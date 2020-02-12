武汉必胜！湖北必胜！中国必胜！

决胜之地——湖北！武汉！

习近平总书记2月10日通过视频会议听取前方中央指导组和湖北指挥部汇报后，做出明确的论断：“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。”这表明了中国最高决策层对这场特殊战争的战略考量。

尽管疫情防控还处在胶着对垒状态，但中国正在顽强地向着胜利挺进。前一阶段，中央成立应对疫情工作领导小组，国务院启动联防联控机制，中央指导组驻扎武汉开展工作，各项举措效果已经显现：除湖北外，全国确诊及疑似病例的每日新增数量呈平稳下降趋势；同时，湖北省尤其是武汉市的每日新增确诊数量虽在高位徘徊，但是作为疫情中心的武汉，新增疑似病例已在波动下降，这意味着疑似病人的存量正在加速分流和消化。

应收尽收，武汉市2月9日发动总攻。超过3万名干部职工下沉到社区一线进行拉网式排查，共排查了1059万人；到10日中午，全市摸排出来的1499名重症患者已经得到收治。尽管防控一线依然压力巨大，但这次高效行动，无疑为下一阶段防控赢得了时间，更大大压缩了病毒逃逸传播的空间。

武汉“封城”至今20天，英雄的医护人员始终在火线坚守，有人甚至为此献出了宝贵的生命，英雄的武汉人民顾全大局、顽强斗争，为疫情防控作出了巨大的贡献。武汉尽管“封城”，但并非“孤城”。应收尽收、全力救治，一方吃紧、八方支援，全党全军全国各族人民始终同湖北和武汉人民站在一起，与疫情展开“生死时速”的较量。医院病床不够？旬日之间，火神山、雷神山两座专科医院完工交付，多处“方舱医院”改造启用。医护人员不够？全国各地已有近两万医务工作者主动请战星夜驰援，仅2月9日一天，武汉天河机场就迎来了41架包机近6000人的队伍。防控物资不够？海内外同胞捐款捐物，企业马上复工加班生产，物流航班车队把紧缺的口罩防护服源源不断地运来——集中优势兵力做好防控收治，武汉必胜！

和省会城市武汉比，湖北省其他地方的基础医疗条件相对要弱，这也是武汉周边的孝感、黄冈等地在具备更多检测能力后，确诊病例会猛然上升的原因之一。怎么保卫湖北？“全国一盘棋”！最新的部署表明，全国19个省份已经接到对口支援湖北其他16个市州及县级市的任务。在做好疫情防控的同时，这些省份闻令而动，迅速组织精兵良将奔赴前方，对湖北各地进行医务人员和医疗资源的补充——发挥制度优势遏制病毒蔓延，湖北必胜！

如果说当前在湖北特别是武汉，进行的是一场针对疫情的会战，那么在中国其他省份，更多的则是在构筑严密的防线，外防输入、内防扩散。迄今为止的相关数据表明，中国各地的防控措施大都收到了良好的效果。但是，随着节后返程人流增加，中国各地尤其是北上广深等超大城市将面临又一轮巨大的防控压力。防控力量往社区下沉在此时显得尤为重要，中国的许多社区也采取了封闭式管理的办法。这种短暂的不够自由，得到了中国老百姓的普遍理解和支持，在诸多社交媒体上，人们展现出更多的是乐观和幽默，绝大多数中国人相信，“宅”在家里，也是战斗——凝聚民心共识开展疫情防控人民战争，中国必胜！

只要信心更坚定、意志更顽强、措施更果断，中国就一定会赢得这场战争的胜利。当然，中国人对胜利的期许，还不仅是彻底战胜疫情，更是降低疫情对经济的影响，让国家回到充满活力且行稳致远的轨道上，变得更加繁荣昌盛。

好消息是，在条件允许的情况下，许多企业已经复工复产，许多中国人戴着口罩回到了工作岗位。在社交媒体上，他们如此告别这个延长了的特殊假期：“从没像今天一样，如此渴望上班，真的！”

（作者为本报评论员）