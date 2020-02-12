倾情支援，海外侨胞为中国加油！

“以‘蚂蚁搬家’的方式做贡献”

本报记者 张 红

“丽水市中医院口罩告急！请支援！”

在距离中国近2万公里的巴西圣保罗，巴西青田同乡总会接到了来自家乡的求助。荣誉会长叶王永马上行动：紧急订购1000个医用口罩，第二天收货后马上用DHL发回国内。

“DHL快递费用是口罩费用的近5倍，但是情况紧急，等不得。我还给中医院订购了2万个医用口罩。”叶王永说。

1月22日，叶王永意识到防疫物资紧缺，马上和巴西华人协会会长张伟电话沟通。巴西华人协会具有协调巴西各个华人社团的功能。经商议确定，为确保各项工作有序进行，此次向国内捐赠急需医疗物资由巴西华人协会统筹。应急小组随后成立，全天候办工。

作为巴西华人协会常务副会长，叶王永向巴西厂家订购了10万个口罩、1万套防护衣和1万个防护面罩，并快速投入到应急小组工作中。“我们负责汇总各社团的订购要求，统一购买物品并想方设法运到国内。因为是统一行动，国内急缺医疗物资的价格上浮幅度不大。”

张伟介绍，旅居巴西的30多万华侨华人十分关心中国抗击疫情的进展，大家纷纷慷慨解囊，多方筹措各类防疫物资驰援家乡。截至2月6日，仅圣保罗侨界已募捐善款300多万雷亚尔（折合约70万美元），共购置各类医用口罩450多万个、护目镜1.1万多副、防护服7500多套，并积极协助在巴中资企业采购。目前，首批140万个口罩及一些医疗物品通过国航航空货运方式陆续运回国内。

“我们不是在单独战斗。全球6000多万华侨华人都在以‘蚂蚁搬家’的方式为祖（籍）国和家乡做贡献。中国加油！”叶王永说。

“忙得人都快飞起来了”

本报记者 贾平凡

从1月23日起，肯尼亚中华总商会会长卓武的微信朋友圈里，几乎每一条信息都与捐助医疗物资和国内疫情有关。

1月23日，发出肯尼亚中华总商会向武汉捐款的倡议书；1月29日，把肯尼亚侨团商会捐赠的第一批急需医疗物资送上飞机；2月9日，航班满载第七批急需医疗物资从内罗毕机场起飞……

“夜以继日，忙得人都快飞起来了。”卓武感叹，“这十几天，很多在肯华侨华人或是走在‘扫街买货’的路上，或是穿梭在仓库整理物资，或是走在去机场托运的路上。期间经历了太多‘一波三折’，但是大家齐心协力，共克难关。”

卓武给记者发来一个名为“肯尼亚中华总商会捐赠物资明细”的文档。“序列号”“捐赠对象”“品名”“金额”“备注”“捐赠单位”，条目清晰，数据详实。7次空运，12批数量不等的防疫急需医疗物资飞赴湖北、安徽、山东、四川多地。

“大家都有一颗滚烫的爱国爱乡之心，都愿意为战胜此次疫情助力。”参与其中，卓武不止一次感动落泪，“在一线工作的医生们，在自身防护措施很差的情况下，不抛弃，不放弃，舍己为人的精神令人敬佩。祖国有难时，海外侨胞团结互助的精神也令人感动。”

“武汉加油！等疫情结束，我一定要去那里好好看看盛开的樱花。”今年一直没顾上过春节的卓武，郑重写下新年愿望。

“花6倍运费快递口罩，值！”

本报记者 贾平凡

2月10日，巴拿马华商总会会长黄伟文捐赠的21万个口罩抵达中国。虽然付了原价6倍的运费，但他觉得值！

时间倒回到7天前。巴拿马当地时间2月3日，黄伟文在微信朋友圈发完一条信息，长舒了一口气。朋友圈的配图中，黄伟文正在巴拿马城一家快递公司的仓库里，目送自己采购的327箱重达1716公斤的N95口罩全部装箱发货，启程回国。“20万个口罩捐给广东省红十字会，1万个口罩捐给巴拿马驻华大使馆。”

几天的奔波终于画上了一个句号。黄伟文感慨：“一言难尽。”原定发货时间几经延迟，原定航空运输被迫改为快递速运，21万个口罩的跨洋旅途充满坎坷。

1月30日（星期四），黄伟文和巴拿马华商总会会员一起到巴拿马国际机场报关，准备空运口罩回国。但因手续问题没能赶上当天的航班。

每周往返中国和巴拿马的中国航空公司航班只有周四、周日两班。周四不行，就等周日吧。

但计划赶不上变化。2月2日（星期日），中国航空公司的航班因故停飞！黄伟文找遍了在巴拿马的所有航空公司和货运代理，都无功而返；找快递公司，也行不通。

2月3日上午8点半，黄伟文在微信朋友圈里发出求助信息。眼看时近中午，依然毫无线索，“急脾气”的他又发出一条：“急急急急，希望用钱能够解决问题。”

转机终于出现了。“有朋友给我推荐了一家快递公司，每运送0.5公斤货物需要几十美元。”黄伟文马上联系。“这事没得商量，邮费再贵都得寄。”

黄伟文的诚意感动了这家快递公司负责人。“对方得知这些口罩是为了捐助中国抗击疫情，当即决定把邮费降至6美元1公斤。”即便如此，这笔快递运费仍是航空运费的6倍。

“从罗马到温州，30小时”

本报记者 高 乔

一周了，意大利华侨戴志广基本没有睡觉。每天“驻扎”在机场的他，忙着把医疗物资“闪送”回中国。

FFP2口罩2万个、N95口罩2600个、防护服4350套、测温仪1000个……欧洲华商联合会欧洲华商商学院院长戴小璋第一时间发起募捐倡议，2个小时就筹集捐款约6万欧元，2天筹集10余万欧元。

1月31日，意大利航空公司飞往中国的航班全部停运。一箱箱物资就在眼前，却运不回中国。作为欧洲华商联合会执行会长的戴志广“欲哭无泪”。

那就去机场找乘坐其他航班的旅客“人肉”运！

戴志广的家离罗马菲乌米奇诺机场只有5分钟车程，一夜未眠的他决定试试这个“简单粗暴”的办法。查好飞往中国的航班信息，戴志广在车子后备箱里塞满物资，一大早和商学院的伙伴赶到机场。

“请问您是不是回中国？”在机场看到中国人的面孔，戴志广赶忙上前询问，“我们有一批医疗物资要运回国内抗击疫情，您能不能帮忙带回国？”

“听说是抗击疫情的物资，大家都愿意帮忙，尤其是年轻人。”第一天，戴志广找到6个人，运走近20箱口罩。

有了第一天的经历，戴志广和伙伴们摸清所有飞往中国的航班时间表，开始“团队作战”：早上6时一班川航航班，中午2时一班阿联酋航空航班；晚上一班俄罗斯航空航班。每天清晨5时到机场，凌晨2时回家统计物资数量。就这样，戴志广和伙伴们一天天在机场“耗着”。一周下来，居然“人肉”回200多箱物资。

2月4日，最后一批“人肉”带货的旅客从罗马起飞。“最后这批货，从罗马发货到运抵温州，我们只用了30小时！”戴志广言语中满是自豪。

“即使涨价十几倍，也要买”

本报记者 贾平凡

“十几天前，一盒口罩售价50比索，现在售价650比索，价格还在涨。”最近，菲律宾菲华联谊总会理事长戴国安亲眼见证了菲律宾马尼拉市口罩价格的波动。“疫情不等人。即使口罩涨价十几倍，我们也要买。”

对戴国安而言，从来没有一个春节像今年这样忙碌。

1月24日是除夕。按照惯例，戴国安将和很多旅菲侨胞一样，与家人一起吃团圆饭，参加当地华社和马尼拉市政府共同举办的春节庆祝活动。然而，当天下午，从电视新闻中得知新冠肺炎疫情加重的消息后，戴国安坐不住了。

他立即召集旅菲校友联合会、菲华新联工会、菲律宾《世界日报》的负责人开碰头会，商议筹集医疗物资、支援中国抗击疫情事宜。“我们4个侨团会员加起来有近5000人，很快就募集到1000万比索。”

然而，当天是周末，又恰逢春节，很多医疗用品企业不营业，再加上菲律宾不久前遭遇火山爆发，口罩已被消耗很多。种种因素叠加，导致物资采购困难重重。“但大家都不放弃，一家公司一家公司联系，一个药房一个药房敲门。”

“为了抢时间，我们边采购边捐赠，选择每天凌晨的航班运输。”戴国安介绍，“一般大家早上8时左右出门采购，下午整理采购物资，经常忙到半夜，夜里还要把当天的物资送到机场托运。节奏紧、任务重，但大家任劳任怨。”

“109.8万个医用口罩、2.45万个N95口罩、3.42万副护目镜、3.86万套防护服、7.5万副医用橡胶手套、1000双鞋套、240箱医用酒精、80箱消毒液、20箱红外线温度计……”截至2月6日，在戴国安和4个侨团会员的共同努力下，这些物资分批次，从菲律宾发往中国的福州、厦门、泉州、晋江、北京、上海、广州、马鞍山、南京等城市，并通过当地侨联和卫生防疫部门协助，驰援武汉。