使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒

江西开展三类人群心理关怀行动——

“安心”打好抗疫战

本报记者 郑少忠

针对患者、公众、医务人员等三类不同人群，江西积极开展紧急心理危机干预。为此，江西组建了12支新冠肺炎疫情心理援助医疗队，帮助确诊患者消除消极情绪，积极配合治疗，全力做好确诊患者心理疏导。

依托江西省精神卫生中心和省心理咨询协会设立省级心理援助热线，南昌、吉安、萍乡、上饶等11个设区市均成立了专业的心理援助热线团队，为江西全省提供24小时不间断心理援助热线服务，积极开展公众心理疏导。

针对援助湖北的医疗队员，江西省卫生健康委员会抽调7名资深心理专家，组成心理援助小组，专项负责队员们的心理危机干预工作，及时疏导他们的紧张焦虑情绪。

宜春、九江、抚州等地还成立了新冠肺炎疫情紧急心理危机干预组，充分发挥传统媒体和新媒体作用，开展紧急心理危机干预和心理疏导工作。心理救援队伍包括心理救援医疗队、志愿者队伍和基层工作者队伍。

据了解，各市级心理救援医疗队制定了心理危机干预相关培训材料及宣传材料，开展心理危机干预和救援工作，同时鼓励专业人才及社会力量加入心理服务志愿者队伍，为群众提供多元化的心理咨询、疏导和危机干预等心理支持。景德镇招募了79名心理咨询师，组成“瓷都志愿者服务队”，通过公益免费电话，轮流24小时对患者进行心理援助。

湖南筑牢三大防线防控疫情——

全面摸排保安全

本报记者 何 勇 王云娜

从大年三十开始，湖南省株洲市荷塘区茨菇塘街道居民张志玲当起社区“话务员”，挨个给住户打电话。

1月31日，茨菇塘街道迅速组织多名工作人员和志愿者，进行电话宣传、摸排。4天时间里，他们给近3万户拨打电话，将辖区情况基本摸清。

自新冠肺炎疫情发生以来，湖南采取广泛的防疫动员、严密的疫情排查和及时的医疗救治等策略，筑牢交通防线、基层防线和医疗防线这三大防线，全面防止疫情输入扩散。

湖南筑牢医疗防线，加强二级以上医疗机构预检分诊、发热门诊工作，提高病例早期发现能力。确保12小时内完成检测报告，24小时内确定诊断结果，提高诊断效率，缩短诊断时间。

湖南加大核酸检测力度，扩大检测范围，新增39家医疗机构和第三方机构开展核酸检测，全省日均最大检测量达4000人份。确保生物安全的前提下，鼓励符合条件的第三方检测机构，向社会公众开展核酸检测服务，在衡阳、怀化先行试点。各市州严格落实集中隔离和医学观察措施，对确诊病例和疑似病例的密切接触者，实行集中隔离医学观察。

为了科学组织医疗救治，湖南公布了116家省市县三级定点医院名单，将市级定点机构床位数扩充到2356张。同时，针对确诊病例或疑似病例，湖南按照集中病例、集中专家、集中资源、集中救治的“四集中”原则，及时科学高效救治。

杭州下城区王马社区确保每户都有责任人——

一名党员一幢楼

本报记者 李中文 窦瀚洋

“好，就这么干！”在科普楼党支部的微信群里，胡泰和发来语音。随后，他急忙提笔写下一封《“一名党员一幢楼”——致广大党员干部的倡议书》。

胡泰和是杭州市下城区长庆街道王马社区科普楼党支部书记。眼下“三返”高峰已到，王马社区已在各路口设置了志愿岗，进行封闭式管理。志愿者不够咋办？胡泰和随即召开视频会议，一封倡议书诞生了。“一名党员一幢楼、一个支部三件事、所有党员五大员……”倡议书短短458字，却体现了支部的集体智慧。胡泰和介绍，一名党员一幢楼，就是让每名党员认领一幢楼，确保每家每户都有党员责任人；一个支部三件事，是以楼道支部为单位，服务好居家观察户，管理好出租户，守护好独居户；所有党员五大员，就是要求所有党员成为疫情防控阻击战中的排查员、防控员、宣传员、互助员、信息员。

倡议书发布后，党员纷纷响应。王马社区物管楼党支部书记张雪蓉积极开展工作，“我一定管好楼道，确保不出问题。”

成都武侯区解决居民生活所需——

贴心服务送上门

本报记者 王明峰

“社区的同志辛苦了！我和老伴是空巢老人，疫情期间，我们没来得及准备口罩，谢谢你们雪中送炭。”成都市武侯区丽都花园社区，刘婆婆拿着口罩，向工作人员连连道谢。

在走访中，丽都花园社区书记张馨佳发现，多位空巢老人急需口罩，她多方联系，得到相关医疗企业资助，为居民筹集到一次性医用口罩4000个。

为解决社区居家观察人员的生活问题，龙腾社区成立了一个特殊的帮扶小组，专门帮大家跑腿买东西。

在金花桥街道，金凤社区联合馋爱善食无声外卖发起了免费送餐服务；马家河社区成立抗击疫情“党员先锋队”，为困难群体提供上门卫生消毒、定时收取垃圾等服务……截至目前，该街道成立了13个包括党员志愿者、卫生服务中心医务人员的生活助理组。

“在特殊时期，一个小小的慰问与关心，都会给大家带来温暖与力量。”一位社区负责人说。

福州市鼓楼区细化防疫举措——

信息登记全覆盖

本报记者 颜 珂

登一次门、贴一张告示、送一封信、打一个电话、发一条信息、填一份表格、测一次体温，福州市鼓楼区把社区防控细化为“七个一”的具体要求。

处于居家观察期的人员，每天都会收到防控温馨提示。社区干部介绍，通过大数据，每天都有线索送达社区。数据是否真实有效，都要靠工作人员打电话逐一核实、筛查。

近日，鼓楼区不少小区开始实施严格的出行管理，对所有进入人员进行体温监测，要求佩戴口罩，有发热等现象的立即隔离，督促其及时、就近到发热门诊筛查和就诊。在鼓楼各小区的出入口和电梯口，都张贴着一张关注“幸福通”的告示。截至昨日，市民通过“幸福通”等平台反映了99条疫情问题相关线索、建议。“社区的45个小区，都只设立一个出入口，入口处设置检测台，对返榕人员详细登记信息。”汤边社区党委书记陈华丽说。

沈阳为居民小区配备废弃口罩专用设施——

分类处置降风险

本报记者 刘洪超

在沈阳市和平区砂山路福运小区，一个标注着“废弃口罩专用”的蓝色垃圾桶非常醒目。“疫情期间，口罩用量很大，旧口罩处置成了问题。有了这个垃圾桶，大家觉得安全多了。”居民秦峰告诉记者。

记者看到，每个口罩回收专用桶内都有内衬塑料袋，袋内盛有84消毒水。废弃口罩由专人管理，专用车统一收集。“为防止被人回收贩卖，我们呼吁居民在弃置前将其简易破损。”沈阳市城管执法局公用事业执法分局负责人王勇说。

据悉，按照疫情防控指挥部要求，沈阳市城管执法局专门制定了“规范处置废弃口罩工作方案”。截至目前，沈阳4300个居民小区已全部配齐“废弃口罩专用”设施。收集的废弃口罩由各区环卫企业运送到生活垃圾焚烧厂进行焚烧。“我们加强了对废弃口罩的分类、收集、运输、无害化处理等各个环节的把关，避免交叉感染。”王勇说。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 06 版）