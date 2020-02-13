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科学防治 战胜疫情

王君平

2020年02月13日08:31 来源：人民网－人民日报

从控制传染源、救治被传染者，到切断传播途径、保护易感人群，正是科学态度、科学方法，让人类面对传染病不再束手无策，拥有了守护健康的法宝。

科学技术是社会进步的强大支撑，也是战胜困难挑战的有力保障。新冠肺炎疫情发生以来，从“依法科学有序防控至关重要”的叮嘱，到“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，习近平总书记对科学防治的要求，为做好新冠肺炎疫情防控工作提供了重要遵循。管理措施越科学，精准防控越到位，阻断疫情就越有力有效。把科学有序的防控要求落到实处，有效遏制疫情蔓延，人民生命安全和身体健康就能得到有力保障。

疾病与人类始终相伴随，威胁着人类健康，但人类只要恰当使用科学武器，就能最大程度降低生命代价。无论是非典、甲流还是新冠肺炎，我们对它们的科学认知有一个过程。抗击非典时一些人最初认为致病因素是衣原体，最终发现是冠状病毒。对付衣原体，抗生素就管用，而对付病毒，则需要进行综合治疗。由此而言，防控疫情不能偏离科学的轨道，不能脱离对生物规律的把控。

“这是一个需要事实而不是恐惧的时刻，是需要科学而不是谣言的时刻”，世界卫生组织总干事谭德塞这样形容新冠肺炎疫情。战胜新冠肺炎疫情，必须依靠科学、运用科学。新冠肺炎诊疗方案已经修订更新到第五版，出院患者在不断增加，我们完全可以战胜新冠肺炎疫情。广大医护人员不辞劳苦、科学救治，努力完善诊疗方案，提高收治率治愈率；广大科技人员不畏艰难、勇于攻关，加快病毒溯源等研究；各条战线扎实做好预防、控制和保障工作，切实提高疫情防控的科学性和有效性，这些都将为打赢疫情防控阻击战提供坚实科学支撑。

战胜新冠肺炎疫情，需要尊重科学、相信科学。打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，对大多数人而言，关键在“防”。加强病例排查，做好居家隔离观察，做好密切接触者的追踪，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，疫情防控的人民战争就有必胜把握。科普宣传有助于克服因疫情导致的不安焦虑情绪。让科学防疫知识走进千家万户，使人民群众懂得用科学态度对待疫病、用科学手段防治疫情，有助于提高人民群众自我保护的能力，增强人民群众战胜疫情的信心。

“病毒固然可怕，但比病毒更可怕的是谣言和恐慌。”不信谣、不传谣，坚持做到科学抗疫，切实加强科学防控，我们必将取得战“疫”的胜利！

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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