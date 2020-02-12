国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、中国工程院院士钟南山2月10日表示，新型冠状病毒是冠状病毒的一种，与SARS冠状病毒是“平行的”。日前，中国科学院武汉病毒所石正丽团队在《自然》杂志在线发表研究论文称，新冠病毒使用与SARS冠状病毒相同的细胞进入受体，与蝙蝠中发现的SARS相关病毒拥有87.1%的相似形，与SARS病毒有79.5%的相似度。新冠病毒与SARS有何不同，究竟“长啥样”？记者采访了相关专家。

新冠病毒更“狡猾”？

“潜伏期患者具有感染性，无症状患者也有感染性。作为一种急性呼吸道传染病，某些患者特别是重症患者的持续排毒时间较长。”中山大学附属三院感染科副主任林炳亮主任医师认为，新冠病毒存在“诡异”之处。

但他同时强调，随着对疾病的深入了解，疫情防控将进一步收效。比如，尽可能快地找到抗病毒的药物，加快疫苗的研发进度等。“在短期内只能是老药新用，可更多借鉴于与新冠病毒同门的SARS、MERS的既往药物的研究，把患者的病毒量降下来，把传播能力控制住。”

目前，对新冠病毒了解多少？中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长、呼吸与危重症医学专家王辰近日接受白岩松连线时说，到目前为止，对这个病毒认知有限。但欣慰的是，从国家对新的病毒种的确认，到核苷酸序列的确认，再到病毒培养、病毒感染动物模型的建立，已经为今后的研究打下良好的基础。期望在不久的将来，尽快取得有关病毒特性、发病规律和应对方法的一系列科学和技术成果。

病毒传播能力超过SARS？

“虽然新冠肺炎患病人数多，死亡人数也超过SARS，但也没那么可怕。”林炳亮分析，“至今，全国确诊病例的病死率是2.1%，如果除去湖北省，其他省市病死率不到0.2%，而2003年SARS的病死率接近10%，MERS是30%。我们更有理由相信，随着无症状感染者的检出，新冠肺炎患者的病死率可能更低。”

林炳亮总结了新冠病毒传播迅速的几个原因：首先，初期流行时，对疾病认识不足，忽略了人传人的途径，导致了疫情的扩散；其次，存在潜伏期感染（具有传播能力）和无（轻）症状感染患者，容易漏诊；再者，传播途径尚未彻底阐明，除飞沫传播、接触传播外，其他传播方式仍需进一步证实。

为何年轻人也有明显症状？

“新型冠状病毒感染人体时，通过鼻腔和口腔进入人体咽喉部后，可以进一步蔓延至气管及更细的支气管，进而到达肺泡，形成肺组织感染的全貌。”中国医学科学院北京协和医学院免疫学系教授、中国免疫学会副理事长黄波介绍，对于青少年和年轻人来说，肺部上皮细胞状态较为良好，对病毒入侵的天然反应迅捷有效，且免疫细胞功能完整、良好，因而即便被新冠病毒感染，可能不会出现临床症状或者症状非常轻微。

然而，不少年轻人感染后也出现明显症状。“这可能与他们接触到病毒时的机体免疫状态有关。”黄波指出，不管年轻人免疫系统功能有多么好，不良生活方式如不规律作息、通宵玩手机、吸烟饮酒等都可导致免疫功能临时紊乱，从而给病毒可乘之机。年轻人被感染且症状明显的另外一个原因可能与入侵的病毒量有关。虽然人体免疫系统有强大的抗病毒能力，但并不是无所不能。当病毒短时间内大量入侵机体时，机体免疫系统可能没有能力将全部的病毒控制住，从而导致年轻人被感染并出现症状。（记者 王潇雨）