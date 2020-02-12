畅通农产品物流 保障“菜篮子”供应

随着元宵节后大量人员返工和复工，大中城市对“菜篮子”产品需求不断增加。面对当前疫情防控形势，菜、肉、果、蛋、奶等供给是否有保障？一些地方畜禽养殖饲料和产品运输难如何解决？如何不误农时抓好春耕备耕生产？记者11日就这些焦点问题采访了农业农村部有关负责人。

如何消除“菜篮子”产销梗阻？帮扶规模主体 组织在乡农民采收

一些地方蔬菜价格波动较大，公众对能否保障蔬菜供给十分关心。农业农村部种植业管理司司长潘文博对此表示，当前蔬菜生产形势总体是好的，但受部分地区防控措施影响，一些蔬菜规模经营主体出现用工难用工贵，蔬菜流通运输不畅问题仍然存在。

据农业农村部农情调度，预计全国冬春蔬菜在田面积8400多万亩，产量约1.7亿吨，均比去年同期增加2%左右。预计2月份全国气温总体偏高，利于蔬菜生长发育，且蔬菜生产逐步进入旺季，产量将进一步增加。

为确保蔬菜供给，农业农村部强化措施落实，会同交通运输部、公安部等部门印发相关通知，要求各地落实好“菜篮子”市长负责制，强化调运组织管理，维护生产资料流通秩序，组织专家指导组制定发布蔬菜生产技术指导意见。同时，推动广西百色、海南三亚等地与武汉建立产销对接信息交流机制，推动落实湖北省蔬菜发展资金2亿元，用于缓解用工难问题。

潘文博表示，下一步将强化生产指导服务，抓好规模主体帮扶，推动加强产销衔接，保证武汉等重点地区蔬菜供应。农业农村部将对湖北规模蔬菜生产主体给予一次性补助，各地也将加大支持。

他提出，各地要组织当地农民和返乡人员就近就地参与农业生产。鼓励家庭农场、合作社、龙头企业等新型农业经营主体开展互助合作、错峰采收，解决当前蔬菜生产用工难的问题。同时，流通企业、电商平台要充分发挥作用，畅通“菜篮子”产品销售。

畜禽饲料和产品运输难如何破？“点对点”督促解决

肉蛋奶是老百姓“菜篮子”必需品。受防控疫情影响，一些地方的养殖场户停产停工、调运受阻，一些地方畜牧业生产受到了较大影响。

农业农村部日前发出维护畜牧业正常产销秩序的紧急通知，明确不得拦截仔畜雏禽及种畜禽、饲料、畜产品运输车辆，不得关闭屠宰场、封村断路，并建立热线电话，点对点地督促各地纠正和解决。同时，协调屠宰加工等企业尽快复工。

湖北是畜禽养殖大省，此前有网友反映家禽或将“断粮”。农业农村部畜牧兽医局副局长孔亮表示，农业农村部对此协调推动湖北当地饲料企业开工复产，并帮助解决原料短缺问题，湖北饲料短缺问题正在得到缓解。

据孔亮介绍，中粮贸易有限公司组织了玉米货源11万吨，其中有4.5万吨已于6日发往湖北；国家粮食交易中心7日向湖北投放了15.5万吨政策性玉米。农业农村部协调中国植物油行业协会组织了15.4万吨的豆粕货源，其中8万吨备好货，正在组织对接。

生产向好的迹象正在显现。目前全国饲料企业开工率达50%以上，其中广东、山东、湖南等饲料大省开工率达70%以上，一些大型集团企业开工率90%以上，各地积极组织饲料生产和配送。

农业农村部要求，各地要加强饲料和种畜禽生产企业监测调度，积极协调地方联防联控工作机制，将相关龙头企业列入复工复产重点企业名单，纳入贷款贴息支持范围，加快开工复产，协调各地粮库尽快投放一批库存玉米，保障畜禽水产养殖生产需要。

养猪场缺料少药怎么办？保障正常调运

经历了前期非洲猪瘟影响的生猪养殖业，面对疫情防控新情况，如何保障生产？

孔亮说，自去年12月24日以来，全国没有报告发生新的非洲猪瘟疫情。据农业农村部抽样调查，养猪场户生物安全防控意识明显加强。但非洲猪瘟病毒在我国的污染面比较大，疫情发生和传播风险还没有完全根除，要毫不松懈地抓好疫情防控各项工作。

去年10月份以来，生猪生产开始呈现积极恢复的良好势头。能繁母猪存栏连续三个月环比增长，12月末比9月末增长了7%。

孔亮说，新冠肺炎疫情出现后，一些地方实施疫情防控封锁，部分养殖场户缺饲料、缺兽药，新建扩建养殖场无法正常开工。由于地区封锁，一些地方的猪肉供应偏紧，价格出现了一定幅度的上涨。

下一步，农业农村部等有关部门将加大对生猪生产龙头企业和扩大产能建设项目的资金补助、贷款贴息支持力度，引导龙头企业帮带中小养殖户恢复生产；推动用地、环评、贷款等政策落实落地，保障生猪生产所需饲料、兽药、种猪和仔猪正常调运，确保年底前生猪产能基本恢复到接近常年水平。

如何保证不误农时？在抓好疫情防控基础上抓好春耕备耕

立春已过，春耕备耕由南向北陆续开始。如何做好农业生产、不误农时？

农业农村部种植业管理司副司长杨礼胜说，今年春耕生产形势总体较好。冬小麦和冬油菜面积基本稳定，苗情长势正常，冬前冬小麦一二类苗占83.4%，比上年同期提高了2.7个百分点。入冬以来气温较高，又多次出现大范围降雨降雪，土壤墒情较好，有利于小麦返青生长。

同时，种子供应充足，农药、化肥供应量基本有保障。预计春耕期间全国可投入各类农机具2200多万台（套），数量与去年相当。

农时不等人，农业农村部办公厅日前下发通知，要求各级农业农村部门在抓好新冠肺炎疫情防控的基础上，不误农时抓好春耕备耕。充分发挥农村基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，在做好个人防护的前提下，引导农民和各类经营主体有序下田，分时下地，分散干活，避免人员集聚，不得无故阻拦农民正常的农事活动。

通知明确，严禁未经县级及以上地方人民政府批准擅自设卡拦截、随意断路封路阻断交通的行为，打通运输梗阻，确保春耕生产所需的种子、化肥、农药等农资运输畅通。加强农资供需情况监测调度和调剂调运，鼓励农资企业和经销商开展“点对点”生产、配送。积极沟通协调，将种子、化肥、农药等农资生产企业纳入复工复产重点企业名单。

杨礼胜表示，各地要狠抓防灾减灾措施落实。组织专家制定有效应对灾害的防范措施，重点防“倒春寒”、防春旱。今年小麦条锈病呈重发趋势，草地贪夜蛾暴发成灾概率大，要及早准备好药剂药械，指导农民适时开展应急防治，开展统防统治和联防联控，为保障粮油生产奠定基础。（新华社记者于文静、董峻）