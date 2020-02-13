“大喇叭”凝聚正能量

打赢疫情防控阻击战，做好宣传教育和舆论引导工作是重要保障

拿起话筒就能讲，讲了还能让人听进去，记在心里，落实到行动中，这样才能凝聚人心、汇聚众力

一段朴实的播报，却意外收获了大量点赞。天津市蓟州区西龙虎峪镇东头百户村党支部书记、村委会主任王志春为了劝村民疫情防控期间“不出门、不聚餐”，用大喇叭广播：“不要以为你上人家去，人家就很欢迎你，别太自信了！”这段接地气的视频，引发网友热议，起到了很好的宣传效果。

这是天津推动基层群防群控工作的一个缩影。打赢疫情防控阻击战，做好宣传教育和舆论引导工作是重要保障。新冠肺炎疫情发生以来，天津市各个区利用村里的大喇叭、社区的广播站，动态传播权威信息，及时宣讲防疫科学知识，快速消除各种谣言、传递必胜信心，广播内容也便捷直接、明白易懂。事实证明，这种方式在重大突发公共卫生事件应急宣传中能发挥重要作用。

大喇叭广播是一种传统的信息传播方式。随着电脑、手机等新一代信息载体的不断普及，大喇叭的功能和作用也在发生变化。但在一些农村和社区，大喇叭的影响力依然很大。以农村的大喇叭为例，成本低、效率高是明显的优势。比如，一个信息可以反复广而告之，不需要大批量印刷宣传品，所耗物料成本很少；又如，一个人面对话筒，声音可以传遍各家，不必使用更多人力走村串户，节省人力资源。一个大喇叭挂在村里、社区居委会门口，不时传出村委会、居委会的声音，老百姓即使不见面，大事小情也全知道。

正因如此，大喇叭广播宣传的重要性不容忽视。即便在5G基站不断延伸覆盖、手机端讯息可以快速直达的条件下，在基层特别是广大农村也不能丢弃大喇叭。这种认识，不仅是因为老百姓对大喇叭这种信息传播方式喜闻乐见，而且是因为大喇叭广播在各种应急情况下具有不可替代的作用。

当然，大喇叭讲的是信息，老百姓听的是有用价值。让人听得进去，达到入耳入脑入心的效果并不容易，弄不好就成了照本宣科。要让人爱听，其实是一种说话的艺术。好听才能易懂，听懂才能说动。拿起话筒就能讲，讲了还能让人听进去，记在心里，落实到行动中，这样才能凝聚人心、汇聚众力。

从实践中看，天津的大喇叭不少都是用天津本地方言广播，让人一听就感到亲近亲切。不少社区还自编快板、“三字经”、三句半等，用个性十足的形式将防控知识要点掰开揉碎了讲、做成通俗易懂的内容，让宣传变得好听易记接地气。疫情防控内容一经大喇叭“喊”出来，就拉近了与百姓的距离，传递出信心和力量，成为群防群控不可或缺的一环。

让暖心鼓劲、科学理性的话语在空中回响，我们一定能进一步提升治理效能，凝聚战胜疫情的强大正能量。

（作者为本报天津分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 05 版）