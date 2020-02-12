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成都：住户家门口买“放心菜”

记者  王永战

2020年02月12日08:24 来源：人民网－人民日报海外版

这两天，在成都市青白江区攀成钢新小区大院内，几张桌子上摆放着新鲜的蔬菜和猪肉，居民们有序排队购买。原来，这是大弯街道政和社区将“菜篮子”送到了小区住户家门口。

现场，价目表被挂在醒目的地方，旁边张贴着温馨提示：有序排队，间隔1米。“蔬菜不仅新鲜而且价格很合理，大家都特别高兴，不用外出就能买到，很方便。社区为群众着想，好样的。”小区住户崔超英对社区的作为很满意。

“目前全市拥有在地蔬菜面积130万亩，产量在300万吨左右，完全可以满足市民的日常消费需求。”成都市农业农村局相关负责人介绍，成都益民菜市、四川国际农产品交易中心、成都农产品中心批发市场内的经营商家已经逐步结束休假，陆续返回市场投入货源组织和销售工作，市场的农副产品供应将越来越丰富。

成都农产品中心批发市场副总经理李瑾介绍，该市场内日蔬菜供应量约2500吨，与去年同期持平；猪肉每日动态储备量300吨，海鲜水产每日动态储备量300吨；成品米油储备量3300吨，能有效满足现阶段市场供应。作为城市生鲜食材的重要供应载体，市场通过准入、检测、监管、追溯四大环节全闭环层层把控食品安全，力争让市民吃到“放心菜”“安心菜”。

“粮油肉蛋是重要的民生类产品，我们已经建立了口罩、消毒液、大米、牛奶、鸡蛋等15个品类重点商品价格每日监测报送制度。”成都市市场监督管理局局长贺欣介绍。此外，在市场流通环节，成都强化供餐者规范操作、加强送餐容器管理，并鼓励实施“无接触”式配送。

(责编：李轶群、许晓华)


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