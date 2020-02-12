企业复工 北京加大对“三类场所”防疫检查

近期，北京市企业逐步复工复产，人员陆续返京。如何确保人员密集场所的疫情防控措施落实到位成了群众关心的话题。2月11日，北京市召开疫情防控新闻发布会。北京市城市管理综合行政执法局副局长温天武介绍，自2月10日起，在疫情防控期间，北京市将对各类商务楼宇（包括办公楼、写字楼）及其使用单位、商场（含超市）和餐馆（含内部食堂）等人员密集场所（以下简称“三类场所”）落实疫情防控工作的情况进行监督检查。

对于监督检查的重点，温天武表示，全市各级城市管理综合行政执法部门将重点检查防疫工作落实情况，比如重点检查 “三类场所”是否开展疫情防控知识的宣传教育、是否落实本单位职工和从业人员离返京居家观察隔离等管理措施、是否落实本单位职工和从业人员健康监测登记制度、是否为职工配备防护用品等，以及对于商务楼宇重点检查是否把好“人员进门关”；对于商场重点检查是否加强保洁；对于餐馆、食堂重点检查是否加强用餐管理等。

此外，要求各区街道乡镇尽快完善本辖区“三类场所”的疫情防控台账，确保城市综合执法人员到位，并提供防护装备及防护培训，迅速开展工作。市城管执法局将通过网络课程等形式，对全市城管系统开展“三类场所”执法检查的全流程培训，确保一线队员应知尽知。

“截至目前，全市已检查商场超市1141户次，住宿场所4043户次。”北京市卫生监督所所长李亚京说，1月24日，市卫生健康监督所根据防控形势，向全市卫生监督机构印发了针对医疗机构和人群密集公共场所部署疫情防控监督执法工作的通知，组织全市卫生监督机构对所有开诊的医疗卫生机构、商场超市、宾馆酒店、客运车站等人群聚集的公共场所，生活饮用水集中供水、二次供水单位等开展了全面、全员、全过程、全方位的“四全”疫情防控监督执法工作，将商场超市、宾馆酒店作为公共场所防控的最重要场所，依照法规和标准制定了集中空调和公共区域用品监督执法工作规程。

同时，为有效应对返京客流疫情防控形势，卫生监督机构还将大客流的地铁换乘站作为监督检查的重点，目前已检查地铁206户次。

李亚京进一步表示，目前存在的问题主要包括部分商场未设立体温监测岗、预防性消毒措施落实不到位、疫情防控培训不到位、工作人员个人防护不到位等。发现问题要督促整改，对于拒不整改或屡次检查存在问题的，除了现场要求整改之外，还要移送行业主管部门依法处罚。对于违反治安管理的，要移送公安机关处罚，情节严重的，将通过媒体进行曝光。

此外，近期北京某小区多个住户出现了确诊病例。北京市疾控中心副主任庞星火在发布会上表示，目前的流行病学调查显示，这个小区内多个住户出现病例，但彼此之间没有关联。

庞星火称，目前，所有确诊病例的密切接触者已经开始进行医学观察。疾控机构将在病例离开后，对确诊病例居家环境进行彻底消毒。小区物业在疾控部门的指导下，对公共区域进行了全面消毒，小区实行封闭式管理。

对于居民来说，要保持良好的个人卫生，尽量减少邻里串门、聚会、扎堆聊天。减少与他人密切接触；做好居室通风换气，每日2-3次，每次不少于30分钟。保持环境卫生，采取湿式清洁；乘坐厢式电梯应佩戴一次性使用医用口罩，保持手部卫生。此外，根据世界卫生组织的提示，目前尚无证据显示猫狗等宠物会感染新型冠状病毒，但依然建议与宠物接触后按照六步洗手法洗手，保持手部卫生。

如果和确诊病例住在同一栋楼，居民在落实以上防护措施基础上，还要注意在接触公共区域门把手、按钮等部位后，不要直接触碰口、眼、鼻，要及时洗手或用免洗手消毒剂，保持手卫生。（记者 陶凤 王晨婷）