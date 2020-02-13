推动社会办医健康发展

以制度建设为基石加强自律，形成科学完备的管理体制，不断提升专业水准，社会办医才能赢得市场认可和患者信赖

按照“健康中国”建设的要求，深化医药卫生体制改革，积极促进社会办医，可以有效增加群众需要的医疗服务供给、更好保障人民健康

前段时间，在地方两会上，有代表委员提出不少与社会办医有关的政策建议。例如，“支持有能力的民营医疗机构牵头组建医联体、医共体、专科联盟”。社会办医作为我国医疗服务体系的重要组成部分，为满足人民群众健康需求提供了多元选择。但社会办医在我国起步晚、底子薄，与公立医院相比，在服务能力、人才培养、质量安全管理等方面仍有不小差距。以制度建设为基石加强自律，形成科学完备的管理体制，不断提升专业水准，社会办医才能赢得市场认可和患者信赖。

高质量、高水平的医疗健康服务是社会办医的生命线，制度建设是实现这一目标的关键。一方面，要以更严格的标准规范医院管理的各个环节，有效提升管理水平；另一方面，为提高医院服务患者的能力，也需建立完善的风险防范和矛盾化解机制。比如推出满意度调查，对康复患者进行一对一回访；进一步畅通投诉渠道，强化服务意识、确保工作衔接顺畅，尽最大努力给出令患者满意的答复。以完善的制度建设推动提升专业能力和服务水平，社会办医才能持续健康发展。

提升社会办医的竞争力，需要在人才队伍建设和激励机制上下功夫。建立健全医院绩效管理等制度，能够有效调动人员积极性，提升医院服务能力和管理水平。比如在实行绩效考核方面，需要结合医院实际情况、不同科室的不同特点来制定标准和规则，找准医疗服务中的关键问题和薄弱环节，在实践中进行动态调整和完善，进而充分调动医务人员积极性。通过建立考核反馈机制，及时修正医院内部决策存在的偏差，从而提升医院目标管理水平。只有不断完善医院人才管理工作，进一步激发广大医务人员的积极性、主动性，才能推动社会办医迈向更高水平。

文化建设是提升社会办医竞争力的另一个重要方向。优秀的医院文化，可以成为社会办医的软实力。通过以党建引领医院文化建设，让以患者为中心的价值准则扎根每一位医务工作者的内心。大力倡导精益求精的工匠精神、救死扶伤的奉献精神，并以此作为民营医院制度建设的价值根基，将有利于进一步提升社会办医水平。当前，一些民营医院以章程为统领，在健全医院各项管理规范的同时加强医院文化建设，不仅为提升医疗服务水平提供了价值引领，也进一步激发出广大员工的凝聚力、向心力。充分发挥文化建设的立根铸魂作用，将为社会办医打下更加坚实的价值基础和文化地基。

去年5月，国务院常务会议明确，拓展社会办医空间，政府对社会办医区域总量和空间布局不作规划限制。按照“健康中国”建设的要求，深化医药卫生体制改革，积极促进社会办医，可以有效增加群众需要的医疗服务供给、更好保障人民健康。推动社会办医高质量发展，一方面需要政府提供更多政策支持，另一方面也需要办医主体加强自身制度建设，提高医疗人才队伍专业化水平和服务质量，从而以更专业的素质、更科学的管理、更扎实的服务，不断满足人民在健康领域的多元需求，推动社会办医行稳致远。

（作者为北京市政协委员、北京五洲妇儿医院总经理）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 05 版）