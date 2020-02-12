如何协调防疫与复工？发改委称互为支撑

目前，除湖北外的各省（区、市）正在逐步复工复产，特别是关键医疗物资、能源、粮食、交通物流等重点领域企业均已陆续开工。如何处理好防疫与复工的关系？如何做好复工复产的政策支持工作？ 2月11日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，对加强疫情科学防控，有序做好企业复工复产工作进行介绍。国家发改委相关负责人表示，将严格制止以审批等简单粗暴方式限制企业复工复产的做法。

严格制止以粗暴方式

限制企业复工复产

疫情仍在继续，但重点领域的复工复产已提上日程。一方面，全国湖北以外地区新增确诊病例连续第7日呈下降态势；另一方面，2月10日全国22个重点省份的最新数据显示，口罩企业的复工率已经超过76%，防护服企业的复工率为77%，新的产能仍可期待。

发布会上，国家发改委党组成员、秘书长丛亮表示：“随着疫情防控工作进入关键阶段，我们要做好‘两条线’作战的准备，‘一条线’是抗击疫情前线，主要任务是保障人民群众生命安全和身体健康，防止疫情进一步蔓延。‘另一条线’就是经济发展前线，主要任务是推动经济高质量发展，降低疫情带来的影响，特别是要为抗击疫情前线提供充足的‘武器’和‘弹药’。这‘两条线’都很重要，互为支撑，缺一不可。”

为此，国家发改委分批有序推动错峰返程返岗。要求重要国计民生领域要立即复工复产，重大项目要及时返岗、尽早开工，其他不具备条件的企业可暂不开工，疫情高发地区和非紧迫岗位可适当延期返程。

返岗人员要及时报告个人旅程信息和健康状况，指导企业通过错峰上班、弹性工作制、调剂带薪休假等多种方式，降低工作场所人员密度。建立健全日常清洁、消毒、通风、体温监测制度，采用分时错峰隔座就餐或盒饭送餐，并确保食品安全。同时，要求企业要配备消毒液、体温枪等物资，为职工配发口罩等防护用品。

针对一些地方对企业的复工复产采取报备制度，设置前置审批条件等做法，国家发改委社会发展司司长欧晓理表示，“我们将严格制止以审批等简单粗暴方式限制企业复工复产的做法。不能简单化地通过设置审批条件、提高开复工门槛等办法，来达到防护目的，而是应该用更多的时间和精力去指导、关心、帮助企业解决疫情防控和开复工中碰到的实际问题，切实解除企业和员工的后顾之忧”。

严禁擅自封闭

高速公路出入口

交通运输部运输服务司司长徐亚华介绍，在疫情防控早期，部分地方采取了道路封堵、车辆劝返等措施，对防止疫情的蔓延起到了一定作用。但同时，对人民群众的正常生活、物资运输以及农民工返岗都带来了一定程度的不便。为此，国务院办公厅近期印发了《关于做好公路交通保通保畅工作，确保人员车辆正常通行的通知》，全力保障公路交通畅通有序。

严格落实“五个严禁”要求，严禁擅自封闭高速公路出入口，严禁阻断各省干线公路，严禁硬隔离或者挖断农村公路，严禁阻碍应急运输车辆通行，严禁擅自在高速公路服务区、收费站、省界和各省干线公路设置疫情防控检疫点或者检测站。同时，强化部省联合会商、调度，根据各地反馈的情况，指导省级交通运输主管部门积极协调其他有关部门，做好已经封闭的高速公路开通工作。

指导各地交通运输部门配合当地卫生健康、公安等部门，合理选定卫生检疫点设置地点，加强现场交通疏导和管控，提高检测效率，提升公路通行能力。对未经批准违规设置的检测站点，按照国务院相关要求，加强部门协调，配合地方政府坚决予以撤销。

优先保障湖北特别是武汉市各类应急物资运输，截止到2月10日，全国通过公路、铁路、水运、邮政等运输方式向湖北地区运送的防疫物资和生活物资达到了16.6万吨，运送的电煤、燃油等生产物资68.8万吨。

为小微企业提供

失业保险稳岗返还

人社部就业促进司司长张莹介绍，人社部将充分挖掘现有的就业机会，全力确保医护用品等疫情防控涉及的重点企业用工，用足用好现有的就业岗位。对重点企业指定专人对接，优先发布用工信息，通过本地挖潜、余缺调剂等方式满足企业阶段性用工需求。对春节期间生产配送防疫急需物资的企业、对提供职业介绍的人力资源服务机构，按规定给予补贴和补助。

同时，扩大中小微企业稳岗返还政策的受益面，30人以下的参保企业裁员率不超过参保职工总数20%的，可以申请失业保险稳岗返还政策。企业在目前的停工期间、疫情的恢复期间，组织职工参加各类线上线下培训的，可以纳入现有的补贴类培训范围。对已发放个人创业担保贷款，借款人患新冠肺炎的，可以申请最长不超过一年的展期还款并继续给予贴息。

此外，重点关注高校毕业生、农民工以及疫区的劳动者。引导农民工有序返岗复工，对暂时难以外出又有就业意愿的，开发一批临时性的就地就近岗位，确有困难的，通过公益性岗位托底安置。对高校毕业生优化服务，扩大在线办理事项，鼓励网上面试、网上签约、网上报到。引导用人单位适当延长招聘时间、推迟体检、推迟签约录取，加大线上招聘力度。

张莹表示，“随着疫情的缓解和最终的战胜，企业将加快复工复产，前期积累的消费和投资将会继续释放，劳动力市场的需求也会同步扩张，中国经济长期向好的基本面没有改变，就业局势总体稳定的基本面也没有改变”。

【学者声音】

希望政府帮助企业

提供防护用品

目前，推动全面复工复产还面临着返工人员不足、口罩等防疫物资严重不足、产业链上下游不配套、资金压力大等问题。CEI中国企业研究所秘书长唐大杰在接受北京商报记者采访时表示，目前大部分企业难以支撑太长时间的停业，国民经济停摆会造成系统性困难。不管从微观还是宏观角度，经济必须先运转起来。

然而复工的困难还有很多。他分析，各地的应急响应机制不太一样，有的地方严厉到小区隔离、村村隔离，有的地方则相对宽松，有的地方进城后需要强制隔离一周，有的地方只需要自己掌握。这就导致部分员工做不到准时返岗。而返工不足暂时没有解决办法，需要等全国恢复正常后才有机会解决。

同时，如果不是全国复工，很多企业依靠的供应链仍然处于断裂状态，做不到完全的复工、复产。目前最大的担忧是疫情会不会反弹。

此外，企业必须配备防疫物资和设施，给员工配发口罩等防护用品，这对于普通公司很难做到。对于小微企业，他认为，“目前政府提出的五花八门的政策，效果都是滞后的，很难立竿见影。如果政府提供不了无差别的纾困措施，那就请给小微企业提供免费的、充足的口罩和消毒水吧”。他说，“如果企业不能提供口罩和工作场所的消毒，企业是得不到开工许可的，当然员工也有理由拒绝工作。我希望政府能帮助企业提供防护用品”。（记者 陶凤 实习记者 吕银玲）