开工了，社区防控在承压

自国务院宣布延长春节假期以来，各地政府纷纷跟进，公布本地复工的时间表，多是2月10日前后。返工潮的到来，对新冠肺炎疫情社区扩散造成影响。为防止疫情蔓延，社区防控正在承压。

小区门口排查忙碌起来

2月10日中午12时左右，从河北省邯郸市来到北京的王晓（化名），拖着行李箱走出地铁，来到北京市通州区的一个居民小区。在发现面前的小区门被封锁后，他又前往小区南门。南门是这个有着20多栋楼宇社区的唯一进出通道。

当天，北京市通报，截至2月9日24时，该市累计确诊病例337例，现有疑似病例207例。面对越来越多的返程人员，北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室于2月9日发布了10条疫情防控通告，要求进一步严格小区（村）封闭管理，在出入口设置检查点，居住人员和车辆凭证出入，进入人员必须佩戴口罩并进行体温检测。无物业、无安保、开放式小区由属地街道（乡镇）负责落实封闭措施。同时明确，人员抵京当天须报告登记，隐瞒、缓报、谎报有关信息的，依法依规追究责任。

到达北京后，王晓已经2次测体温：火车站设置的门式测温仪和固定式红外测温仪属于无干扰测温方式，旅客只要正常通过，设备将进行捕捉测温，遇发热人员自动报警；在地铁站安检口，安检人员拿着红外额温仪测温。

门口，两位穿着制服的保安正对进出人员进行排查，外卖、快递等服务业人员挤在门口，等待着买家前来取货。保安的身前是一张办公桌，上面放着红外额温仪、登记表、一摞临时印制的出入证，贴着一张印有二维码的返京人员登记表。王晓手机扫码进入登记页面，提交个人姓名、手机号码、现居住地址等信息。旁边一位保安用两根体温计夹起一块沾了酒精的棉花，简单擦拭红外额温仪的镜头后，举到了王晓的额头前。

“35.1℃。”保安看后说，“可以”。

据交通部统计，2月10日，全国铁路发送旅客125.1万人次，道路发送旅客1106万人次，民航发送旅客21.0万人次。预计当日通过铁路进入北京的人员达到16万人。

“防控还得靠大家自觉”

“防控还得靠大家自觉。”在北京市通州区另一个小区门口，物业人员指着粘贴在大门上的通知跟记者说，“要求外地返程人员自觉居家医学观察14天，也不可能天天盯着，要让所有人知道，瞒报、谎报个人信息一旦出现问题，是要被追究法律责任的。”

人员进进出出，让两位保安忙得不可开交，却仍无法对所有人进行管控。一些没有领到或忘记携带出入证的社区居民，在走出门口时会提醒一句：“我出去买个菜，很快就回来。”

由于天冷，红外额温仪测出的温度偏差很大，小区物业人员已经基本放弃测量。“主要靠发放出入证和观察，拖着行李箱的、身体状态不好的、神情有问题的，就拦住问一问。”（下转第3版）（上接第1版）

在不远的一处商场，穿着红马甲的郭宇宁站在入口中央，拦住所有将要进入的人，要他们露出手腕，用红外额温仪测量体温。“测量额头温度偏低，手腕被衣服包裹着，测量会准确些。”郭宇宁说，此前接受过培训，商场内设有专门隔离发热人员的隔离区，“一旦发现体温过高的，打电话给‘120’，就派车来接了”。

疫情之下，部分人员选择推迟回京。“昨天打电话问了单位领导，是不是一定要回来开工。”家住重庆市的黄女士得到回复，“先不用着急，在家再待几天”。

尽管2月10日是北京的“开工日”，北京的许多企事业单位还是发布了内部通知，对不同岗位人员提出了不同的上班举措，鼓励网络办公，并要求及时汇报个人身体情况。

待在家中的人员，对当前防控现状也很关注。一位市民在微博上说，封闭小区后，早高峰门口聚集着各种外卖人员和取货的业主，没做到真正隔离。“加强人员管控不能简单对社区实行封闭管理，要具体问题具体对待、具体分析。”

各大城市出台应对举措

其他大城市也纷纷对社区防控进行了升级。

2月10日，上海市防控工作新闻发布会提出，对在上海没有居住地、没有明确工作的人员，原则上加强劝返力度，暂缓入沪。各街镇每天派人员进行重点楼宇园区的巡察，及时发现防疫漏洞；每天沟通企业复工数、复工的员工数，第一时间掌握动态。园区、楼宇要把外地来沪和返沪人员数量及健康状况，及时报给属地街镇，且每天更新。

2月7日，深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部发布《关于建立健全社区联防联控机制的若干措施》，提出深圳所有社区小区100%实行围合封闭式管理；出现确诊病例的住宅楼单元一律实行14天的硬隔离；所有外卖、快递、投递等一律实行无接触配送；目前仍在湖北的小区住户，社区一律会同相关单位通知其暂不返深。

在曝出“已致近万人隔离的天津宝坻区百货大楼疫情”后，天津市提出“三个再升级”。一是管控范围再升级。管控范围增加了宝坻区与相邻区的11个普通国、省、县道的路口及所有乡村公路进出路口，实现了对宝坻区所有公路通道的全覆盖管控；在所有进京路口设置检查点，严查严控人员、车辆离宝进京，做好首都疫情防控的“护城河”。二是管控对象再升级。实施人员“双向管控”，在继续对进津人员实施严格管控的同时，在宝坻区全部公路交通防控关口对宝坻区外出人员进行查验管控，实现100%“交通疏导管制、出区车辆查验、车上人员测温、车辆人员信息登记、情况异常的实施管控”。三是管控措施再升级，暂停津蓟铁路宝坻车站和大口屯车站运营。

在风暴中心，武汉市长专线微信公众号对外公布的《武汉市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间在外人员返汉工作实施方案》明确，优先安排医疗防疫机构、防疫药品、用品、药械等生产经营单位，保障城市公共事业运行必需、群众生活必需。经批准的重大工程以及重要国计民生相关企业等企事业单位从业人员可返回，返回人员应当是身体健康人员，返回后必须做好14天的健康监测。（首席记者 叶龙杰）