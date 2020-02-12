科普：疫情防控期间，妇幼人群居家如何科学膳食、喂养？

根据国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制发布的《近期防控新型冠状病毒感染的肺炎工作方案》部署，为了切断传染源，阻断病毒传播途径，要求最大程度减少人员流动，鼓励居家休养，减少出行。儿童和孕妇、乳母等作为新冠肺炎的易感人群，应该如何做好居家健康生活？中国营养学会妇幼营养分会组织专家研究并提出妇幼人群（孕妇、乳母和0-6岁儿童）居家膳食/喂养指导建议。

专家指出，在目前尚未研发和生产出有效的疫苗防护，而且对病毒感染也缺少特效药物的背景下，阻断病毒传播和增强身体抵抗力是两个最行之有效的措施。妇幼人群是特定人群更是脆弱群体，婴幼儿免疫系统处于相对不成熟状态，但也是处于快速发展完善过程中。孕、产妇由于特殊生理状况，免疫系统承受自身和外在双重压力。这也是儿童和孕妇、乳母是新型冠状病毒感染易感人群的原因。

营养是身体免疫功能的物质基础，良好营养能有效保障机体免疫功能发挥作用，增强抵抗病毒感染能力，尤其是对于生长发育状态的免疫系统尤为重要。因此，在当前特殊时期，更需要科学合理地安排居家饮食生活，从容面对孕妇、乳母营养和婴幼儿喂养中的各种问题。

孕妇、乳母居家膳食建议：每日食物多样化、优先购买8类食材

对于成年人群，无论是怀孕妇女，还是产后乳母，如果食物供应和生活条件许可，建议遵循《中国居民膳食指南(2016)》和《中国妇幼人群膳食指南(2016)》安排日常膳食。

鉴于防控疫情所采取的各种应急措施，如果食物采购、供应受限，在膳食安排时，应考虑最大程度满足身体营养需求。因此，专家建议：

1. 尽量做到每日食物多样化

食物多样对于实现平衡膳食、获得比较理想的营养摄入非常有效。食物多样包括食物大类别的覆盖和保持一定量食物品种。按照膳食指南的要求，每天的膳食应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物；平均每天摄入12种以上食物，每周25种以上，孕妇、乳母膳食中食物种类应该比普通人更多。在食材供应的时效性相对受限的情况下，应首先保证每日膳食能覆盖各种大类别的食物。受食物供应时效性影响最突出的首先是新鲜绿叶蔬菜、水果，其次是新鲜鱼虾肉类、新鲜乳品，可以通过相应的措施加以弥补。

2. 食材采购与储备

在住居区域受到管制、外出受限的的情况下，可以利用有限的外出采购时机，优先购买和储存以下类食材。

鱼虾和肉类：优先考虑冷冻的瘦猪肉、牛肉或羊肉等红肉，以及冷冻的虾仁、海鱼等。不建议过多烟熏、腊制类鱼、肉制品。必要时、可适量选用高温灭菌包装（软、硬罐头）的卤煮肉制品、鱼制品，或少量选用肉松、鱼松等。少用油炸的鱼、肉制品。

蛋类：蛋类营养丰富、使用便利，也适宜较长期储存。宜储存一些鲜蛋供两周内使用。

蔬菜：优先选择耐储存的根茎类蔬菜如洋葱、绿色萝卜、胡萝卜、莴笋，保存期长的大白菜、包心菜、青椒、南瓜、冬瓜等，以及可以长期保存的干的菌藻类如木耳、香菇、紫菜、海带、裙带菜。马铃薯、红薯、山药等含淀粉多的根茎类食物，虽然既可作为蔬菜，也可作为主食，可用来丰富食物种类，但不建议长期、大量作为蔬菜食用。不建议大量使用晒干或天然风干的叶菜类，以及腌制或罐头包装的蔬菜。冷冻干燥的蔬菜相对较好，但目前缺少日常采购渠道。

乳类：一般情况下，灭菌包装液体牛奶可以较长期保存，在营养上与普通鲜牛奶也没有明显差别，可以适当采购和储存。酸奶需要冷藏保存，保质期一般也能在两周以上。在不能获得液态奶的情况下，可以选择全脂奶粉。对于孕产妇和较大儿童来讲，孕产妇奶粉和婴幼儿配方奶粉都是营养素强化食品，在营养上比鲜奶更有优势，如果不讨厌配方奶粉的口味，建议优先选择合适的配方奶粉。奶酪也是重要的乳制品，是乳类中酪蛋白的制成品，水分含量低、蛋白质含量高，便于运输，适宜长期保存，也可作为乳类食物的选择。但奶酪没有配方奶（粉）营养全面。

豆类：优先选购和储备大豆（黄豆）和绿豆。豆类及其制品是平衡膳食中的重要类别，而且干豆类食材特别适合储备和后续的加工。大豆富含优质蛋白质、必需脂肪酸和磷脂，既可以加工豆浆，也可以泡发成黄豆芽弥补蔬菜不足，还可以高压蒸熟后直接食用。绿豆食用性状好，便于烹煮，广受欢迎。蔬菜不足时，可将绿豆发芽用作蔬菜。豆类食物还富含叶酸，这对于缺少蔬菜等食物单调情况下获得叶酸营养特别有意义。各种豆制品也有一定的储备性能如冻豆腐、豆干等，可以适量储备，但在特殊时期往往采购渠道受限。大部分市售的预包装豆浆（豆奶）含糖量较高，不推荐大量采购和储备。

坚果类食物：富含蛋白质和部分微量营养素，营养价值较高，耐储存，是广受欢迎的食物，可适量储备，如葵花籽、花生、核桃、松子、开心果等。值得注意的是，因其含脂肪高，是高能量食物，作为平衡膳食的构成，是推荐每日适量（每天15克）食用的食物。

水果：在足量蔬菜的情况下，水果的食物价值更多在于调节饮食口味、增加饮食的愉悦度，对膳食的营养贡献次于蔬菜。可根据个人饮食喜好、耐储存性和可获得情况，酌情采购、储存。优先推荐苹果、梨、香蕉等富含果胶等膳食纤维的品种。

烹调油和盐：油脂除了营养价值外，也是膳食美味的重要元素。推荐优先储备常见植物油品种，如大豆油、菜籽油、花生油和玉米油等。无须刻意追求橄榄油、亚麻籽油等网红油脂。油脂是高能量食物，注意避免油脂过量食用。烹调盐是居家必需品，除了提醒清淡口味少用盐以外，妇幼人群是加碘食盐的最主要目标人群，一定要选择加碘食盐。

3. 食材品质和安全

在特殊时期食材供应受限的情况下，食品安全不能放松。采购各种食物、食材时，一定要查看生产日期和保质期，接近保质期的食物要谨慎采购，超过保质期的食物一定不要再食用。对于一些容易腐烂变质的食物，如蔬菜、水果等，在不能完全丢弃的情况下，要认真仔细分拣、剔除或切除。水分含量高的食材，要做好冷藏或冷冻保存。水发的干制品，泡水后也不能长时间放置，可以通过沸煮方式，延长保质时间。

4. 日常生活和饮食卫生

防控疫情期间的居家生活，除了加强个人卫生，每日洗澡、勤洗手外，加强食物加工烹制过程卫生意识很重要，餐具、容器、砧板、刀具、用具一定生熟用途分开，处理生熟食物之间要洗手，减少凉拌、生拌食物，餐具要彻底清洗和消毒。

5. 营养补充剂

在不能获得多样化膳食达到平衡膳食状态时，可以选择营养补充剂加以弥补。食材获得时效受限时，需要特别注意可能缺乏的营养素，如新鲜蔬菜缺乏，其对应缺乏的营养素可能是维生素C，维生素A原及矿物质，如新鲜瘦肉缺乏，可能对应的缺乏是蛋白质或B族维生素以及铁、锌等微量元素；为维持机体健康状况和对病毒一定的抵抗能力。可以选择单一或复合营养素补充剂或配方奶粉给予补充。

育龄妇女居家膳食建议：每日服用叶酸制剂或其它营养素补充剂

育龄期妇女在防控疫情居家生活期间，其身心可能受到疫情信息、活动空间受限、生活状态异常的影响，其心理压力增大和精神紧张或情绪不佳、营养摄入不均衡等，再加上各种环境因素的不利因素，如居家环境消毒剂过度使用等，无法做到到位的备孕。此外，由于疫情对卫生保健资源造成的压力，后续一段时间孕期保健服务也会面临各种挑战。尽管居家生活期间的妇女可能有更多的夫妻生活时间，但专家强烈建议有孕育计划的妇女注意采取适宜的避孕措施，推迟怀孕。

为了避免意外怀孕带来的不确定性，专家建议育龄妇女居家生活期间，每天进行半小时以上室内运动，如瑜伽类、仰卧起坐、原地立蹲，达到微微出汗状态，使身体保持在积极活跃状态。超重和肥胖者可尽量通过增加室内活动时间增加能量消耗，不建议通过控制进食量来减轻体重。蔬菜、水果等相对受限的情况下，专家提醒特别注意每日服用叶酸制剂或其它营养素补充剂，达到每日补充叶酸400微克。豆类食物富含叶酸，依据《中国食物成表》数据，每日100克绿豆可含有叶酸600微克叶酸当量。

孕期妇女居家膳食建议：做好体重管理、确保重点营养食物、避免焦虑

对于已经处于孕期的妇女，专家强调以下关键点：

1. 把握好食物总量与身体活动量的平衡，做好体重管理

居家生活期间，尽管食物品种选择范围可能受限，但要注重安排好食物合理搭配、合理美味烹调，确保合理摄入各种食物，保障孕期营养摄入，并实现合理的孕期增重（不要饿瘦了）。同时也不要过度饮食，尤其是要控制高油脂、高热量的食物的摄入量，如过多烹调用油、甜食等，以及过量坚果类食物。同时配合尽可能多的身体活动（如家务、室内健身等），避免体重过快增加（不要吃太胖了）。孕期合理增重的具体数据，请遵循孕期保健机构给予的相关指导。

2. 确保重点营养食物的获取

每日获得100克瘦的红肉，食用碘盐，每日1-2个鸡蛋，孕早期每日300毫升液体奶，孕中晚期每日400-500ml液体奶（牛奶、羊奶，鲜奶或配方奶，优先推荐配方奶）。最好能每周1-2次进食海产品（海鱼、海带、紫菜）。最好每日能有500克新鲜蔬菜，而且一半以上为深绿色蔬菜，每日水果200-400克。

此种特殊情况下，推荐每日服用合适的含有叶酸、维生素A、维生素D、维生素C、维生素B1、B2、B6、铁、锌、硒以及DHA的复合营养素补充剂。益生菌制剂可能有助于提高身体抵抗力，可以合理选用。补钙在短期内可能与防御病毒感染无关，此处不做重点推荐，尤其是如能每日摄入推荐量的乳制品，则无需补钙。

3. 愉悦心情、轻松生活，避免焦虑

在疫情严重的情况下，居家避免外出是最为有效的预防措施，在遵循各种防护建议的前提下，无需过度担忧病毒疫情威胁，在相对封闭的居家生活中，仍然可以轻松享受当下的生活。对平衡膳食的追求也是相对的，尽管膳食指南要求每日膳食都要覆盖各种类食物，且最好达到一定的品种，但如果短期内无法完全做到，也无需对此焦虑。任何焦虑，包括对膳食不当的焦虑都是徒劳无益，而且对身体健康的不利影响甚至大于某些膳食细节。因此建议在愉悦生活的前提下，尽力安排平衡膳食即可。

哺乳期妇女居家膳食及哺乳建议：克服焦虑、确保重要食物获取

哺乳期妇女处于身体恢复、心理适应和母乳哺喂婴儿的多重状态中，其中心理、睡眠、生活状态、饮食生活、营养摄入、乳汁分泌与照护婴儿各因素之间相互影响。居家生活本是产后妇女常规经历状态（月子生活），但与遇到防御病毒感染疫情而处的居家生活状态并不完全一样，后者将面临食物来源、照护人工作受限、病毒感染预防措施等诸多制约和影响，产妇（乳母）遭受更多、更重压力。对于疫情压力下居家生活或处于月子期的乳母，专家强调以下关键点：

1. 轻松生活、克服焦虑，有利于乳汁分泌

心理与情绪状态是影响哺乳期妇女乳汁分泌的最重要因素之一。虽然存在病毒疫情，但需要深信没有外出的居家生活状态，应该是防御病毒的有效的预防措施。在封闭的家庭生活中，无须为病毒疫情威胁而过分焦虑。

对于2019新型冠状病毒感染母亲是否可以进行母乳喂养尚缺乏足够证据支持，但母乳亲授存在密切接触，对于疫情防控中得到不宜母乳喂养建议的母亲，也不要为此而焦虑。此种情况下母乳喂养的利弊不明，不需要为此纠结。可以安心给予婴儿人工喂养，并按照要求定期挤出乳汁，促进持续泌乳，保证后续母乳喂养。

2. 按自己的习惯愉悦饮食

与照护人充分沟通，或自己动手，在食材相对有限的条件下，按照自己的饮食喜好，同时兼顾膳食指南对平衡膳食的要求，选择合适的烹调方式，制备自己的饮食，无须与家人绝对分餐。

3. 确保重要食物的获取

应确保每日膳食中获得220克左右的鱼、禽、蛋、肉类（含动物内脏），每日牛奶400~500 毫升，如口味可接受推荐选用营养强化的孕产妇奶粉，平均每日能有相当于25 g干大豆的豆制品，炒制或烤制的坚果10-15克。每日蔬菜类500 g，其中绿叶蔬菜和红黄色等有色蔬菜占2/3以上，水果类200~400克。如新鲜蔬菜供应受限，可以多选耐储存的绿黄色根茎、茄果类蔬菜（如绿萝卜、胡萝卜、莴笋、番茄、茄子）以及干的菌菇类蔬菜。为适应不同地域的月子文化，蔬菜、水果可以蒸、煮、烫后温热食用。需要选用碘盐。

建议选用含有叶酸、维生素A、维生素D、维生素C、维生素B1、B2、B6、铁、锌、硒以及DHA的复合营养素补充剂。益生菌制剂可能有助于提高身体抵抗力，可以合理选用。在防御疫情的应急状态下，对补钙不做重点推荐，尤其是如能每日摄入推荐量的乳制品，则无需补钙。

6月龄内婴儿母乳喂养建议：给婴儿及时足量补充维生素D 、补充维生素A

无感染、或无疑似感染及没有医学观察要求的家庭中，请遵循已有的母乳喂养建议。由于疫情管制而缺少外出、不能获得室外阳光暴露的婴儿，需要注意及时、足量(每天400~800国际单位)补充维生素D（母乳喂养儿不需补钙）。因食物受限，乳母不能获得足够维生素A和胡萝卜素时，建议给婴儿补充维生素A，以确保其肠道和呼吸道的免疫能力。

由于疫情管制而需要暂时母婴分离的婴儿，需要改为人工喂养，请选择适合的婴儿配方奶粉喂养。

较大婴幼儿喂养建议：两周岁前继续给予母乳喂养或配方粉喂养

学龄前儿童居家膳食建议：确保肉鱼蛋类和适量奶类食物摄入

为了减少儿童感染风险，除了加强对儿童的隔离防护、儿童个人卫生等措施外，合理喂养、加强营养，配合适度运动和充足睡眠，也是居家儿童疫情防控的重要措施。为此，对于此年龄段儿童喂养和膳食营养提出建议，专家强调以下关键点：

1. 两周岁以前婴幼儿继续给予母乳喂养

母乳富含免疫调节物质，对提高儿童抵御病毒能力有很大帮助。如果此前尚没有停止乳母喂养，对防控新型冠状病毒疫情是非常有利的。6月龄后母乳量不足或未能继续母乳喂养时，需按推荐量给与配方粉喂养。

2. 克服饮食习惯干扰，确保每日摄入适量的肉鱼蛋类食物

肉鱼蛋类是最为突出的高营养素密度食物，是儿童摄入足量蛋白质和微量营养素的保障，有助于儿童免疫系统发育成熟和发挥功能。

对不同年龄段儿童的推荐食物量，请参考《婴幼儿喂养指南关键推荐示意图/平衡膳食宝塔》中建议量。

儿童奶类食物，建议优先选择营养强化的婴幼儿配方奶或强化维生素A等营养素的儿童牛奶。普通液体牛奶、普通全脂奶粉也是不错的选择。

3. 确保儿童适量奶类食物摄入

奶类是儿童膳食的重要组成部分，建议优先选择营养强化的婴幼儿配方奶或强化维生素A、D等营养素的儿童牛奶。普通液体牛奶、普通全脂奶粉也可选择。

4. 必要时使用营养素补充剂

对于不能很好饮食的儿童，建议选择单一或复合含有维生素A、维生素D、维生素C、维生素B1、B2、B6、铁、锌、硒以及DHA的营养素补充剂。益生菌制剂、乳铁蛋白制剂、牛初乳食品等可能有助于提高身体抵抗力，有条件的可以合理选用。

最后，专家还特别指出，由于本次疫情为2019新型冠状病毒传播所致，该病毒株对人类健康的影响，包括致病机制、传染性、严重性和致命性还缺少充分的认识，更缺少其在妇幼人群的流行病学资料，本指导建议只是基于营养学原理、人体营养需要和食物营养数据、已有防止病毒感染文献以及专业人员的研判而提出。（中国营养学会提供素材）