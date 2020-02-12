民政部：加强对因疫情影响造成监护缺失的儿童救助保障工作

为帮助因疫情影响造成监护缺失的儿童及其家庭顺利渡过难关，近日，民政部办公厅下发《关于做好因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失的儿童救助保护工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地全面贯彻落实党中央、国务院关于分类指导做好疫情防控工作决策部署，对做好因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失的儿童救助保护工作进行全面部署。

《通知》明确，各地要指导本地儿童督导员、儿童主任在乡镇（街道）、村（居）民委员会统一部署下，及时发现因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失的儿童，包括父母或其他监护人确认感染、疑似感染或需隔离观察，父母或其他监护人因防疫抗疫工作需要以及其他因疫情影响不能完全履行抚养和监护责任的儿童，第一时间向所在村（居）民委员会、乡镇（街道）报告相关信息，及时协调解决问题或报告反映困难。

《通知》要求，各地要依托地市级未成年人救助保护机构等方式开通因疫情影响造成监护缺失的儿童救助保护热线，及时响应有关线索，做好临时照料咨询、转介服务、个案跟踪、资源链接等工作。地方各级民政部门要依靠当地联防联控机制，充分发挥农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作领导协调机制作用，加强部门沟通协作，保证信息通畅，确保紧急问题在第一时间得到处理。（记者任欢）