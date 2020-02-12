五层楼间的对话（众志成城控疫情）
记者 程远州
“妈妈，你真牛！”
听到9岁女儿川川趴在5楼窗台上喊话，邵紫韫再也绷不住了，眼泪夺眶而出，又转身擦掉。
“今天元宵节，家里没有汤圆，下班晚了也没有买到排骨，真对不起她！”邵紫韫是中部战区总医院肾病内科医生，现在被抽调到感染病区，负责发热病人咽拭子标本采集，同时负责几位重症患者救治。
丈夫在深圳一家医院工作，婆婆回了四川老家过年。因为怕传染，便把女儿送到了同事、眼科护士陈海燕家中，与陈海燕女儿伊伊作伴。
陈海燕家离邵紫韫工作的发热病区，只有不到300米距离，抬眼就能望到。每到吃饭时间，邵紫韫就从食堂打好盒饭，放到楼下，让川川下楼取。
每天下班，她还要站在楼下跟女儿“隔空对话”。
川川是个孩子，一开始，哭闹总是少不了。邵紫韫慢慢发现，孩子渐渐懂事起来，对自己的工作也越来越理解了。
“一听川川喊‘妈妈，你真牛’，我的压力和紧张都烟消云散了。”邵紫韫说。
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