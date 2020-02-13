一家六医护 一线守安康（一线抗疫群英谱）

“体温36度7，正常。”2月9日上午，湖北黄冈市黄梅县孔垄镇邢圩村武汉返乡人员家中，村卫生室医生邢锦辉边记录边叮嘱：“一定待在家里，莫乱跑，多喝水，一有发烧、咳嗽什么的，立即打电话给我。”

邢锦辉一家有6人行医，3名党员，从除夕至今，全员奋斗在防疫一线。她和哥哥邢久红、女儿杨进文、亲戚陈瑛都在村卫生室工作。她的爱人杨盛权和侄儿邢一润分别是黄梅县第二人民医院和九江传染病医院医生，也要每天接触发热病人。

2月10日清晨8点多，邢锦辉和哥哥邢久红戴上专业口罩、手套、手术帽，穿上白大褂，拿着红外线体温枪和“返乡人员情况摸排表”，出门后一个往东，一个往西，分头为返乡村民测体温。

邢圩村是镇郊村，有村民3700多人。经排查，春节有155人从武汉返乡，其他外地返乡的有440人。

“刚开始部分村民不理解。”邢锦辉说，有户村民一家四口从武汉返回，每次上门测体温，她都要在外等20来分钟，前三次一家人测体温都在35度左右。“体温过低，也不行，后来我就找原因，发现他们家人每天都赖在床上，早中饭一块儿吃，身体抵抗力强才能抗病毒。”为此，邢锦辉帮他们家做了踢毽子等运动锻炼身体的方案，还每天电话追踪运动了没有。再后来测体温，一家都正常了。

邢锦辉说，村里需要监测体温的人多，住得又分散，他和哥哥每天早出晚归，要走近两万步，敲上百次的门。

“我们当了31年的乡医，而且都是党员，这个时候，没有理由后退。”让邢久红欣慰的是，村里返乡人员中，回来最长的有一个多月，最短的也有19天，目前无人发热。

黄梅县第二人民医院位于孔垄镇，服务周边多个乡镇。邢锦辉的爱人杨盛权，是黄梅县第二人民医院内科主任。疫情发生后，杨盛权主动请缨牵头在医院建立了12间病房的隔离病区。“我是科室负责人，又是党员，冲锋在前是职责所系。”

“我老公已经20多天没回家了，一家人都忙，连微信电话都没怎么联系。”邢锦辉说，1月29日，杨盛权在建立医院隔离区时，为医疗防护物资匮乏而感到揪心，提议家里挤出资金捐点，与哥哥邢久红一拍即合，一家人向镇政府合捐现金4.7万元和3000双医用手套。

室内外全面消毒，接待村民寻医买药……杨进文和陈瑛也在邢圩村卫生室忙碌。杨进文说，她们每天除了线下的工作，线上的工作也很繁重，以一对一回答村民问题为例，最多时一天要回复400多条。

在陈瑛看来，姨父杨盛权他们就是自己的榜样。“我身边的共产党员冲锋在前、坚守一线，我要向他们学习。”1月25日，杨进文和陈瑛一起向党组织提交了入党申请书。

邢锦辉说，希望疫情能早日结束，一大家子好好坐下来，补一顿丰盛的团圆饭。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 04 版）