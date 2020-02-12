“快递铁军”筑牢物资保障网

新冠肺炎疫情发生以来，为保障防疫物资和生活基本用品及时运输到位，众多物流运输企业迅速行动起来，积极响应号召，纷纷开通驰援武汉及其它地区的特殊通道，为打赢疫情防控阻击战筑牢物资保障网。中国邮政、顺丰速运、申通快递、京东物流、德邦快递……一家家企业挺身而出，载着满满物资“紧急出征”。

迅速响应 “使命必达”

2月7日清晨，经历了前一日的一场大雪，北京首都机场机坪地表温度只有零下8摄氏度，积雪厚度达四五厘米，中国邮政航空公司的机务人员正顶着严寒进行航前机务保障。

8时许，CF9121（北京-武汉）航班从首都机场起飞，约2小时后飞抵武汉天河机场，所运物资为境外紧急捐助的防疫医疗用品。至此，中国邮政已累计执行运输医疗物资专机9架次，邮航开辟的空中绿色通道累计运输防疫医疗物资逾百吨。

一方有需，八方驰援。记者了解到，疫情发生以来，多家快递公司加班加点，确保防疫救援物资“使命必达”。

1月25日，德邦快递发出免费运输通知，在全国范围内开通向武汉地区运输救援物资的绿色通道，为武汉疫情防控提供保障，承运物资包括药品、口罩、护目镜、通讯医疗设备等，经由多个德邦快递点发往武汉数十家单位。正值春节假期，疫情应急支援小组成立后，得到了许多司机和快递师傅的及时响应，他们迅速返岗工作，力争在第一时间将物资送出。

韵达速递、申通快递等公司也纷纷宣布开通物流运输特别通道，为驰援武汉等地的疫情防控物资提供公益运输服务。

“开足马力” 千里驰援

马不停蹄。包机、火车、汽车……一批批物资紧急送往疫情防控一线。

2月6日，阿里巴巴公司的一架包机将286万只医用口罩紧急运抵杭州萧山机场，新一批医疗物资通过菜鸟绿色通道驰援疫区。

而在相距1800多公里之外的广西壮族自治区百色市，苏宁物流两位师傅将防疫物资及时送到了百色人民医院的医生们手中。事实上，3天时间里，借助绿色通道，苏宁物流已将物资送达广西11市19家医院，直达战疫最前线。

1月24日以来，顺丰航空增开国内外多条全货机航线，以保障各类防疫救援物资的快速运输。截至目前，已累计运输防疫物资超800吨。顺丰新开“仁川-北京”国际航线，将首批300万只防护口罩运抵北京；再开“东京-武汉”航线，将5万件医用防护服顺利送达……一条条国内外航线紧急驰援武汉防疫物资运输与补给。

与此同时，借助遍布全国的自提柜，丰巢智能柜小程序推出“口罩互助”功能，用户可以通过小程序选择“捐赠”或者“求捐”，并通过丰巢柜来完成“口罩互助”行动。借助全国18万台丰巢柜实现口罩收赠流转，减少人员接触风险。

“绿色通道” 确保畅通

为了保障物流企业车辆更好完成运输任务，日前，银保监会财险部下发《关于做好新冠肺炎疫情防控期间车险服务有关工作的通知》，要求在疫情防控期间，对运输防疫物资和重要生活物资的相关物流企业车辆，如果企业提供了政府部门开具的相关证明，各财产保险公司在承保时可暂不执行各地区车险“见费出单”有关要求，协商适当延期收取车险保费，以缓解物流企业资金周转困难。对于因受疫情影响暂时无法及时缴纳车险保费的，各财产保险公司可参照上述原则办理承保手续，允许适当延期缴纳保费。

而在此之前，交通运输部、国家邮政局和中国邮政集团公司也曾联合印发紧急通知，明确对执行应急物资运输任务的邮政、快递车辆落实“不停车、不检查、不收费”政策，保障车辆优先便捷通行。

在老百姓减少出行的疫情防控时期，寄递网络堪称重要的“民生通道”，以多项举措确保其顺畅通行、正常服务，能为社会运转和百姓生活提供极大便利。

值得注意的是，由于职业所需，快递小哥在工作中难免要与不同人群接触，而他们认真有效地做好防护工作不仅事关自己的安全，更关乎每一位用户的安全。

为避免人员流动所造成的交叉感染，众多快递物流公司在安全防控工作上出实招，为员工发放口罩、进行卫生防疫培训，强化体温测量正常再上岗。同时，对场地进行消毒，做好车辆卫生防疫工作，也能最大限度地保障从业人员身体健康，阻隔病毒侵袭。