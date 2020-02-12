新冠肺炎疫情吸引了所有人的目光，因为全球增长取决于中国

疫情在中国引发的公共卫生危机，再一次提供了进入新兴市场尤其是中国市场的机会。国际投资者不应错过这些机会。

在投资顾问的建议中，中国的权重一直在上升，因为其经济几乎已成为全球增长的唯一引擎。今年，国际投资者对中国更加感兴趣。而且在未来10年中，这种局面将维持下去。

实际上，新冠肺炎疫情吸引了所有人的目光，因为全球增长取决于中国。

——西班牙《经济学家报》网站2月9日报道

俄媒：不会弃北京于危难之中

许多俄罗斯人在中国的社交网站上发文支持中国的防疫战。他们中既有商人、游客，也有外交官。在中国的社交网站上，一群俄罗斯儿童给中国抗击新冠肺炎疫情的斗士们加油鼓劲的短视频播放量相当高。

“中国加油！武汉加油！”怀抱着这样的信念，1万多名俄罗斯人在新冠肺炎疫情暴发的情况下，继续留在中国生活和工作。他们留下来的原因很简单：这些居住在中国的俄罗斯人相信中国政府有能力打赢疫情阻击战。

——《俄罗斯报》2月10日发表题为《不会弃北京于危难之中》的报道

美专家：如果春季来得较早，感染率会大幅降低

美国哥伦比亚大学流行病学教授伊恩·利普金说，如果成功采取遏制措施，感染率可能在“2月的第三周或第四周”前后“大幅下降”。他说：“如果春季来得较早，感染率会大幅降低。所以时间点大约是在2月底，或者气温开始上升的时候。”但利普金警告说，民众本周重返工作岗位后，感染病例可能会增加。

——《南华早报》网站2月9日报道

（本报编辑 石畅、韩维正整理）