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四川新网银行:在疫情期间对五类人群提供帮扶

2020年02月12日18:20 来源：人民网-人民健康网

记者从四川新网银行获悉，自2020年1月30日起，四川新网银行加大在疫情防控时期对小微群体的金融支持，调整优化在线信贷服务流程。对五类人员采取贷款延期还款，贷款利息、罚息减免，征信逾期豁免等措施。

据介绍，为减轻受到疫情影响的相关人员还款压力，四川新网银行对新型冠状病毒肺炎患者、受新型冠状病毒感染肺炎影响被隔离人员、奔赴新型冠状病毒感染肺炎救治一线的医护人员、为新型冠状病毒感染肺炎防护/救治工作提供重要支援的其他相关人员、受疫情影响暂无收入来源的客户群体等五类人员，采取相关措施减少后顾之忧。

与此同时，四川新网银行安排了首期10亿元专项信贷资金，保障客户提款用款，特别是涉及抗疫物资采购、流通、销售等领域的客户优先予以安排保障。并对湖北省多个疫情区域实现信贷投放倾斜，对四川省内受到疫情影响的“创客贷”小微客户加大金融支持，保障其金融资金周转需求，在防控疫情的同时有序复工复产。

(责编：刘卿、李彤)


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