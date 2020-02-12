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“多想脱了防护服好好抱抱他”（众志成城控疫情）

记者  叶  子

2020年02月12日08:25 来源：人民网－人民日报海外版

“此刻怀里抱着一个20斤的大胖小子，内心最脆弱的地方一下被击碎了……”

2月6日23时56分，武汉儿童医院呼吸内科护士张萌在夜班时发了一条朋友圈。

怀里这个小子叫乐乐，7个月大。乐乐妈妈已确诊感染新冠肺炎，乐乐也因核酸检测呈阳性，转到张萌所在的隔离病房。值班护士，成了乐乐的“临时妈妈”。

乐乐一直在哭闹，张萌去哄他。没想到，在怀里抱一会儿，孩子就不哭了。“哄着他慢慢睡着。我多想脱了防护服好好抱抱他啊！”

为了安全，张萌必须做好防护，不能跟确诊患儿太亲近，面屏、口罩、护目镜、手套、脚套等“全副武装”。“我只能搂得紧一点，让宝宝感受到我的体温，感觉到有人在抱他。”

乐乐状态不错，叫他名字，他会发出些咿咿呀呀的声音附和，逗他玩，他就咧嘴开心地笑。作为儿童医院护士，张萌帮数不清的家庭带过孩子。这天夜里抱乐乐，她的情绪有点控制不住。她有个一岁出头的女儿，也就20斤左右，“抱着乐乐就像抱我自己孩子一样。”

从住进医院隔离宿舍起，她一周多没见自己的孩子了。“希望疫情快点结束，好好抱抱我的宝贝！”张萌说。

(责编：李轶群、许晓华)


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