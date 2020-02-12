曾患甲状腺癌的“90后”护士一天搬运数百份盒饭

“报名的时候我并不清楚工作任务是什么，到底要待多久。来了以后才发现，这里真的需要我们！”2月10日，湖北省中医院赴洪山体育馆方舱医院支援的“90后”护士王栩告诉中国妇女报·中国妇女网记者。

2月5日上午，王栩看到科室工作群里的消息——洪山体育馆方舱需要志愿者，便去找主任申请上一线，之前，她眼看着科室里已经有三批志愿者战斗在一线，迫切希望自己也能“上阵”。当天晚上，王栩如愿以偿，入住洪山体育馆方舱。

在方舱的这些天里，王栩和同事们负责隔离区外围的协调工作，哪里有需要就支援哪里，包括舱内所有物资的供应，所有病人及医务人员的三餐，安抚等待入舱的患者和家属等等，事情多而且杂，9日那天，她就持续工作了12个多小时。

“方舱里不能开空调，其实挺冷的，不动的时候要把羽绒服摞起来穿，但每天三餐搬下来，基本上衣服就要湿透三次。”王栩说。病人及医务人员的三餐都是政府部门统一采购的，全靠人力搬运到200米外的取餐处。由于人手不够，基本上两个护士就要负责一个病区，每名护士每天都要搬运数百份饭菜和汤，还有牛奶水果。但为了节约时间，让患者早点儿吃到热乎乎的饭菜，这200米的距离王栩常常用奔跑的方式来完成：“总想着快点送进去，现在天太冷了，免得他们吃到嘴里都冷了。”

这其实是王栩第二次报名去一线。早在1月24日，她就主动向科主任周凤请求去一线：“周主任，您就让我去吧，孩子1岁了，已经断奶了，孩子有老人帮忙带，没问题的。”，然而，她的请求却遭到了婉拒。因她曾患过甲状腺癌，孩子还小。

周凤拒绝王栩的第一个原因是她的孩子还小，第二个原因则是她3年前患过甲状腺癌，是最严重的那种，做了切除手术后还进行了一段时间的放疗，身体状况比一般人要弱一些，缺少了甲状腺这个重要的腺体，周凤害怕她万一被感染，扛不住。

但周凤也知道，眼前这个小丫头从不抱怨，不怕吃苦。3年前，在手术准备期间，王栩服用药物且不能吃盐，体力很差，全身乏力，但是她一声没吭，跟着大家完成了几百人的体检项目。两年前，王栩怀孕并出现先兆性流产症状，周凤命令她在家休养，但王栩没多久就来上班了，一直坚持到生产的前三天。

“我大学期间就入党了，算得上是一名老党员啦，大家都在往前冲，我不能落后呀！”王栩说。

虽然王栩的态度很坚决，但心中绝非没有牵挂。接到去方舱通知的那天，她的父母、丈夫都哭了。而她最放不下的就是才一岁多的儿子，这些天来，她只和儿子通过一次视频，孩子在电话那头说：妈妈打病毒，开车车接妈妈回家，然后就开始瘪嘴要妈妈抱抱，哭了起来。王栩赶紧把视频挂了，一个人在房里哭了很久。

这些天来，王栩目睹了不少疫情肆虐下的揪心景象。她说，很心痛，但是我一点儿也不害怕，虽然真的很累，但我还能挺住，我觉得自己是在做一件很有意义的事，就像网上说的，武汉病了，我们要把它治好。（记者 姚鹏）