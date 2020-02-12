国家卫生健康委：截至2月11日24时新增确诊病例2015例 累计治愈出院病例4740例

人民网北京2月12日电（董童）国家卫生健康委于12日在官网发布的《截至2月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2015例（湖北1638例），新增重症病例871例（湖北897例），新增死亡病例97例（湖北94例，河南、湖南、重庆各1例），新增疑似病例3342例（湖北1685例）。当日新增治愈出院病例744例（湖北417例），解除医学观察的密切接触者30068人。

情况显示，截至2月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例38800例（其中重症病例8204例），累计治愈出院病例4740例，累计死亡病例1113例，累计报告确诊病例44653例，现有疑似病例16067例。累计追踪到密切接触者451462人，尚在医学观察的密切接触者185037人。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例77例：香港特别行政区49例（死亡1例），澳门特别行政区10例（治愈出院1例），台湾地区18例（治愈出院1例）。注：新增重症病例数由当日现有重症病例数减去前一日重症病例数所得。重症病例存在转轻症、死亡等医学转归情况。2月11日，12个省份重症病例数共减少44例，湖北等8个省份重症病例数共增加915例。