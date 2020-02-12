江西妇女“法律明白人”化身抗疫一线信息员、宣传员、战斗员

“请大家注意，现在疫情严重，大家不要出门，不要赶集……”寒风中，一辆三轮摩托车拉着音箱缓缓向村里小道开去。为了让疫情宣传全覆盖，提高村民对新冠肺炎疫情防控的思想认识，江西省赣州市安远县和务村的“法律明白人”、村妇联主席魏小英每天奔波于各个村民小组，为村民们宣传疫情防控知识。

在江西各地，还有很多像魏小英一样的妇女“法律明白人”，她们迎风逆行、勇于担当、乐于奉献，成为防疫一线的信息员、宣传员、战斗员，为打赢这场无硝烟的疫情防控阻击战贡献着巾帼力量。

“疫情不解除，我就不下线。”说这句话的是吉安市吉水县水田村妇联主席胡会珍。作为一名“法律明白人”骨干，她从正月初一起就一直坚守村执勤岗位，带领着村里的“法律明白人”上门摸排情况，巡路宣传防疫知识等。就连偶尔经过自家进去喝口水的时间都不肯浪费，只想着自己多做一点儿事，就能为防控多出一点儿力。

想着尽己所能多出一点儿力的还有李秀凤。左手骨折还缠着绷带，车祸受伤的身体还没完全康复，赣州市章贡区水南镇沙角社区“法律明白人”、中航城党支部党员李秀凤便不顾子女反对，毅然来到社区抗“疫”一线，她说危难时刻，自己不能坐视不管！

江西省的农村妇女“法律明白人”由各级妇联组织培训培养，她们活跃在普法宣传和妇女维权工作的第一线，同时在参与乡村治理、促进乡村振兴中发挥了独特作用。面对突如其来的疫情，全省广大妇女“法律明白人”积极响应党委和政府号召，在战疫一线，有效宣讲政策法规，积极参与排查防控，构筑起抵御疫情的坚固防线。

在定南县老城镇疫情防控工作第一线，总能看到一个忙碌的身影，她就是该县老城镇“法律明白人”、妇联主席张婧。整个春节假期，张婧没有休息过一天，在3个防疫卡点连轴转，即使如此，她始终没有怨言。她说“疫情面前，不分性别”。每次在卡点值完班后她还要继续带领巾帼疫情防控队伍进村入组巡查、上户摸排，同时利用妇女在家庭生活中的独特作用，号召广大妇女群众随时关注家人健康状况，主动劝导家庭成员不聚会、少出门、戴口罩、勤洗手、勤通风，强化“守好小家为大家”意识，筑劳防控疫情的家庭防线。

“今天的蔬菜采买好了，垃圾我也带走啦！”说这话的是赣州市章贡区水南镇高楼村“法律明白人”、妇联主席谢宝嫔。对于疫情中被隔离的家庭，谢宝嫔带去的绝不仅仅是生活上的方便。

高楼村有两户居家隔离的村民分住在两个小区，谢宝嫔便主动当起了“服务员”。她每天早晨通过微信和两家人沟通好，再到附近的农贸市场采买好他们所需的生活用品、蔬菜米油，送货到家。晚上还会定时打电话询问他们的身体情况。走访中她发现，村民们倒垃圾次数多，无形中增加了外出频率，细心的她又及时提供了倒垃圾服务。

坚持为居民做好服务的还有景德镇市昌江区韭菜园社区党支部书记、“法律明白人”吴锦芝。疫情发生以来，她同样一刻没有停歇——严格防控、消毒排查、及时补给、法治宣传、关爱弱势、心理疏导……她说，虽然有些疲惫，但作为“法律明白人”，这个时候对居民进行传染病防治法、突发事件应对法的宣传，再结合疫情防控倡议书等，工作效果就更能够体现出来了。“再加上疏导群众情绪，给他们打打气，通过我们的工作希望能传导给居民一个坚定的信念，那就是我们国家一定能战胜疫情。”吴锦芝说。（记者 刘旭）