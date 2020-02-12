“病毒猎手”怎样与新冠病毒过招

■高风险确诊病例出现后，张颖和同事以最快速度抵达病毒出没的区域，从最危险的地方找到“敌人”，如同猎手一般一刻不停追逐病毒的踪迹，有时还需要按照患者描述的路线，一步一步实地重新走上一遍。这个场景重现的过程只是疾控人员准确核实信息的方式之一。很多时候，为了每个环节不出纰漏，她们不得不反复与患者核实，“多问一句，可能就能多保护一批人”。

------------------------

跟各种各样的病毒打了几十年交道，天津市疾控中心传染病预防控制室主任张颖从没想过，有一天自己会因此成为“网红”。

几天前，在天津市疫情防控工作新闻发布会上，张颖全程脱稿，生动地讲述了天津市宝坻区百货大楼等几起聚集性疫情。她剥开重重迷雾、追踪病毒踪迹的过程，被网友称为“福尔摩斯式”的“侦破”，相关视频点击量过亿。

如此高的关注度让张颖很意外，“我也没时间看网上这些信息”。疫情暴发以来，她每天都忙着和同事一起对人们避之不及的病毒围追堵截，很多时候只能在乘车赶往下一个现场的路上休息片刻。她清楚，要打赢这场战“疫”，必须靠大家共同参与，群防群控，“从这个角度看，引起更多人关注是一件好事”。

一座百货大楼引出疫情“迷局”

疫情发生以来，天津市24小时滚动发布每一例确诊病例的流行病学调查结果、患者行动轨迹等，不断向市民发出安全预警。每一个数据资料背后，都是疾控工作人员如同猎手一般一刻不停追逐病毒的踪迹，他们以最快速度抵达病毒出没的区域，从最危险的地方找到“敌人”，并收集一切与之相关的信息。

截至2月11日12时，天津累计新冠肺炎确诊病例104例，其中39例来自宝坻区，占全市总数的1/3以上，且连续几日天津的新增病例大多来自此区。宝坻区成为全市防疫的重点地区。

宝坻区处于北京、天津、唐山三地的几何中心，距天津市区直线距离约80公里。宝坻疫情是否扩散，直接关系到京津冀地区的整体防疫。

天津市卫健委副主任、市疾控中心党委副书记、主任顾清介绍，截止到2月8日，宝坻区确诊病例中23%的病例引起了家庭内部的二代传播，形成了由公共场所蔓延到家庭内部的多起聚集性疫情，并已发生了向乡镇和农村地区的扩散风险。目前，该区已摸排隔离超过万人。为了防止病毒形成更大范围的三代传播，2月9日起，该区防控措施再度升级，实行宝坻全域交通管控，全区范围每户居民每两天允许一人外出采购生活用品。

从疫情出现到暴发，从及时隔离到交通管控，这一切防控决策背后的智囊，正是张颖和她的同事。她把疾控人员的工作比作“角色扮演”，有时是医学侦探，有时是政府的技术参谋。

与肉眼不可见的病毒周旋，她们必须像真正的侦探一样，小心翼翼“抓”住病毒，再从蛛丝马迹中分析它从哪儿来，又是如何传播出去的，在这个过程中，谁有可能被传染，对不同人群要采取哪些不同措施等。

1月31日，宝坻区出现第一例新冠肺炎患者，核酸检测为阳性。消息第一时间上报，这位52岁的女性患者是宝坻区百货大楼的销售人员，接触人员较多，这立刻引起张颖的警觉，“必须第一时间到现场看一看”。

这座百货大楼是当地人春节前传统购物的热门地。大楼从农历正月初一开始，已暂停营业了。出现确诊病例后，宝坻区疾控人员立刻换上防护服、护目镜等二级防护装备进入大楼，进行消毒。没想到，很快该区又连续出现了多例确诊病例，每一例都与这座百货大楼相关。奇怪的是，这些病例均没有武汉接触史。

病毒到底是从哪儿来的？通过什么途径传入百货大楼的？张颖和同事所在的现场处置组开始与每一个确诊病例进行一对一的流行病学调查，把每个人的发病时间、行动轨迹、密切接触人员等信息绘制成图，比对图与图之间的关联点，再深入分析其相关性，一点点摸清疫情发展的脉络，进而进行风险评估。

连续追踪多日后确定宝坻百货大楼的感染源是百货大楼鞋区售货员，她于1月21日出现发热症状，是宝坻聚集性案例中最早发热的病例。

张颖分析，在发病前的1月12日-13日，这位35岁的鞋区售货员先后两次到天津附近的L市鞋类批发市场进货。张颖和专家一起在全国的疫情报告里搜索，发现L市有新冠肺炎病例，也有本地传播的情况。由此判断，有可能该患者是在L市进货的过程中被感染，回津后造成宝坻百货大楼内的病毒传播。

张颖分析几位售货员虽在不同区域工作，但售货区域在同一楼层，基本是相邻的，没有清晰的界限，实际间隔甚至小于1米。在这样的环境里，一个顾客通过3小时就被感染，“上班8小时的售货员在这样的环境里面是避免不了被感染到的”。

最严管控防病毒“逃窜”

依据多年经验，张颖判断，这座百货大楼内部封闭拥挤，病毒的传播能力会大大增强。“我们希望能第一时间找到这些曾到过百货大楼的顾客，进一步追查，才能保护更多人。”张颖提出，必须把这个大楼的传播途径完全切断，保证不再往外传。

疾控工作人员每一刻都在与病毒“赛跑”，尽一切可能在病毒找到下一代宿主之前将它们截获。他们找到大楼内194名销售人员进行了集中隔离，这些工作人员和在1月20日-25日逛过百货大楼的顾客，被称为“第一代传播者”；这些人回到家里或走亲访友，可能在不知情的情况下，在家庭内部出现了“第二代传播者”。

宝坻区区长毛劲松介绍，到2月8日为止，共摸排特定时期曾到过宝坻区百货大楼的顾客总数11700人，已进行严格居家隔离。他坦承，这个数字还将增加。

倘若第一代传播者没发现自己被感染，无意中传给身边的人，而这些人也没意识到被感染，便会出现更为广泛的“第三代传播者”。张颖说，目前已经出现个别案例并没有武汉接触史，也没有宝坻百货大楼相关接触经历，“我们还要一步一步追下去，把流行病学调查做得再细致一点，尽可能找到每一个被感染者。”

这个工作量是巨大的，疾控人员要为已找到的上万名与百货大楼相关的人员进行逐一访谈。在已经拿到的流调结果中，病毒“逃窜”的路径也逐渐浮出水面，疾控人员发现，它们能通过“公路”“乡路”快速散播，于是他们提醒政府，立即对域内各级道路采取最严格管控措施，切断病毒四处逃窜的通道。

新冠病毒隐匿性强 自我防护更关键

就在宝坻聚集疫情把疾控人员忙得分身乏术时，天津市另一个区又出现一个高风险确诊病例。2月1日10时，这名患者因发热、咳嗽一周，从天津北辰区乘坐网约车赴武清，到天津武清区人民医院发热门诊就诊。就诊过程中，接诊医生多次询问流行病学史，没发现异常，胸片检查及血常规检查均提示细菌性肺炎，经胸CT检查后，综合判定为普通发热患者，在呼吸内科住院治疗。然而几日后，经多次检测，天津市疾控中心再次取样检测，结果为阳性。

张颖和同事迅速赶到现场，与患者尽可能详尽地交流，请其协助回忆就诊当日的每一个细节。随后，张颖按照患者描述的路线，穿上防护服进入红区，从医院入口开始，一步一步实地重新走一遍。她强调，这个场景重现的过程是极其重要的，患者的回忆可能会遗漏甚至出错，疾控人员每到一处，必须准确核实地点以及那个时间段接诊的医务人员，以及就诊的患者信息。很多时候，为了每一个环节不出纰漏，她们不得不反复与患者核实，“多问一句，可能就能多保护一批人”。

根据疾控专家建议，防控指挥部决定把这名患者所在病区及住院楼封闭，管控隔离人员973人，其中739人转到集中隔离点进行观察隔离，其中包括23名医务人员；该院234名其他患者则实行住院隔离治疗。

令张颖欣慰的是，这次疫情中，公众对流行病学调查的配合度比以往更高，但也有少数人有所顾虑。她分析，因为做流行病学调查的问题非常细，其中可能涉及个人隐私，有的人担心，“会不会把我的个人生活暴露在公众面前？”她们会不厌其烦地向每一个接受调查的人解释，严格确保个人隐私不外泄，且只了解与疾病防控相关信息。还有一些人存在恐惧心理，而这种恐惧不单纯来源于疾病。

做了多年传染病防控工作，张颖非常理解这些患者的顾虑，很多人内心的纠结在于，“我可能传给了别人，但我并不知情，我的亲戚、朋友会不会因为被我感染而怨恨我、怪我？将来疫情过去，我还能不能回归到正常的生活和工作？”

每到这时候，疾控工作人员又成了患者的“心理按摩师”。“我们首先要理解他们，安抚他们，减轻他们的心理和精神压力。”张颖告诉大家，“我们共同的敌人是病毒，希望大家一起努力，让人们不再受到伤害。”

与新型冠状病毒过招这20天里，张颖越发觉得这个病毒非常狡猾，“隐匿性非常强”，截至记者发稿，在天津市确诊病例中有8例都是经过连续的核酸检测，在第四次检测甚至是第五次时才检测为阳性；也出现少数接触了无症状感染者而被传染的病例。

在各个场合，张颖都会提醒大家，与其总是担心身边谁是感染者，不如保护好自己，“戴口罩、勤洗手、少聚会，这些更为关键”。

中青报·中青网记者 胡春艳 来源：中国青年报