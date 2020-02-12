“饮高度酒对抗新冠病毒”“武汉卫健委领导感染后逃往上海”“新冠病毒来源于生物实验室泄漏”……新冠肺炎疫情来势汹汹，一些不实、恶意的图片、文字和视频也利用人们的恐慌情绪在互联网上广泛传播。国家网信办近日指导有关地方网信办，依法查处“皮皮搞笑”等违法违规网站平台及账号，为各网站平台严格落实主体责任敲响警钟。

谣言的流通量与事件的重要性、模糊性与公众的批判能力密切相关。此次新冠肺炎疫情影响广泛、成因复杂，这无疑给五花八门的谣言提供诸多可乘之机。病毒侵害人类的生命健康，而谣言导致的非理性行为则会大大削弱人们为捍卫生命健康付出的努力。一篇断章取义的医药报道，就会引发一场全民一哄而上的疯狂抢购，一条所谓“专家”语焉不详的消息，就能让无数家庭陷入悲观绝望的凄凉境地。值此万众一心、抗击疫情的关键时刻，依法查处违法违规网站平台及账号，既有利于从源头上切断虚假信息传播，更为坚定信心、打赢疫情防控阻击战营造良好舆论环境。

令人欣喜的是，在这场网上网下携手抗疫的战斗中，各大互联网平台主动扮演了谣言“粉碎机”、真相“探照灯”和人心“稳定器”。抖音、微博、微信等社交媒体平台陆续发布相关通知严厉打击虚假疫情信息，腾讯、今日头条相继开设“新冠肺炎”专题页聚合权威信息，助力民众和政府精准防控疫情，互联网公司利用自身在内容、信息和大数据等方面的优势，运用可视化的处理手段，推出“全国实时疫情动态”“疫情地图”“同乘患者查询系统”“发热门诊地图”等线上信息发布系统，有效补足老百姓信息不对称的短板，真正达到“医心”效果。

在“人人都有摄像头”的“自发布”时代，众声喧哗本是网络舆论场的常态。但在全社会合力抗疫的情况下，碎片化传播趋势越发显现出“热闹有余而专业不足”的软肋。权威发布跟不上，各种“小道消息”就会满天飞，不但搞得人心惶惶，更不利于疫情的控制和治愈。在此次疫情信息传播中，一些新媒体平台尝试与中国疾病预防控制中心等权威机构合作，让人们对疫情有完整准确的认知，不但有针对性地做好自我防护，更让一些虚假信息和错误言论不攻自破。

信息公开是最好的“疫苗”。在这场对中国治理体系和能力的大考中，如何有效规避谣言，及时发布权威信息，打赢信息攻防战，也是摆在所有人面前的一道必答题。在网络化的社会格局下，社会的“善治”离不开权威机构、专业媒体、互联网平台和每个普通人的配合。在这场没有硝烟的战斗中，我们才能交出一份合格的答卷。