宅家防疫，家里也可以是运动场

为了配合新冠肺炎疫情防控，居家不外出成为人们的选择。人可以“宅”，但精神和身体不能“宅”；工作和课业可以暂停，但运动锻炼不能停。在有限的居家条件下如何坚持运动？这几天，看看各地网友的晒图和视频分享，就会被体育爱好者的毅力和想象力所折服。

春节后一场大雪落下来，有北京市民趁机在空旷无人的楼顶滑起雪来；有西安跑友在家“找乐子”，在客厅走廊来回跑步，8小时跑了100公里；笔者的一位朋友不放过任何“施展筋骨”的可能，扎着马步看电视，做着瑜伽玩手机，动感单车、弹力带、哑铃、健腹轮每天都来一遍——真可谓心中有体育，哪里都是运动场。

运动是良医，健康是责任。预防新冠肺炎，每个人都是自己的第一责任人，而运动是提高自身免疫力、抵抗病毒的最好武器。83岁的钟南山院士就是最好的榜样，他坚持跑步70年，现今还能一口气做10个引体向上。在抗疫一线奋战，没有好身体可不行。钟南山常说，锻炼就像吃饭一样，是生活的一部分。一定要坚持运动，这样才能享有好的生活质量。

当前正处于疫情防控的关键时期，大家虽然出门少了，但不能懒在家里“胖三斤”。日前，国家体育总局专门下发《关于大力推广居家科学健身方法的通知》，号召各级各地体育部门积极倡导居家科学健身，推出简便易行、科学有效的居家健身方法，倡导疫情防控时期的健康生活方式，很多奥运冠军也自告奋勇，为居家民众当起“私家健身教练”。只要跟着冠军做，强身健体并不难。

科学锻炼防控，增强自身抵抗力，抵御病毒入侵，这是对自己、家人和社会最大的助力。运动锻炼对身体健康有很关键的作用，能让人保持乐观向上的心态。尤其面对疫情，一些人容易情绪低落，体育运动独特的刺激性、宣泄性等，可以排解焦虑、紧张、消沉的负面情绪，通过运动给身心带来满足感和愉悦感，缓减压力，改善亚健康状态。

当然，强身健体贵在坚持，效果不可能立竿见影。结合自身身体状态，适量规律运动，科学锻炼身体，保持乐观情绪，享受居家乐趣，就能以更好的状态回到学习工作中来。

“在家练”度过防疫“宅时光”（链接）

越来越多足不出户的中国人正以乐观、坚强的心态，选择了“花式”居家健身，让全民“居家防疫”变得像一个“充电期”。

国家体育总局办公厅1月30日下发了《关于大力推广居家科学健身方法的通知》，推广居家健身方法，普及科学健身知识，倡导疫情防控时期的健康生活方式。

各地体育部门、协会纷纷动了起来，打开他们的体育公众号，呼吁大家居家健身、提供各类教程的比比皆是。江苏省广场健身舞运动协会会长贺珍珠最近就挺忙，在提示各地协会和健身队伍停止室外活动的同时，利用“江苏广场舞”网络平台开展远程教学、鼓励大家上传分享居家健身视频，在江苏掀起了一股居家广场舞的小热潮。

明星的带动力量有时更超乎想象，奥运冠军孙杨、徐莉佳、王丽萍、张山、邢傲伟，足球名将郑智、高尔夫名将梁文冲、极限达人陈盆滨……不管现役还是退役，体育明星们纷纷祭出自己的居家锻炼绝招。数十位中国优秀运动员联合起来，发布了一系列“冠军教你室内健身”的小视频，为网民当起了“私家健身教练”。他们穿着日常家居服装，有些还带着孩子一起，向人们示范如何在有限的居家条件下快乐健身，在网上大受欢迎。此外，各家职业俱乐部也纷纷在公号晒出自己队员们的居家锻炼“秘笈”，号召大家一起健身。

体育行业的“大鳄”们也没闲着，Keep推出居家防疫板块，为各类人群推荐适合的居家健身课程；PP体育的直播区里，各类居家健身直播课程悄然上位，占据了大片时段；阿里体育联合优酷推出“在家也能上的体育课”，帮助全国3至15岁青少年免费在家上体育课……

中国篮协副主席、陕西省篮协主席、西北工业大学篮球队主教练王立彬说，碎片化的居家健身习惯很重要也很简单，“比如一天50个俯卧撑、三分钟的静蹲、平板支撑就挺好了。毛巾左右对拉，上下对拉，一条毛巾就解决问题了”。

据新华社