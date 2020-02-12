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面对疫情，每个人都是战士

——记武汉市中医医院放射科90后医师

记者  李昌禹

2020年02月12日08:25 来源：人民网－人民日报海外版

开栏的话：

惟其艰难，方显勇毅；惟其笃行，弥足珍贵。

新冠肺炎疫情爆发以来，广大医务人员夜以继日、连续奋战，体现了医者仁心的崇高精神；广大党员干部、公安民警、社区工作者、志愿者越是艰险越向前，义无反顾冲上疫情防控斗争的第一线。他们有的舍弃“小家”团圆，成就“大家”安康；有的瞒着家人，主动请缨奔赴战场；有的不辞辛劳，通宵达旦救治患者……这些“逆行者”以坚守和奉献为人们构筑起一道健康防线，用汗水和牺牲绘就出一幅令人感佩的“抗疫群英谱”。

从今天起，本报推出“一线抗疫群英谱”专栏，讲述抗疫一线人员的感人事迹，展现全国各族人民坚定信心、同舟共济的坚强意志。

2月6日下午，立春第三天，武汉市中医医院迎来了第一批5位新冠肺炎患者出院。得知这个消息，心里本有些阴郁的龚慧笑得很开心。今年28岁的龚慧是武汉市中医医院放射科医师，把守着诊治新冠肺炎的第一道“关口”。

“乌压压的人群，密不透风，将整个放射科的大厅都围了起来，我之前从未在晚上见过这么多人。”从年前开始，龚慧已经明显感到，涌进医院做CT检查的患者越来越多，武汉“封城”前一天，龚慧已连续48小时没有休班，累了，就趴在一旁休息一会儿。

1月22日晚，龚慧又从下午5点一直忙到凌晨2点半，在连续做了100多个CT之后，才有时间坐下来喘口气。“当时就感觉呼吸困难，但患者明显都很焦虑，我不可能丢下他们不管……”

1月23日上午，龚慧一醒来，就从同事那里得知武汉封城的消息，感到事态的严峻，她抓起手机，给远在湖北省随州市广水的家人打了个电话，告知他们自己今年过年不回去了。“既然武汉已经封城，就留在医院和同事们共克时艰吧！”

“面对疫情，每个人都是战士，没有人会后退。”龚慧说，不止是自己，放射科的小伙伴们都留了下来，有今年23岁、第一年上班的余果，地地道道的武汉本地人、科室里的“老幺”宋子轩……这群“90后”之中，更有一位逆行者——王晶。

1月19日，王晶回到黄冈市麻城和家人团聚，按原计划她将于大年三十之前赶到医院接同事的班。武汉“封城”当天，毗邻武汉仅100公里的黄冈也迅速宣布暂时关闭城市通道，这切断了王晶的返程路。

“我们是轮休，我回家后科室就只有3个人上夜班，我每天都会问他们情况，做检查的病人很多，大家都很累。”王晶焦急不已，到处寻找各种办法返回武汉，为此她先后加了好几个回汉微信群，进到群里才发现，里面一大半都是要回前线的医护人员。

得知王晶也是回汉的医护人员，一位在武汉医院当男护士的老乡联系上了她，对方表示自己当警察的哥哥可以带她一程。1月27日，家人骑摩托车将王晶从县城里送到城区和老乡汇合，他们乘坐警车到达青龙高速路口，随后又坐上了接送医护的志愿者司机的车，这才终于回到了武汉。

下午4点多，王晶终于回到武汉市中医医院汉阳院区。王晶做完CT检查，排除新冠肺炎的可能性后，不敢有片刻耽搁，立刻就去接了同事的夜班，一直忙到第二天凌晨4点多钟，才暂时停了下来。

“虽然累，但是我很安心。我的同事们都太辛苦了，我得和他们一起战斗。”王晶说，面对疫情，自己并不感到害怕，“相信阳光终会照亮这片土地。”

虽然不在隔离病房，但放射科同样面临风险。为患者做检查，帮助患者摆体位，调整呼吸，告知如何取结果，任何一个步骤不慎，都可能会被感染。为了节约防护服，大家都主动延长自己的工作时间。

“每天来做CT检查的人非常多，有些患者排队时间过长后容易产生害怕、焦虑情绪。”龚慧说，有时，一些患者甚至会直接将怨言发泄到做CT的医生身上。但他们从不抱怨，耐心同患者解释，安抚他们的情绪。

放射科主任徐良洲是一名党龄13年的老党员，在他看来，这群年轻人“很棒！扎扎实实地守好了医院的CT岗。在我眼里，他们还是孩子，是父母的心头肉，但在疫情面前，他们克服恐惧没有退缩，用所学知识勇敢的迎接了挑战，是时代真正的勇士”！

(责编：李轶群、许晓华)


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