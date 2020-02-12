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中国加强因新冠肺炎疫情造成监护缺失的儿童救助保护工作

2020年02月12日08:25 来源：人民网－人民日报海外版

民政部办公厅近日下发通知，要求各地全面贯彻落实党中央、国务院关于分类指导做好疫情防控工作决策部署，对做好因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失的儿童救助保护工作进行全面部署。

通知明确，各地要指导本地儿童督导员、儿童主任在乡镇（街道）、村（居）民委员会统一部署下，及时发现因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失的儿童，包括父母或其他监护人确认感染、疑似感染或需隔离观察，父母或其他监护人因防疫抗疫工作需要以及其他因疫情影响不能完全履行抚养和监护责任的儿童，第一时间向所在村（居）民委员会、乡镇（街道）报告相关信息，及时协调解决问题或报告反映困难。

通知指出，要根据因疫情影响造成监护缺失的儿童自身和家庭状况，分类做好临时照料服务。对在由指定地点进行隔离医学观察或诊断期间的儿童，要跟进了解相关情况；对确认非感染或已过观察期而监护责任未落实或一时难以落实的儿童，要协调乡镇（街道）、村（居）民委员会落实临时照料，或由民政部门承担临时监护责任。（记者陈劲松）

(责编：李轶群、许晓华)


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