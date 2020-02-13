新冠肺炎疫情面前，重庆一些地方的防控工作启动了“增强版”，往日门庭若市的餐馆打烊，平常人头攒动的场景不见了。“重庆火锅表示：现在不约！”“江津花椒鸡倡议：现在不约！”……几天来，一道道让人“馋到爆”的重庆美食，化身一张张可爱的动态海报，密集出现在重庆市民的网络社交圈。

这场名为“春暖花开疫情散去，我在重庆等你来聚”的网络接力活动，由重庆美食担纲“主角”，倡导人们少出门、不聚会，一经推出就迅速在网络上形成刷屏之势。用接地气的方式宣传防控知识，增进了全社会抗击疫情的信心和合力。

防控疫情，需要同舟共济。对于每个普通人而言，多居家、少外出、不聚集，就是在为自己的健康负责，为阻断疫情传播作贡献。从对所有密切接触人员采取居家医学观察，到强化社区防控网格化管理，各地都进一步完善和加强防控，坚决遏制疫情蔓延势头。尽量减少聚集性疫情，需要更多人自觉行动起来，理性、清醒地认识疫情，科学、审慎地防控疫情。

病毒对人类社会最大的威胁，就是传染。目前，全国已有多地出现因聚会、聚餐等造成多人感染新冠肺炎的情况。非常时期，得有非常之策。虽然封闭式管理可能会带来生活的不便，虽然待在家中可能少了呼朋唤友的热闹，但少出门、不聚会，已经成为一种切实有效的防控举措。遵守法规、服从管控，成为每个人面对疫情时应尽的一份责任。

“你以为的岁月静好，不过是有人替你负重前行。”当此疫情防控的关键阶段，“不聚”不仅是对自己负责，也是以“静”致敬，为那些奋战一线者减负、分忧。

换个角度看，减少聚会，并不意味着就是在家浪费时间。一方面，随着技术手段的进步，远程办公、在家上班已经成为可能，完全可以实现居家和工作两不误。另一方面，不出门才会发现，过去花在聚会、花在通勤上的时间是如此多，把这些时间用在学习、用在阅读上，可以让自己更好地奋发进步。

所以，让我们现在不聚，等待疫情散去、春暖花开的时候，更好地相聚。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 05 版）