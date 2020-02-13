乘人之危的“看客”做派当休矣

违背道义者，终究枉费心机。面对全球共同的卫生挑战，执意搞不得人心的“政治化”操作和泯灭人性的恶意攻击，只能落得在世道人心中大大失分的下场

针对美国媒体借当前的新冠肺炎疫情对中国制度体系说三道四的做法，新加坡总理夫人何晶日前在社交媒体上的一则点评引起诸多关注——“那么美国乙型流感死亡案例又暴露了什么呢？”恰如这一点评所显示，面对新冠肺炎疫情这一突发公共卫生事件，美国一些人的不健康心态，正在国际社会引起更多反感。

为尽快遏制新冠肺炎疫情蔓延，中国正开展坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，采取最严格、最彻底的防控举措。众多国家政府正通力合作，各国人士纷纷自发以各种方式参与抗击疫情。世界卫生组织以及全球公共卫生专家积极为疫情防控贡献建设性意见。

与这一全球性努力形成鲜明对照的是，美国一些政客和部分媒体就疫情问题的表态阴阳怪气，甚至恶语连连，十分不负责任——他们拿出一副“看客”做派，言语间不乏幸灾乐祸意味，有人甚至借机搞政治秀，丝毫不顾忌乘人之危的道义之失。

美国一些人自以为是的傲慢心态非常荒谬，他们好像从来都没有认真看看，或者好像从来没有兴趣看看本国在应对传染病等公共卫生挑战方面的记录。2016年，寨卡病毒在美洲大陆肆虐，美国出现大量感染病例。为遏制病毒传播，美国政府当年2月要求国会紧急拨款19亿美元，却遭遇颇具美国特色的党派纷争——两党明明对拨款重要性有共识，却因为在立法策略上有争夺，导致相关拨款议案一拖再拖，直到7个月后才拿出第一笔11亿美元拨款。当时，美国本土和海外领地波多黎各已有超过2.3万人感染寨卡病毒，其中包括受该病毒危害最深的孕妇2000多名。另外，还有超过20名婴儿已被发现患有与寨卡病毒相关的先天缺陷。

抗击疫情关键时刻的行动，确实能够反映国家治理能力高下。国家治理应以人民需求为要，民众所盼当是政府所急。而美国因党派政治分歧耽误疫情应对，于情于理，都是讲不通、站不住的。2009年，美国政府面对肆虐的甲型H1N1流感，先是对外表示“无需拉响警报”，随后又突然宣布紧急状态，许多专家认为这是“误导了世界”。最终，甲型H1N1流感蔓延至214个国家和地区。美国政府在为公众提供疫苗的问题上也放了“空炮”，先是对外承诺到当年10月将有1.6亿支甲型H1N1流感疫苗可用，而真正准时到位的只有不到3000万支。当年12月，美国健康信托的报告指出，公共卫生部门裁员和削减支出，削弱了美国流感防控工作。

美国一些人指摘起别国总是摇头晃脑、滔滔不绝，却对本国面对疫情时的体制脆弱性满不在乎。美国并不完美，正如许多美国公共卫生专家强调的，美国并没有为应对大型传染性疾病挑战做好充分准备。哈佛全球卫生研究所所长阿希士·吉哈博士警告：“在所有可以迅速和意外地杀死数以百万计美国人的事情中，流行疾病也许是最有可能发生的一种……也是我们在预防工作上投资最少的一种。”

在突发公共卫生事件面前，各国应该互相帮助、取长补短。他国的成功实践，可以成为本国的有益借鉴。近日，美国人士马意骏撰文比较2009年甲型H1N1流感与当前的新冠肺炎疫情，在全球社交媒体“领英”上引起广泛关注。马意骏指出，美国政府2009年花了6个月才宣布进入全国紧急状态，且甲型H1N1流感造成的死亡情况也被大大低估，直到3年后才更新。在其看来，与2009年的情况相比较，当前一些人质疑中国抗击疫情的努力显得很“怪异”，世界应该为中国前所未有的、广泛的、强有力的反应而鼓掌。

美国一些人以傲慢与冷漠心态对中国防控疫情的努力妄加指责时，其真正关心的并不是如何尽早控制住疫情，并不是各国人民的生命安危。在这些人的“看客”做派背后，藏着见不得阳光的计算“加分”与“失分”的私家账本。但是，违背道义者，终究枉费心机。面对全球共同的卫生挑战，执意搞不得人心的“政治化”操作和泯灭人性的恶意攻击，只能落得在世道人心中大大失分的下场。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 03 版）