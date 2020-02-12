“这个时候必须上”（众志成城控疫情）

我叫黄洁，湖北孝感人，在腾讯工作。因为疫情，今年回不了家，一个人在深圳过年。

哥哥打来电话说，他开始低烧了。他把所有的账号密码偷偷给了我，“一旦有事，爸妈就托付给你了”。我听着他虚弱的声音，想象着家里可能发生的一切，恐惧感就像一座大山一样压来。还好，最后确认，他只是普通感冒，全家都松了一口气。

亲戚里的“白衣天使们”全到一线了。两个表姐、一个堂姐，都是护士，她们有的在孝感，有的在黄石。

除夕一大早，家族微信群传来消息，本来不属于感染科的婷婷堂姐自愿报名去支援感染科了。那可是前线中的前线。看到这个消息，平时活跃的家族群先是出奇的沉默，紧跟着是一连串点赞表情。

我和婷婷姐姐从小一起长大，我问她怕吗？她说：“怕，怕极了。但这个时候必须上！”远在澳洲的另一位堂姐，也行动起来，组织了南澳的湖北同乡会进行医疗物资募捐。

我终于意识到，这不是一个家庭的事。大家其实都在努力做着更多的事。爸爸不厌其烦地劝亲友不要出门。妈妈看到我发的消息，劝慰大家“国家正在帮我们呢”。

前几天，婷婷姐姐觉得身体不适，最后确诊为新冠肺炎。我们都在为她担心，可她在微信群里却很平静：“谢谢诸位亲！大家放心，我会一天天好起来的！”

（本报记者陈振凯采访整理）