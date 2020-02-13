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震撼人心的力量

彭  飞

2020年02月13日08:31 来源：人民网－人民日报

伟大出自平凡，平凡造就伟大。这个哲理，在医护人员身上体现得尤为明显。在抗疫一线，医护人员是冲锋陷阵的英雄，是他们用坚毅无畏的力量阻挡住了病毒的侵袭；回到生活，他们是邻居家的孩子，是幼童的父母，是再普通不过的丈夫、妻子。但正因为普通，在紧急关头的挺身而出，于危难时刻的无私奉献，更显得弥足珍贵。当被问及为什么要冒风险到抗疫一线工作时，很多医护人员的回答是，“这就是我的工作”。此时此刻，这句话具有震撼人心的力量。

在奔赴武汉与前期驰援医护人员汇合的路上，一位中日友好医院的医生微笑着比出胜利手势；甘肃民乐县，一位“全副武装”的医生充满信心地打出“OK”手势；首批6家医院的121名医护人员组成国家援鄂抗疫医疗队，同事们目送他们出征……一幕幕动人瞬间、一个个真切的表情，记录下医护人员迎难而上的勇毅担当，他们是这场战役中的英雄。

很多人有这样的体会：身患疾病时，医护人员的一个微笑、一句鼓励，往往就能缓解心中的不安和压力。反过来，患者的一句感谢，也足以拭去医护人员一天的疲累。医护人员与患者相互理解、相互扶持，就能筑起抵御疫情的坚固的钢铁长城。打赢这场疫情防控阻击战，不仅要靠精湛的医术、严密的防控、扎实的保障，更要依靠众志成城的精神、团结一致的劲头。对于奋战在一线的医护人员来说，没有什么比支持和信任更能带来安慰；对于患者和普通民众来说，也没有什么比医护人员竭尽全力的付出更能带来安全感。

一名护士在采访中被问及名字时，她回答，“名字就别播了，因为怕妈妈看见会担心”。担心的又何止是家人，在这场与病毒的搏斗中，医护人员的安危是全国人民共同的关切。因为我们知道，他们安全了，我们距离战胜疫情，就更近了。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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