北京：购买退热止咳类药物须实名登记

在昨日下午召开的北京市新型冠状病毒感染的肺炎防控工作新闻发布会上，北京市食品药品监督管理局副局长、新闻发言人唐云华提到，即日起药店对于到店购买治疗发热、咳嗽类疾病的药物的消费者，须进行实名登记。对于复工复产后的疫情防控工作，北京市应急管理局副局长李东洲则强调，企业要开展全面的人员健康摸底排查，单位入口要设体温检测点等。

唐云华在回应本市防控在加强药店服务保障方面有何举措时表示，本市主要从三方面开展工作。一方面，药店自身的防控要求做到位。唐云华介绍说，药店作为经营药品的场所，环境、储存条件和销售人员，必须符合药品经营管理条件要求，以及当前对防控疫情的要求。

另一方面，北京要求药店经营的产品质量达标，要有保障。据悉，本市正在组织对全市药品、医疗器械流通企业的进货渠道、购销记录、储运条件等加强监督检查。市药监局与公安、市场监管等部门密切协作，共同打击非法制售假劣药品、医疗器械以及虚假宣传等违法行动。“对于这一点，我们也会持续加强日常监管。”唐云华说。

最后，本市还将督促药店做好服务引导，以发挥“药师”职责。值得注意的是，即日起药店对于到店购买治疗发热、咳嗽类疾病的药物的消费者，必须进行详细询问、实名登记，包括登记姓名、住址、身份证号、联系方式、症状等，建立日报制度，相关信息纳入社区服务工作。有关部门也会加强对这些相关信息的管理。

对于复工复产后的疫情防控工作，李东洲表示，企业要开展全面的人员健康摸底排查，对返京返岗的职工，严格落实各项登记观察等措施，严防传染源输入。加强环境卫生整治和宿舍、食堂、车间等重点场所通风消毒工作，为职工提供必要的防护用品。严格执行单位入口设置体温检测点和体温检测等制度，认真筛查发热人员，坚持“日报告”“零报告”制度。召开必要会议或组织培训时，尽可能采取电视电话、网络会议、“学习强国”视频会议等形式，防止人员聚集。

此外，在发布会上，北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊介绍，预计今天将发布全市具备接诊发热患儿条件的医疗机构信息。高小俊表示：“为帮助有发热症状的患儿进行规范诊疗，我们将具备接诊患儿条件的医疗机构通过官方微信和网站等平台发布，全市有具备接诊患儿条件的医疗机构60余家，家长如果遇到患儿发热症状，请及时就近诊疗。”

发布

本市新增10例确诊病例 8名患者治愈出院

在昨日的发布会上，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊通报，本市又有8例新冠肺炎患者于2月11日出院，其中有1名男性，7名女性；年龄最小的4岁，年龄最大的66岁。

高小俊介绍，2月11日零时至24时，本市新增10例新冠肺炎确诊病例，均为确诊病例的密切接触者，已送至定点医疗机构进行救治。现有疑似病例218例，新增密切接触者37例，累计确定密切接触者1539例，其中709例已解除医学观察。截至2月11日24时，北京市累计确诊病例352例。死亡3例，出院56例，293例在定点医院进行隔离治疗，其中危重型19例。

352例确诊病例中，男性病例170例，占48.3%，女性病例182例，占51.7%；年龄范围为6个月—94岁，其中5岁以下13例，占3.7%，6岁至17岁12例，占3.4%，18岁至59岁235例，占66.8%，60岁及以上92例，占26.1%。

具体来看，东城区12例、西城区43例、朝阳区56例、海淀区56例、丰台区32例、石景山区13例、门头沟区3例、房山区14例、通州区17例、顺义区10例、昌平区19例、大兴区37例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，外地来京人员25例。平谷区尚未有病例。

为帮助市民及时了解病例线索，便于社区有针对性地开展防控工作，遏制疫情扩散，北京市疾病预防控制中心还发布2月11日新发病例活动过的小区或场所，涉及东城区、西城区、丰台区、大兴区及密云区。目前，确诊病例已收入定点医院进行救治，小区居民不用担心和焦虑。

在发布会上，市疾控中心副主任庞星火还介绍了一起聚集性病例：一位退休老人在棋牌室多次打牌，不幸被确诊为新冠肺炎，不仅传染了牌友，还传染到家里三口人。据介绍，这位老人和儿子全家一起生活，并负责照顾两个年幼的孙女，分别为3岁和1岁。现在，这位老人的儿子、儿媳妇、1岁的小孙女都已经感染了新型冠状病毒肺炎，防控人员只好连夜将孩子的姥姥从外地接过来，照顾3岁的大孙女。为了避免疫情进一步蔓延，棋牌室已经暂时封闭了。

庞星火说，这起聚集性病例再次提醒每一位市民，减少聚集是避免感染非常重要有效的措施之一。庞星火表示，希望大家在疫情期间注意“勤洗手、戴口罩、常通风、勤锻炼、不扎堆、讲礼仪、稳心态、树信心、不信谣、不传谣”。认真落实好北京市发布的关于进一步加强社区（村）疫情防控工作有关要求。如有疫情防控方面的问题，请拨打12345或登录北京新冠肺炎线上医生咨询平台进行咨询。如有发热、咳嗽等症状，请及时到发热门诊就医并做好个人防护。

2月11日新发病例

活动过的小区或场所

东城区

东直门街道新中街18号

西城区

广安门外街道红居南街1号院

月坛街道复兴门外大街甲20号

丰台区

花乡地区刘孟家园小区

大兴区

黄村镇格林云墅小区

密云区

十里堡镇河槽村

家中囤积大量酒精 容易留下安全隐患

疫情期间，不少市民购买了大量酒精等产品用于家庭消毒，然而这些消毒产品如果使用和保存不当，极易引发安全事故。在发布会上，北京市应急管理局副局长李东洲表示，由于市民对酒精的危险性认识不到位、使用知识缺乏等情况，本市组织专家研究制定了《关于疫情防控期间居家使用消毒产品的安全提示》，引导市民安全储存和使用酒精等消毒产品。

“75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸等消毒产品在有效灭活病毒的同时，还具有易燃、毒害、腐蚀等危险特性，如果使用储存不当，极易引发火灾、中毒、灼伤等安全事故……”李东洲介绍，酒精是易燃易挥发的液体，居民在家中用酒精消毒时，建议购买民用小包装的医用酒精，单瓶包装不宜超过500毫升，并严禁在家中大量囤积酒精，以免留下安全隐患。另外，酒精中的过氧乙酸还对金属有腐蚀性，因此不能用于对金属物品的消毒。

同时，市民还需要注意消毒产品的储存方式。“消毒产品应储存于阴凉、通风处，远离火种、热源，避免阳光直射”，李东洲提醒说，尽量不要使用普通矿泉水瓶等非专用包装物盛放酒精，“酒精每次取用后，必须立即将容器上盖封闭，特别要注意盖紧盖子，避免挥发”。另外，李东洲还提醒有幼儿的家庭，消毒产品需要放在小孩触摸不到的地方，避免误服。

“如果遇到酒精遗洒等情况，需要及时擦拭处理。引起小面积燃烧，可使用湿布、湿衣物进行灭火，火势稍大可以使用干粉灭火器进行灭火。”李东洲提醒说。文/本报记者 林艳 武文娟