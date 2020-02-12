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武汉新增疑似病例波动下降

2020年02月12日08:25 来源：人民网－人民日报海外版

记者从今天举办的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉：2月10日0—24时，31个省区市和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例2478例，其中湖北2097例；新增重症病例849例，其中湖北839例；新增疑似病例3536例，其中湖北1814例。

通过分析，作为全国疫情中心城市的武汉，新增疑似病例由2月5日高峰日的2071例波动下降至2月10日的961例。说明随着武汉市强力推进确诊患者集中救治，疑似患者集中隔离，无法排除的发热患者和确诊患者的密切接触者集中隔离观察等措施的实施，疑似病人的存量正在加速分流和消化，既为病人接受规范化治疗、减少重症和危重症的发生赢得了时间，也为后续可能发生的疑似病人腾出了检测等方面的资源，为武汉乃至湖北省和全国打赢疫情防控阻击战创造了条件。

农村如何做好疫情防控是各方关注的问题。国家卫健委基层卫生健康司司长聂春雷介绍，目前农村防控的重点在防，就是要“外防输入，内防扩散”。对此，基层医疗卫生机构要在当地党委政府和卫生健康部门领导下，第一是要做好排查，要参与到网格化的管理和地毯式的排查，对发热、外来人员及时筛查，对“四类人员”尽快分类落实措施，该转诊的转诊，对居家隔离的做好服务。第二就是做好宣传教育，充分利用农村多种宣传渠道，让老百姓认识到疫情防控的重要性。第三是做好保障服务，包括经费的保障，财政部门已经下达了今年的基本公共卫生服务经费，明确今年新增的经费要全部用于乡村和城市社区的疫情防控。（记者熊建）

(责编：李轶群、许晓华)


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