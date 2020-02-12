中国能把疫情影响降到最低

当前，新冠肺炎疫情防控工作进入关键阶段，同时全国多地开始复工复产，如何处理好二者之间的关系？

2月11日，国家发展改革委秘书长丛亮在国新办新闻发布会上指出，要做好“两条线”作战的准备：“一条线”是抗击疫情前线，主要任务是保障人民群众生命安全和身体健康，防止疫情进一步蔓延。“另一条线”就是经济发展前线，主要任务是推动经济高质量发展，降低疫情带来的影响，特别是要为抗击疫情前线提供充足的“武器”和“弹药”。

口罩企业复工率近八成

“目前，从全国情况看，除湖北外的各省（区、市）正在逐步复工复产，特别是关键医疗物资、能源、粮食、交通物流等重点领域企业均已陆续开工。”丛亮介绍。

根据全国22个重点省份2月10日的数据，口罩企业复工率已超过76%，防护服企业复工率为77%，全国重点监测的粮食生产、加工企业复工率为94.6%，煤矿复产率57.8%，电力、天然气和成品油供应充足，民航、铁路、水运运输网络正常运营。

企业复工复产有序推进，但也面临不少问题。丛亮指出，推动全面复工复产还面临着返工人员不足、有些地方限制开工、口罩等防疫物资严重不足、产业链上下游不配套、交通物流不畅以及资金压力大等问题。

这些问题如何解决？国家发展改革委社会发展司司长欧晓理表示，将严格制止以审批等简单粗暴方式限制企业复工复产的做法。为缓解口罩供需矛盾，将帮助未复工的口罩企业协调解决生产中、复工中遇到的困难；推动企业抓紧释放现有产能，尽快实现满负荷生产；对有扩大生产需求的企业，将安排中央预算内投资予以支持。

丛亮强调，“不同地区要根据疫情的情况合理有序复工复产，但不是要求所有地方一率都要复工复产。总而言之，现阶段要在科学防控疫情的前提下，提供充足的物资保障，促进经济社会平稳健康发展。”

还有1.6亿人将返程返岗

复工复产，怎样做好交通运输保障？丛亮指出，将实时监测分析人口流动情况。通过隔座乘车、乘机等手段，采取通风、消毒、体温监测等必要措施，切实降低疫情传播风险。对劳务输入大省和外地人口聚集的地区，加强运输组织，错峰返程。

交通运输部运输服务司司长徐亚华介绍，受疫情影响，今年春运返程运输客流比较分散，时间拉长。据分析，到2月18日春运结束，预计还有1.6亿人要陆续返程返岗。“我们将指导湖北以外的地方在做好疫情防控的基础上，有序恢复道路客运服务。同时，做好农民工返岗的包车运输，逐步恢复城市公共交通服务。”

交通运输部数据显示，截至2月10日，四川、广东、湖南、山东、江苏、福建等省份省际、市际客运以及18个省区市的市内客运班线已逐步恢复运营；四川、山东、浙江等地方政府组织了200多趟次的农民工包车，组织了近9000名农民工返回工作岗位；20个地级市和18个县级市的公交相继恢复运营，长春等城市的轨道交通也逐步恢复运营。

“此外，在疫情防控期间，将防护服、口罩、试剂盒、消毒液、测温仪等防疫用品，粮、油、肉、禽、蛋、奶、果、蔬等生活必需品，以及煤炭、油气能源等，统筹纳入应急运输的保障范围，落实好绿色通道政策，保障优先便捷通行。”徐亚华说。

保持就业局势总体稳定

如何降低疫情对就业的影响？人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹指出，将充分挖掘现有就业机会，全力确保医护用品等疫情防控涉及的重点企业用工，用足用好现有就业岗位。指定专人对接，优先发布用工信息，通过本地挖潜、余缺调剂等方式满足企业阶段性用工需求，协助企业跨区域定向招聘。

为支持中小微企业稳定就业，人社部明确，30人以下参保企业裁员率不超过参保职工总数20%的，可申请失业保险稳岗返还政策。组织职工参加各类线上线下培训的，可纳入现有补贴类培训范围。对已发放个人创业担保贷款，借款人患新冠肺炎的，可申请最长不超过一年的展期还款并继续给予贴息。

针对重点群体，张莹表示，引导农民工有序返岗复工，对暂时难以外出又有就业意愿的，开发一批临时性就地就近岗位，确有困难的，通过公益性岗位托底安置。对高校毕业生优化服务，鼓励网上面试、签约、报到。允许湖北等疫情严重地区按不高于当地失业保险金标准，向受疫情影响失业的参保人员发放失业补助金。

“相信随着疫情的缓解和最终的战胜，企业将加快复工复产，前期积累的消费和投资将会继续释放，劳动力市场的需求也会同步扩张，中国经济长期向好的基本面没有改变，就业局势总体稳定的基本面也没有改变。”张莹说。