的建筑工地上施工机械昼夜轰鸣，工人们通宵奋战、分秒必争……疫情防控工作之所以能有力开展，全国之所以能形成全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面，一个根本原因就在于强大政治优势的充分发挥。

发挥政治优势，打赢疫情防控阻击战，必须深入学习宣传贯彻习近平同志重要讲话、重要指示精神。这次疫情发生以来，习近平同志多次召开会议，多次听取汇报，作出重要指示。习近平同志的重要讲话、重要指示精神，为我们打赢疫情防控阻击战提供了根本遵循。我们要把思想统一到习近平同志重要讲话、重要指示精神上来。同时，要大力宣传党中央重大决策部署，充分报道各地区各部门联防联控的措施成效，广泛报道各地支援湖北的实际行动，生动讲述防疫抗疫一线的感人事迹，讲好中国抗击疫情故事，展现中国人民团结一心、同舟共济的精神风貌，不断增强全国人民战胜疫情的决心与信心，凝聚起众志成城抗疫情的强大力量。

打赢疫情防控阻击战，关键是要充分发挥我们党的组织优势，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。要把基层党组织和广大党员干部全面动员起来，把投身防控疫情第一线作为践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石，突出重点区域、重点人群、重点难题、关键环节，做到哪里任务险重哪里就有党组织坚强有力的工作、哪里就有党员当先锋作表率。

紧紧依靠人民群众打赢疫情防控阻击战，必须充分发挥我们党密切联系群众的优势，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。要广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，全面落实联防联控措施，构筑起群防群治的严密防线。在疫情防控工作中，对待人民群众要在感情上贴近，在思想上尊重，在作风上深入，在工作上依靠，在生活上关心。尤其要千方百计保障救治、防护等物资和人民基本生活必需品的供应，在谣言澄清、心理疏导、情绪化解等方面下足功夫。这样，疫情防控的各项工作就会得到全社会的广泛理解、支持和配合，我们就一定能打赢疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 09 版）