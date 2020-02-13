2月12日，习近平总书记主持中共中央政治局常务委员会会议时强调，“切实把各项工作抓实、抓细、抓落地，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战”。

连日来，各地各部门再接再厉、英勇斗争，众志成城、团结奋战，采取切实有效措施，全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作。

各方积极支援

保障物资供应

新冠肺炎疫情发生以来，兰州石化迅速行动，促进常减压、重催、乙烯、聚丙烯等装置安全平稳运行，保障油品和化工产品尤其是医用化工产品市场供应，助力新冠肺炎疫情防控。1月份，兰州石化加工原油79万吨，生产汽煤柴总量50.7万吨、乙烯5.6万吨、聚丙烯3.79万吨，其中生产可用作口罩和防护服原料的S900无纺布聚丙烯297吨。兰州石化生产的RP260聚丙烯是拳头产品，通过了国家食品药品检验认证，是制作输液软瓶的重要原料。公司将2月份RP260聚丙烯医用料计划产量提升到7500吨，比原计划翻一番。同时，公司迅速转产无纺布聚丙烯纤维专用料S900。该产品具有无毒、力学强度好、拉伸性能佳、性能稳定等特点，是制作医用口罩和防护服的主要原料。目前，兰州石化S900聚丙烯纤维专用料产量达到了每小时14.5吨，日产量350吨。2月份，兰州石化计划生产出3000吨S900聚丙烯纤维专用料投放市场，保障医用口罩、防护服的生产原料供应。

用11架飞机，将近40万只N95口罩、30余万套防护服、近300万只医用口罩、近4万副护目镜、200余台呼吸机和制氧机相继运抵武汉……在抗击新冠肺炎疫情的战场上，卓尔控股挺身而出，为湖北全力采购疫情防控相关物资。新冠肺炎疫情暴发以来，卓尔公益基金会星夜兼程，已向湖北武汉、黄冈、孝感、随州、宜昌等地不间断提供了6次、累计超过4000万元的急需医疗物资集中捐赠，并捐赠安装了一批人体测温红外智能检测系统。2月9日，卓尔控股再次向武汉协和医院捐赠价值800万元的医疗设备，用于新冠肺炎患者临床抢救工作。

关爱一线人员 凝聚奋战力量

山西省妇联等部门和爱心企业近日启动关爱援鄂医护人员行动，为全省所有援鄂医护人员家庭每周按需免费配送一份价值200元的暖心包。截至目前，第一批263份暖心节日礼包已送达援鄂医护人员家中。

泰康保险集团日前为抗病毒新药临床研究团队及家属捐赠100万元保额特别保险。该保险已于2月6日凌晨即时生效，保障对象包括，参与新冠肺炎新药临床研究的研究机构、研究企业和医疗机构作为被保险人，其进入疫情医院参加抗新冠肺炎新药临床研究项目的一线研究人员、省外参与援助的研究人员为被保障对象。同时，扩展保障上述人员同住的家庭成员。

2月8日，北京市海淀区设立“一线医务人员隔离休养点”。隔离休养点提供142间房间，主要接待两类人员。一类是疫情暴发以来，在发热门诊和感染病房工作的一线医务人员。他们在工作14天之后，将接受隔离休养。一类是疾控中心的流行病学调查人员等有暴露风险的医护人员。隔离休养点为他们配备了专业的心理医生，有需要随时提供心理疏导。2月8日，第一批医务人员入住隔离休养点，包括5名一线医护人员和9名疾控中心的工作人员。

江苏省人社厅会同省卫健委联合下发通知，提出该省职称评聘要向疫情防控一线专家和医护人员倾斜。通知指出，对投身疫情防控斗争一线的专家和医护人员，因表现突出而获得省（部）级以上表彰的，已具备副高级职称的直接认定正高级职称，未取得高级职称的直接认定副高级职称。获得市级、县级党委、政府以及省级部门表彰的，不受学历、资历、论文等限制直接申报评审高一级职称（“以考代评”的职称除外）。

党员主动担当 人员下沉一线

“您好，请下车测量体温，登记个人信息。”2月7日晚上8点多，河北省承德市滦平县平坊满族乡于营村党员陈利，带领两名志愿者，顶着寒风坚守在村主道旁的疫情防控检查站。

疫情防控，党员先行。自新冠肺炎疫情发生以来，滦平县深入开展“抗击疫情党旗红”活动，坚持把临时党支部建在防控检查点、隔离点上，组织、引导全县284个基层党组织、6000余名党员主动参与到医疗医护、交通联防、社区防控等抗击疫情一线工作中来。截至目前，全县已开展各类志愿活动350余次，帮助1400余名群众解决实际困难，营造了“党员带动、群众响应”的良好疫情防控氛围，最大限度减少因疫情防控对居民群众带来的生活影响。

运用政策工具 稳定企业发展

国家税务总局近日出台多项举措，落实税收优惠政策，助力疫情防控和企业复产扩能，深入拓展“非接触式”办税缴费，同时积极调整税收管理措施，帮助受疫情影响的企业纾困解难。国家税务总局明确，在延长2月份申报纳税期限的基础上，对受疫情影响办理申报仍有困难的纳税人，可依法申请进一步延期。对受疫情影响生产经营发生严重困难的企业特别是小微企业，税务机关要依法及时核准其延期缴纳税款申请，积极帮助企业缓解资金压力。税务总局明确，纳税人有关捐赠按规定享受免征增值税、消费税优惠的，可自主进行免税申报，无需办理有关免税备案手续，但应将相关证明材料留存备查。疫情防控重点保障物资生产企业按照规定，适用增值税增量留抵退税政策的，应当在增值税纳税申报期内，完成本期增值税纳税申报后，向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

云南省采取多种方式做好企业复工复产工作，为抗击疫情一线提供充足的“武器”和“弹药”。一是采取为企业招工、为企业开展员工培训等诸多措施。二是参加失业保险的企业，可以按照2019年度缴纳失业保险的50%给予返还，助推企业稳定岗位。三是及时调处劳动纠纷，凡是在疫情期间发生的劳动纠纷，各级人力资源和劳动仲裁部门需及时进行调处。

（综合田豆豆、曹树林、吴秋余、徐元峰、叶传增、贺勇、施芳、申琳、姚雪青、周亚军、曲哲涵、冯作文报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 04 版）