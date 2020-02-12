尽快构建城乡基层社区公共危机管理机制

2019年12月，湖北省武汉市出现新冠肺炎疫情并迅速扩散，进而向全国各地蔓延。这一突发公共卫生事件所引发的公共危机，对我国各行各业均造成较大冲击，同时，也引起全球社会的广泛关切。人们看到，在这场没有硝烟的战“疫”中，我们用中国速度为世界防控疫情争取了宝贵时间，用中国力量筑牢控制疫情蔓延的防线，用中国实践为世界防疫树立新标杆。对此，联合国秘书长古特雷斯表示，中国为控制新冠肺炎疫情做出了巨大和非凡的努力，值得国际社会称赞。

在这场疫情防控阻击战中，最值得我们关切的是，随着疫情的扩散和防控压力的陡增，基层社区逐渐承受起几乎“不可承受”的压力。这种压力集中体现为“基层社区迅速被各级政府视为疫情防控的最后一道承压阀”，并使得全国近65万城乡基层社区均成为“疫情防控的基础环节和前线‘战场’”。

从目前的发展态势来看，全国城乡基层社区迅速响应各级政府号召，竭尽全力致力于构筑基层社区疫情防控的严密防线。毫无疑问，城乡基层社区已成为我国打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的最后一公里所在地。这是紧急应对之举，亦是防控有效之举。根据信息观察和调研了解，目前城乡基层社区在疫情防控工作中普遍面临工作人手不足、信息沟通不畅、防控手段单一、志愿者动员困难、居民情绪疏导方法缺乏、居民恐慌心理消解不足等诸多问题。在这些问题的背后，则反映出我国城乡基层社区在包括公共卫生危机在内的公共危机预防、应对和防控等方面缺乏健全的机制。

不过，令我们甚为欣慰的是，正如清华大学建筑学院刘佳燕副教授所指出的：“一夜之间，社区成为联防联治的前沿阵地，繁重的防控任务和巨大的压力迅速落到了基层干部和社区社会工作者的肩上。他们承担起宣传、防治、排查、统计、汇报、体温监测、场所消毒、邻里协调等大量工作，同时兼任信息员、观察员、宣传员、排查员、联络员、警卫员、辅导员、应急员、协调员、心理疏导员等职责，成为防范疫情社区传播的核心队伍。”毫无疑问，我们的基层社区干部（尤其是社区党员和社区志愿者）临危受命，勇于担当和奉献，以前所未有的牺牲精神为社区疫情的防控做出了巨大努力和牺牲，为我国政府最终打赢疫情防控阻击战提供了最为坚实的力量之一。

公共危机，往往是“危”中有“机”。借助这次疫情防控所带来的经验和教训，我们应该让整个社会意识到，不仅各级政府需要提升公共危机应对能力，而且，城乡基层社区也应尽快提升公共危机应对能力。在人类社会已进入“高度风险社会”这一时代背景下，我国城乡基层社区应在反思和总结这次疫情防控的经验和教训的基础上，尽快构建社区公共危机管理机制，进而提升城乡基层社区在未来应对各种可能出现的公共危机之能力。

进而言之，我们应在这次疫情结束后迅速反思和总结城乡基层社区在疫情防控工作方面的经验和教训，同时积极学习和大胆借鉴发达国家（尤其是邻国日本）在社区公共危机管理方面的有益经验，从社区公共危机知识普及、社区公共危机预防、社区公共危机应对、社区公共危机评估等几个方面入手，并结合我国城乡基层社区的实际情况，尽快构建具有中国特色的社区公共危机管理机制。（上海外国语大学国际关系与公共事务学院副教授、博士生导师、公共管理系执行主任 俞祖成）