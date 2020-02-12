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16天里的10秒拥抱（众志成城控疫情）

记者  刘少华

2020年02月12日08:25 来源：人民网－人民日报海外版

2月9日一大早，唐文斌电话响了，来电人是妻子汪燕萍。

这些天，这位浙江省建德市大洋派出所的民警一直在当地黄村防疫监测点执勤，夫妻俩已经16天没见面了。

汪燕萍是建德市第一人民医院的护士，疫情发生以来，她也全身心投入到了防控一线。工作14年来，她的大部分时间都在重症监护室度过，有着丰富的临床护理经验。至于两个可爱的女儿，则只能分别送到了奶奶、外婆家。一家四口人，分散在建德市东西南北四个方位。

电话里，汪燕萍告诉丈夫：“单位紧急通知，我马上要出发去武汉增援了，你好好的，等我回来！”其实，是她主动报名要去的。

放下电话，唐文斌心里很不是滋味。旁边同事看不下去了，主动替他顶了班，催他赶紧去见老婆一面。唐文斌赶紧跑去买了两大袋巧克力和暖宝宝。

汪燕萍出征了，大巴车来到新安江高速入口。车门一开，见到了等在这里的丈夫。东西递到老婆手里，唐文斌哽咽着说了一句话：“饿了吃巧克力，冷了用暖宝宝！”

然后，是一个只有10秒钟的紧紧的拥抱。

(责编：李轶群、许晓华)


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